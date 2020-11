Indien: Niedrigste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit Juli - Neu-Delhi weiterhin stark betroffen

Anzeige

Neu-Delhi. Indien hat so wenige Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert wie seit vier Monaten nicht. Am Montag wurden knapp mehr als 30.000 Neuinfektionen bestätigt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Seit Mitte September sinkt die Zahl der Neuinfektionen in Indien.

Feste und sinkende Temperaturen treiben Infektionszahlen in Neu-Delhi voran

Die Entwicklungen in der Hauptstadt Neu-Delhi dagegen sind besorgniserregend, dort werden mehr Infektionen als in irgendeinem anderen Bundesstaat verzeichnet. Experten führen das auf Feste, Luftverschmutzung und einen Rückgang der Temperaturen zurück. Es wird befürchtet, dass das Gesundheitssystem in Neu-Delhi der großen Anzahl der Erkrankten nicht standhalten kann.

Daher hat das Innenministerium angekündigt, Ärzte aus anderen Regionen in die Hauptstadt fliegen zu wollen, die Anzahl der Tests zu verdoppeln, und weitere 300 Betten auf Intensivstationen bereit zu stellen. Am Sonntag sagte Gesundheitsminister Harsh Vardhan, die Lage in der Hauptstadt werde sich vermutlich in den kommenden Wochen weiter verschlimmern.

Bisher mehr als 130.000 Tote

In Indien leben beinahe 1,4 Milliarden Menschen, Indien ist nach den USA das Land, in dem die meisten Coronavirus-Fälle bestätigt wurden. Die Zahl der Infektionen liegt offiziellen Angaben zufolge bei mehr als 8,84 Millionen, die Zahl der Toten liegt bei mehr als 130.000.