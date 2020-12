Impfzulassung oder Kündigung: Weißes Haus setzt FDA offenbar unter Druck

Anzeige

Der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, hat den Chef der US-Arzneibehörde FDA, Stephen Hahn, zu einer Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer noch am Freitag gedrängt. Meadows habe mit Hahn telefoniert, berichtete eine Person aus dem Staatsapparat, die davon Kenntnis hatte. Meadows habe Hahn gesagt, dass sein Job in Gefahr sei, wenn die Zulassung für den Einsatz in Notfällen nicht vor Samstag erteilt werde, sagte eine zweite informierte Person aus dem Staatsapparat.

Hahn habe signalisiert, er werde Mitarbeiter anweisen, eine Notfallzulassung zu erteilen, sagte eine der informierten Personen. Am Vortag hatte ein Beratungsgremium der FDA empfohlen, den Impfstoff zuzulassen. Die FDA muss das Mittel noch abnicken, bevor es in den USA der Bevölkerung verabreicht werden darf.

Hahn bestritt Beschreibungen seines Gesprächs mit Meadows. „Dies ist eine unwahre Darstellung des Telefonats mit dem Stabschef“, schrieb er in einer Stellungnahme. „Die FDA wurde ermutigt, weiterhin schnell an dem Antrag von Pfizer-Biontech (für eine Notfallzulassung) zu arbeiten.“ Seine Behörde fühle sich einer raschen Zulassung verpflichtet, erklärte er.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer ist in Großbritannien, Kanada, Bahrain und Saudi-Arabien bereits zugelassen. In der EU wird ein Antrag auf Notfallzulassung derzeit geprüft, eine Entscheidung wird möglicherweise noch für dieses Jahr erwartet.

In den USA haben sich bislang etwa 15,6 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben rund 290 000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt. Zuletzt war das Infektionsgeschehen wieder stark angestiegen. Die Maßnahmen dagegen sind landesweit sehr unterschiedlich, teilweise gibt es gar keine Einschränkungen.