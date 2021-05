In Argentinien explodieren die Corona-Zahlen

Anzeige

Anzeige

Buenos Aires. Der argentinische Präsident Alberto Fernández spottete anfangs über das chaotische Krisenmanagement seines Amtskollegen Jair Bolsonaro, der mit seinem Verharmlosungskurs das Nachbarland Brasilien ins Corona-Desaster führte. Brasilien, hieß es aus Buenos Aires, sei ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. In Brasilien dürfte in dieser Woche die Zahl von 450.000 Corona-Toten erreicht werden. Auch gemessen an der großen Bevölkerung von rund 211 Millionen Einwohnern verzeichnet das Land damit mehr Corona-Tote als die meisten europäischen Länder.

Zudem sind dies nur die offiziell bekannten Todesfälle. Wie viele Menschen tatsächlich starben und wie viele hätten überleben können, wenn Bolsonaro von Anfang an einen anderen Kurs gefahren hätte, bleibt Spekulation. Der Rechtspopulist muss sich von der Opposition den Vorwurf des Völkermords gefallen lassen, ein Untersuchungsausschuss in Brasilia ermittelt gegen ihn.

Argentinien erlebt schlimmsten Moment seit Beginn der Pandemie

In Argentinien sah es lange so aus, als würde Präsident Alberto Fernández als linkspopulistischer Gegenspieler von Bolsonaro mit seinem rigorosen Kurs in Buenos Aires alles richtig machen. Doch inzwischen steht Fernández selbst am Pranger. „Wir erleben gerade den schlimmsten Moment seit Beginn der Pandemie“, sagte Fernández vor wenigen Tagen. Fast 75.000 Tote verzeichnet Argentinien inzwischen, auf brasilianische Bevölkerungsverhältnisse umgerechnet wären das etwa 350.000 Tote, auf deutsche Verhältnisse umgerechnet rund 140.000 Tote.

Anzeige

Gemessen an der Einwohnerzahl werden damit zwar immer noch weniger Tote gemeldet als beispielsweise aus Frankreich, Spanien oder Italien. In den letzten Tagen hat die Corona-Pandemie aber in Argentinien eine derartige Wucht entfaltet, dass das Land bei den Neuinfektionen weltweit eine der Spitzenpositionen eingenommen hat. Allein in der letzten Woche kamen etwa 200.000 Neuinfektionen hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei etwa 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und der bisweilen sehr kalte argentinische Winter hat noch gar nicht begonnen.

Argentinien setzte auf russischen Impfstoff

Fernández linksgerichtetes Bündnis, das in dieser oder ähnlicher Zusammensetzung 14 der letzten 18 Jahre regierte, ist zudem auch verantwortlich für ein chronisch unterfinanziertes Gesundheitssystem, das längst an seine Grenzen gekommen ist. Der Zusammenbruch der Wirtschaft hat die Armutsrate drastisch gesteigert, nun muss Fernández wieder alles dichtmachen. Ob unter diesen Umständen Mitte Juni die Fußball-Südamerikameisterschaft, die Copa America, in Argentinien stattfinden kann, ist zumindest zweifelhaft. Fernández selbst sieht dabei offenbar keine Probleme mehr, obwohl er sich vor Wochen noch skeptisch geäußert hatte.

Schwierigkeiten gibt es auch bei der Beschaffung der Impfdosen: Fernández setzte viel auf den russischen Impfstoff Sputnik V, doch die Russen können nicht pünktlich liefern. Laut Portal „Infobae“ warten sechs Millionen Argentinier dringend auf die zweite notwendige Dosis. Noch dazu gibt es Zweifel an der Effizienz des Impfstoffs. So will zum Beispiel Spanien mit Sputnik V geimpfte Fluggäste nicht ins Land lassen. Auch in Brasilien äußerten Wissenschaftler erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit, Sputnik V ist dort nicht zugelassen. All das deutet darauf hin, dass Argentinien einem schweren Winter mit einer womöglich hohen Zahl an Todesfällen entgegensieht.