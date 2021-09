Intensivmediziner in großer Sorge: „Wir bereiten uns auf eine größere vierte Welle vor“

Anzeige

Weimar. Die Intensivmedizinervereinigung Divi blickt mit Sorge auf die Corona-Lage im Herbst. „Die Situation ist jetzt gut beherrschbar, aber wir bereiten uns auf eine größere vierte Welle vor“, sagte der Hamburger Intensivmediziner und Divi-Präsidiumsmitglied Stefan Kluge am Mittwoch in Weimar. Mit Blick auf den Herbst sei klar, dass es zu einem Anstieg der Infektionszahlen und Intensivpatienten und -patientinnen kommen werde. „Wir sind in hoher Sorge.“ Der Impffortschritt stocke und im Vergleich zu anderen Ländern gebe es in Deutschland auch wenige Genesene.

Kluge warnte, dass auch Jüngere, die sich nun vermehrt anstecken, schwer erkranken könnten. Auf der Intensivstation seien deren Verläufe ähnlich wie die bei älteren Patienten und Patientinnen. „Die Jüngeren überleben halt länger.“ Es gebe Patienten und Patientinnen, die über Monate an der künstlichen Lunge hingen – dadurch verschiebe sich teils das Sterbedatum nach hinten.

Divi: 20 Prozent der Über-70-Jährigen noch ungeimpft

Aktuell seien 1348 Intensivpatienten und- patientinnen mit Covid-19 im Divi-Register verzeichnet und damit 25 mehr als am Vortag, sagte Kluge. Das sei weniger als zum Höhepunkt der Covid-Pandemie mit mehr als 5000 Patienten und Patientinnen. Aber: „Alle Modellierer und Modelle zeigen, dass die Zahl der Covid-19-Patienten und Patientinnen ansteigen wird.“ Sorge mache ihm auch, dass rund 20 Prozent der Über-70-Jährigen noch ungeimpft seien.

In Weimar kamen am Mittwoch Hunderte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Mediziner und Medizinerinnen aus aller Welt zu einem dreitägigen Sepsis-Kongress zusammen, um über Behandlungsmethoden zu Covid-19 zu diskutieren. Schwere Covid-19 Verläufe seien per Definition auch eine Sepsis, sagte der Generalsekretär der Deutschen Sepsisgesellschaft, Frank Brunkhorst, vorab. Ungewöhnlich sei, dass bei Corona ein Virus die Sepsis – die im Volksmund auch Blutvergiftung genannt wird – auslöse. Das erfordere auch andere Behandlungsmethoden.