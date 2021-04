In Indien aufgetauchte Virusvariante: Was ist inzwischen über B.1.617 bekannt?

Anzeige

Keine freien Krankenhausbetten mehr, zu wenig Sauerstoff, um schwer erkrankte Patienten zu beatmen, unglaublich viele Tote in kurzer Zeit: Eine Infektionswelle überrollt Indien in diesen Tagen – und versetzt auch die internationale Öffentlichkeit in Sorge. Ein Grund: Seit die Ansteckungen in der Bevölkerung dort so plötzlich und schnell nach oben klettern, verbreitet sich in Indien auch eine neue Virusvariante. Sie trägt die Bezeichnung B.1.617. Inwieweit diese für die Lage in Indien und die steigenden Infektionszahlen in weiteren asiatischen Ländern mitverantwortlich ist, untersuchen derzeit Corona-Experten weltweit.

Es gibt bereits erste Einschätzungen zu den Eigenschaften der neuen Mutante – und noch viele offene Fragen. Was ist inzwischen über den veränderten Erreger bekannt, gibt es diese Variante bereits in Deutschland – und wie viel Sorge ist zu diesem Zeitpunkt angemessen? Ein Überblick.

Ist die Variante B.1.617 besorgniserregend?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor voreiligen Schlüssen. Die Organisation beobachtet B.1.617, hat sie aber noch nicht als besorgniserregend eingestuft – so wie etwa bei B.1.1.7. aus Großbritannien, B.1.351 aus Südafrika und P.1. aus Brasilien. Auch das Robert Koch-Institut (RKI) betont, dass für die Einstufung als „Variant of Concern“ gegenwärtig gesicherte Erkenntnisse fehlten. „Wir können momentan noch gar nicht endgültig belegen, ob das Virus schneller verbreitet wird“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Auch andere Corona-Varianten spielten in Indien eine Rolle, es gebe aber wenige Daten. Zu der Variante gebe es erste Laboruntersuchungen, „allerdings sind die nicht so, dass wir da sehr, sehr beunruhigt sind“, sagte Wieler.

Viren mutieren ständig, verschiedene Mutationen zusammen ergeben eine Variante von Sars-CoV-2. Nicht jede entdeckte Variante stellt aber automatisch auch ein Risiko für die Pandemieeindämmung dar. Von einer besorgniserregenden Variante gehen Experten erst dann aus, wenn sie beispielsweise die Schutzwirkung der Corona-Impfung verringert oder der Immunantwort nach einer bereits stattgefundenen Sars-CoV-2-Infektion entwischen kann. Besorgniserregend ist auch, wenn sie sich schneller übertragen kann oder tödlicher als der ursprüngliche Sars-CoV-2-Wildtyp ist, also häufiger schwere Covid-19-Verläufe verursacht.

Wurde die Variante bereits in Deutschland nachgewiesen?

Neben Indien wurden auch in Großbritannien, den USA und Singapur mehrere Nachweise der neuen Variante erbracht. Es ist schwierig, eine exakte Zahl zu bereits kursierenden Virusvarianten in einem Land zu ermitteln. Eine grobe Orientierung bietet aber die Analyse von Genomsequenzen eines Bruchteils der positiven PCR-Testnachweise, welche die Länder unterschiedlich häufig durchführen, weshalb auch internationale Vergleiche schwierig sind. Eine regelmäßige Auswertung solcher Ergebnisse liefert für Deutschland das Robert Koch-Institut in seinem Bericht zu Virusvarianten, zuletzt erschienen am Mittwoch (28. April). Die Zahl der Nachweise von B.1.617 bleibt demnach hierzulande noch relativ gering. Bisher sei sie „nur vereinzelt“, 22-mal, in untersuchten Proben entdeckt worden. In der Vorwoche hatte das Institut von 21 Funden gesprochen.

Laut Bericht bleibe bislang die ansteckende Variante B.1.1.7 dominant, die sich in Deutschland inzwischen durchgesetzt hat. Es sei „keine Abschwächung“ zu beobachten, schreibt das RKI über die in Großbritannien entdeckte Mutante. Bei den beiden anderen bislang als besorgniserregend eingestuften Varianten aus Südafrika (B.1.351) und Brasilien (P.1) bleiben die Anteile ebenfalls konstant gering, bei einem Prozent und weniger, wie aus den Daten hervorgeht.

Verursacht B.1.617 die starke Infektionswelle in Indien?

Ein Krematoriumgelände in Neu-Delhi wurde für die Masseneinäscherung von Covid-19-Opfern umgewandelt. © Quelle: Altaf Qadri/AP/dpa

Bislang ist der WHO zufolge nicht klar, in welchem Ausmaß die Variante für den rapiden Anstieg der Fälle in Indien mitverantwortlich ist. Es gebe viele Faktoren, die dazu beigetragen haben könnten. So hätten in jüngster Zeit Feste und Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern stattgefunden. Schutzmaßnahmen seien dort gelockert worden. Auch aus Sicht des Charité-Virologen Christian Drosten kommen in Indien mehrere Effekte zusammen. Einer davon: Herdenimmunität sei in Indien einer Studie zufolge bei Weitem noch nicht erreicht gewesen. Es werde nun eine Bevölkerung durchseucht, die schon ein bisschen die Anfangsimmunität aus den bisherigen Wellen zu verlieren beginne, sagte der Virologe im NDR-Info-Podcast. Auch das andere Gesundheitssystem spiele beispielsweise eine Rolle.

Auf welche Mutationen schauen Experten bei B.1.617?

Die Virusvariante B.1.617 verbreitet sich schnell, wie seit Anfang Januar in Europa auch bei B.1.1.7 geschehen. Diese Variante besitzt Mutationen an drei strukturell wichtigen Stellen: L452R, E484Q und P681R. Diese können womöglich die Eigenschaften von Sars-CoV-2 beeinflussen. Denn sie führen zu einem Austausch von Aminosäuren in der Proteinsequenz des Spike-Proteins, das sich an der Oberfläche des Virus befindet und die Bindung des Virus an die menschliche Zelle ermöglicht.

Gefährdet die Variante B.1.617 den Corona-Impfschutz?

Ein Grund zur Sorge, dass die Impfungen durch diese Virusvariante ihre Wirksamkeit verlieren, besteht aktuell nicht. Leif-Erik Sander, Impfstoffexperte

Bei neu auftauchenden Varianten und bestimmten Mutationen erachten Virologen und Immunologen einen sogenannten Immune Escape als möglich. Das bedeutet, dass eine Immunantwort infolge einer Impfung oder Erkrankung entkommen kann, indem sie zum Beispiel einige Antikörper nicht mehr binden kann. Inwiefern das bei der Variante B.1.617 der Fall ist, ist noch nicht geklärt und bedarf mehrerer größerer Studien – die es bislang noch nicht gibt.

Immerhin: In einer vor wenigen Tagen auf dem Preprint-Server „Biorxiv“ veröffentlichten und noch zu begutachtenden Studie sind indische Forschende zum Ergebnis gekommen, dass B.1.617 weiterhin neutralisiert werden könne. Sowohl durch Blutseren von genesenen Covid-19-Patienten als auch von Geimpften, die mit dem indischen Totimpfstoff Covaxin immunisiert worden waren. Allerdings war die Neutralisationswirkung gegen B.1.617 etwas schwächer als gegen andere Varianten, was auf ein partielles Entkommen der Immunantwort hinweisen könnte. Sprich: Ein Impfschutz bleibt den Ergebnissen zufolge also wahrscheinlich bestehen. Die Frage ist nur, wie hoch er noch ausfällt.

„Die Mutationen im Spike-Protein scheinen keine deutliche Abschwächung der Antikörperneutralisation zu verursachen, sodass ich nicht erwarte, dass der Impfschutz durch diese Virusvariante gefährdet ist“, sagte der Impfstoffforscher Prof. Leif-Erik Sander von der Berliner Charité zu den Studienergebnissen gegenüber dem Science Media Center. „Ein Grund zur Sorge, dass die Impfungen durch diese Virusvariante ihre Wirksamkeit verlieren, besteht aktuell nicht.“

Wenn sich die Ergebnisse bestätigen, seien die Daten aus dieser Veröffentlichung äußerst ermutigend, sagt dazu Prof. Carlos A. Guzman, Vakzinologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. „Sie deuten darauf hin, dass es keine Immunflucht gibt.“ Dem Biologen und Physiker Prof. Richard Neher von der Universität Basel zufolge scheine die Studie zu zeigen, „dass es eine leichte, aber eindeutige Reduktion der Neutralisationswirkung bei B.1.617 gibt. Dies ist wegen der E484Q-Mutation nicht unerwartet, aber ich hätte eher einen stärkeren Effekt erwartet.“

Überträgt sich B.1.617 schneller und ist tödlicher?

Wie auch bei der Immunantwort fehlen noch harte Daten dazu, ob B.1.617 eine erhöhte Infektiosität mit sich bringt oder einen schwereren Krankheitsverlauf auslöst – im Vergleich zur ursprünglichen, zu Beginn der Pandemie zirkulierenden Sars-CoV-2-Variante. „Dazu benötigt es detaillierte epidemiologische Daten von größeren Kohorten und weitere Tests im Labor“, urteilt der Virologe Andreas Bergthaler vom Forschungsinstitut für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Auch Corona-Experte Sander betont: „Es bleibt abzuwarten, ob die Variante einen ähnlichen Vorteil in der Verbreitung hat wie die B.1.1.7-Variante.“ Und der Vakzinologe Guzman gibt zu bedenken: „Es ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass die Situation in Indien nicht direkt auf Europa übertragen werden kann, da es kritische Unterschiede in den demografischen und Umweltparametern gibt, die sich auf Schlüsselindikatoren auswirken können.“