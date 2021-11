Infektiologe Clemens Wendtner für Verbot von Großveranstaltungen

Anzeige

Der Mediziner Clemens Wendtner geht davon aus, dass flächendeckende 2G-Regeln die Infektionswelle in Deutschland bremsen, aber nicht brechen werden. „Kurzfristig braucht es weitere Einschränkungen“, sagte der Chefarzt der Klinik für Infektiologie an der München-Klinik Schwabing dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Man werde zum Beispiel dazu kommen müssen, Kontaktbeschränkungen durch das Unterbinden von Großveranstaltungen zu beschließen.

„Man kann bei so einer hohen Inzidenz nicht guten Gewissens 75.000 Menschen in ein Fußballstation hineinlassen“, so Wendtner weiter. „Selbst mit 2G könnte man dann noch ein Problem haben. Auch Geimpfte und Genesene können sich mit Corona infizieren und andere anstecken.“ Man könne zwar per Schnelltest vorab Sars-CoV-2-positive Personen ausfindig machen. „Aber das ist bei so vielen Menschen in kurzer Zeit am Einlass kaum machbar.“

„Wir brauchen eine Impfpflicht“

Impfpflicht und Lockdown habe die Politik zwar bereits sehr früh ausgeschlossen. „Dennoch glaube ich, dass wir angesichts der aktuellen Lage zumindest eine einrichtungsspezifische Impfpflicht über verschiedene Berufsgruppen hinweg in Alten- und Pflegeheimen, in Kliniken, aber eventuell auch in Bildungseinrichtungen brauchen“, sagte Wendtner.

Erste Effekte dadurch würden allerdings frühestens nach sechs Wochen, also zu Weihnachten, spürbar. Trotzdem sei das in Kombination mit den Auffrischimpfungen für einen Großteil der Bevölkerung wichtig, „um die jetzige Infektionswelle und gegebenenfalls weitere Wellen im Frühjahr abzufedern“, so der Corona-Experte.