In Indien sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter

Neu Dehli. Seit drei Wochen fällt in Indien die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden verzeichnete das Gesundheitsministerium am Donnerstag 78.524 Fälle, im gleichen Zeitraum starben zudem 971 Menschen nach einer Infektion. In der ersten Oktoberwoche lag die Zahl der täglich registrierten Fälle bei durchschnittlich über 70.000. In den zwei letzten Septemberwochen stand sie noch bei mehr als 86.000 Fällen täglich.

1,1 Millionen Tests täglich

Im September gab es auch Phasen, in denen die Neuinfektionen pro Tag im Durchschnitt bei 93.000 lagen. In dem Land mit gut 1,3 Milliarden Einwohnern wurden laut Gesundheitsministerium im Oktober täglich 1,1 Millionen Menschen getestet. Nach Angaben der Johns Hopkins University gibt es in Indien aktuell 6.835.655 Corona-Fälle (Stand: 8.10., 8.20 Uhr). Die weltweit meisten Fallen verzeichnen die USA (7.549.682).