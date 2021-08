Infektionsrisiko im Herbst: Drosten appelliert, sich jetzt zügig impfen zu lassen

Anzeige

Mehrere Expertinnen und Experten warnen bereits vor einer erhöhten Corona-Gefahr für Ungeimpfte im Herbst und Winter. Die sich weiter ausbreitende Delta-Variante sowie eine zu geringe Impfquote dürften auch in diesem Jahr eine Herdenimmunität, geschweige denn das Ende der Pandemie verhindern.

Auch Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, warnt auf Twitter vor einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, sich im Herbst mit dem Coronavirus zu infizieren. Darum sollten sich alle Ungeimpften schnell um einen Impftermin bemühen, twitterte Drosten am Donnerstag und zitierte dabei einen Artikel aus “Der Zeit”.

Drosten betont Relevanz von Impfungen

Außerdem wies Drosten auf eventuelle Folgen einer Infektion der Delta-Variante hin. Das Risiko für Jüngere, schwer zu erkranken, sei weiterhin unklar, so der Virologe. „Es ist allerdings klar, dass die Impfung schützt”, schreibt er weiter.

Maßnahmen und Strategien für den Herbst bereits in Planung

Bisher sind in Deutschland gut 62 Prozent der Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, 53 Prozent haben den vollen Impfschutz erhalten. (Stand: 5. August) Die Impfquote in der jungen Bevölkerung ist allerdings noch geringer, was eine steigende Zahl an Neuinfektionen besonders unter Schülerinnen, Schülern und Studierenden zur Folge haben könnte.

Die Bundesregierung möchte mit den Ländern über mögliche Maßnahmen gegen eine neue größere Corona-Welle im Herbst und Winter sprechen. Auch das Robert Koch-Institut plädierte bereits, eine geeignete Teststrategie für den Herbst vorzubereiten, wenn die Fallzahlen womöglich wieder stark steigen werden. Anders als im letzten Jahr sollen Schnelltests dabei aber nur eine untergeordnete Rolle spielen.