In der Quarantäne in Peking: „Fast wie im Hotel“

Feuchtkühler Wind und Schneeregen fegt durch den Innenhof des renommierten Youan-Krankenhaus, das direkt am zweiten Pekinger Stadtring liegt. Nur ein Mann mit Ganzkörper-Schutzanzug, der zwischen den vierstöckigen Funktionsbauten mit Kachelfassade Desinfektionsmittel versprüht, erinnert an die landesweite Ausnahmesituation. Im Gegensatz zu sämtlichen Wohnanlagen, U-Bahnhöfen oder Einkaufszentren wird der Weg ins Krankenhaus nämlich nicht von Wachmännern versperrt, die Körpertemperaturen messen und Personalien aufnehmen. So paradox es klingt: Die Klinik vermittelt mehr Normalität als die geschlossenen Lokale und Bürogebäude der Stadt.

Aus dem Hauptgebäude tritt ein junges Pärchen auf die wartenden Journalisten zu, die Frau trägt einen kleinen Bub in Leopardenanzug auf den Arm. Mitarbeiter der Regierung begrüßen die Jungfamilie mit einem Blumenstrauß. Herr Liu und Frau Li werden heute aus der Klinik entlassen. Der Presse sollen sie an diesem Freitagnachmittag von ihrer Viruserkrankung erzählen und der anschließenden Genesung. Arrangiert wurde das Interview, wie in solch sensiblen Fällen in China üblich, vom staatlichen Informationsbüro.

Die Volksrepublik braucht Erfolgsmeldungen

Die Transparenz ist kein Zufall: Händeringend braucht die Volksrepublik eine Erfolgsmeldung beim Kampf gegen das Coronavirus. Noch vor kurzem hoffte die Regierung schließlich, dass das Land in dieser Woche langsam dem Alltag wieder annähern würde. Die Wachstumskurven der Virusinfizierten sank sieben Tage lang infolge. Präsident Xi Jinping traute sich erstmals in die Öffentlichkeit: Fotos der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zeigten ihn händewinkend beim Besuch eines Krankenhauses.

Die Anzahl an Toten stieg dennoch weiter täglich an, bis zum Redaktionsschluss sind es bereits über 1380 in China. Und am Donnerstag schließlich explodierte die Anzahl an Neuinfektionen so stark wie noch nie zuvor. Dies ging zwar auf eine veränderte Zählweise der Behörden zurück, dennoch scheint die Hoffnung auf eine Kontrolle des Virus vorerst in weite Ferne gerückt. „Dies ist ein Kampf gegen Leben und Gesundheit unserer Bevölkerung und der ganzen Welt“, heißt es in einem Schreiben des Informationsbüros der Pekinger Stadtregierung.

Beim Umsteigen angesteckt

Der nun geheilte Herr Liu, 29 Jahre, Büroangestellter in der IT-Industrie, erzählt von seiner Infektionsgeschichte: Ende Januar haben ihn die Eltern, die wie er aus der schwer betroffenen Provinz Hubei stammen, zum chinesischen Neujahrsfest besucht. Beim Umsteigen in Wuhan müssen sie sich angsteckt haben. Wenig später sind alle infiziert: seine Ehefrau und der gerade einmal einjährige Sohn. Während seiner Aussagen beschlägt die Brille, die auf seiner Atemschutzmaske im Gesicht sitzt.

„Am Anfang hatte ich schon ein bisschen Angst“, sagt Frau Li schließlich: „Doch im Krankenhaus wurden wir von Anfang an gut behandelt. Wir konnten als Familie weiterhin zusammen bleiben, hatten eine gemeinsame Dusche und Toilette. Es war ein bisschen wie im Hotel“. Die Symptome seien bei ihr und ihrem Kind kaum merkbar ausgeprägt gewesen. Nur ihr Ehemann hätte Fieber und Husten gehabt, doch nach vier Tagen habe sich auch das gelegt.

Die Behörden in China gehen immer noch auf Nummer sicher - und lassen deshalb großflächig desinfizieren.

„Der Virus war nicht so stark, wie wir gedacht haben. Wer infiziert ist, sollte auf das Land vertrauen und den behandelnden Ärzten“, sagt Herr Liu.

Ein Virus mit vielen Gesichtern

Solche Aussagen mögen nach Propaganda klingen, schließlich könnten sie entfernter nicht sein von den Hiobsbotschaften, die die Weltöffentlichkeit aus Wuhan erreichen: Ein Bürgerjournalist filmte dort nicht nur hoffnungslos überfüllte Krankenhäuser, sondern auch Leichensäcke auf den Gängen.

Tatsächlich bestätigen jedoch Gesundheitsexperten, dass das Virus viele verschiedene Gesichter hat. Laut Benjamin Cowling, Epidemiologe von der Universität Hongkong, würden wir derzeit nur die Spitze des Eisberges sehen. Eine riesige Dunkelziffer an Infizierten zeige nur leichte Symptome. "Unserer Einschätzung nach liegt das neue Coronavirus von seiner Gefährlichkeit in etwa zwischen dem tödlichen SARS-Virus und einer herkömmlichen Grippe“, sagt der britische Wissenschaftler. Die Sterblichkeitsrate dürfte in den nächsten Wochen deutlich sinken, weil schlicht immer mehr Infizierte mit mildem Krankheitsverlauf erfasst würden.

In Peking sind bislang nur Senioren gestorben

Die Ärztin Xu Bin vom Youan-Krankenhaus ist eine von mehreren Medizinern, die sich um die insgesamt 20 Infizierten kümmert. In ganz Peking sind derzeit über 370 Ansteckungen bekannt. Die Behandlung beschränkt sich laut Ärztin Xu auf traditionelle chinesische Medizin für die leichten Fälle, Antibiotika und künstliche Beatmung für die schwereren. Bislang seien nur Senioren über 80 Jahren an dem Virus im Youan Krankenhaus gestorben.

Kurz bevor die genesene Familie in die Freiheit entlassen wird, möchte Herr Liu noch ein Wort loswerden: Man solle sich nicht vor dem Virus fürchten, aber sofort in medizinische Behandlung begeben. Angst vor einer Neuansteckung habe er nicht, doch in den nächsten Tagen werde die Familie aber erst einmal zuhause bleiben.