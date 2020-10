In Deutschland müssen weniger Menschen auf ein Spenderorgan warten

Anzeige

Hamburg. Die Zahl der Menschen in Deutschland, die auf ein Spenderorgan warten, ist in den vergangenen zwei Jahren leicht zurückgegangen. Standen am 1. Juli 2018 noch 9720 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan, so waren es zwei Jahr später nur noch 9029 Menschen, wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Montag in Hamburg mitteilte. Grundlage sind Zahlen von Eurotransplant, der europäischen Vermittlungsstelle für Spenderorgane, hieß es.

Krankenkasse lobt: Politik hat einiges getan

Die Politik habe in den vergangenen Jahren einiges getan, um das Thema Organspende voranzutreiben, sagte Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK. So wurden die sogenannten Entnahmekrankenhäuser finanziell und personell gestärkt. Außerdem habe zu Beginn des Jahres die Diskussion um das neue Transplantationsgesetz dem Thema Organspende neue Aufmerksamkeit verschafft.

40 Prozent der Deutschen besitzen Organspendeausweis

Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der TK von Ende 2019 stehen 84 Prozent der Deutschen der Organspende eher positiv gegenüber. Allerdings besitzen nach wie vor nur 40 Prozent einen Organspendeausweis. Auch während der Corona-Pandemie sei es weiterhin möglich, Organe zu transplantieren, sagte Baas. „Daher ist es auch wichtig, sich trotz Corona weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen.“