Infektiologin Addo: Corona-Impfungen lohnen sich trotz der Mutationen

Hannover. Die Infektiologin Marylin Addo hat sich trotz oder gerade wegen der Corona-Mutationen dafür ausgesprochen, weiterhin die bereits in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffe einzusetzen. „Da die bisherigen Viruslinien weiterhin breit kursieren, sind die Impfstoffe nach wie vor hochwirksam“, sagte die Oberärztin und Leiterin der Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg in einem Interview mit dem „Spiegel“. Für Addo lohne es sich „unbedingt“, Menschen mit den bereits zugelassenen Impfstoffen weiter zu behandeln.

Erste Studien zeigen zwar, dass Corona-Mutanten den Impfschutz abschwächen könnten. Addo gibt diesbezüglich allerdings zu bedenken, dass vollständige Daten teilweise noch fehlen: „Die bisherigen Erkenntnisse sind vorläufig und basieren auf Pressemitteilungen oder noch nicht begutachteten Studien“, sagte sie.

Prüfung von Immunparametern rückt in den Fokus

In Bezug auf weitere Forschungen zu neuen Impfstoffen betonte Addo: „Es gilt jetzt zunächst zu überprüfen, wie dringend wir überhaupt neue Impfstoffe brauchen. Es kann nämlich auch sein, dass die bisherigen Mittel über andere Mechanismen als neutralisierende Antikörper sehr wirksam gegen die neuen Virusformen sind.“

Als Reaktion auf die Impfung produziere der Körper neben den oft erwähnten neutralisierenden Antikörpern auch eine T-Zell-Antwort. „T-Zellen können von Viren befallene Körperzellen abtöten und aktivieren weitere Teile des Immunsystems. Sie regen den Körper beispielsweise dazu an, ein immunologisches Gedächtnis zu bilden, sodass er Krankheitserreger wiedererkennt und bekämpfen kann“, erklärt Addo.

In den Zulassungsstudien zu den Corona-Impfstoffen gebe es nun die Chance zu prüfen, welche Immunparameter tatsächlich verantwortlich sind für den Impfschutz: „Das wissen wir derzeit noch nicht.“ Es könne auch sein, dass etwa genetische Unterschiede in der Bevölkerung eine Rolle bei auftretenden Mutationen spielen.

Bessere Datenlage: Weltweit mehr Geimpfte als Infizierte

Addo sieht aber gute Chancen dafür, über Zulassungsstudien hinaus Daten zur Wirksamkeit von Impsftoffen gegen neue Mutationen zu sammeln: „Wir haben inzwischen mehr Geimpfte als Infizierte in der Welt. Menschen, die trotz Impfung erkranken, sollten erfasst werden. Wir könnten dann untersuchen, ob diese Fälle, die ja eigentlich kaum vorkommen sollten, besonders häufig durch bestimmte Virusmutationen ausgelöst werden“, sagte sie. Auch Daten aus Ländern wie Israel, in denen schon ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist, könnten helfen. Außerdem würden derzeit noch Impfstudien in Regionen laufen, in denen womöglich problematische Mutanten bereits verbreitet sind – unter anderem in Südafrika und Brasilien.

Als „gute Nachricht“ bezeichnet Addo die aktuell vorhandenen Werkzeuge, „die potenziell problematische Veränderungen des Virus etwas entgegensetzen“ können. „Firmen weltweit arbeiten bereits an Impfstoffkandidaten gegen neue Mutanten. Entgegen kommt uns dabei auch, dass sich Sars-CoV-2 verglichen mit vielen anderen Viren recht langsam verändert“, so Addo. Derzeit bestehe die Chance, mit dem Virus Schritt zu halten.