Impfstoff von Johnson & Johnson gegen Delta-Variante: Braucht es den Booster?

So viel ist inzwischen klar: Die Delta-Variante verringert den Immunschutz gegen das Coronavirus und erhöht damit auch das Risiko, Sars-CoV-2 an andere weiterzugeben. Aber die Impfung schützt die eigene Person weiterhin sehr gut vor einem schweren Covid-19-Verlauf mit Krankenhausbehandlung.

Die Voraussetzung: Es braucht dafür auch die zweite Dosis. Das zeigen experimentelle Daten und Beobachtungsstudien – zum mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer und zum Vektor-Impfstoff von Astrazeneca. Auch bei Moderna rechnen Impfstoffexpertinnen und -experten wegen ähnlicher Technologie wie bei Biontech weiterhin mit einem guten Schutz. Aber was ist eigentlich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson – und der Schutzwirkung gegen die Delta-Variante?

Schließlich reichte bei diesem Mittel mit der Zulassung von EMA und Stiko eine Dosis aus, um als vollständig geimpft und ausreichend geschützt zu gelten. Bei der Delta-Variante ist das nun aber nicht mehr eindeutig zu beantworten. Es gibt bislang keine soliden Ergebnisse aus Laboranalysen oder aussagekräftigen Beobachtungsstudien zum Einfluss der Delta-Variante auf die Immunantwort bei diesem Vakzin.

Johnson & Johnson: Auffrischung oder Kombi-Impfung?

Dass die Delta-Variante bald europaweit dominieren wird, gilt unter Corona-Expertinnen und Experten als weitgehend unstrittig. Um auf Nummer sicher zu gehen, diskutieren Impfstoffexpertinnen und -experten deshalb bereits die Möglichkeit eines Boosters. Das heißt, die Verabreichung einer zweiten Dosis könnte auch beim Mittel von Johnson & Johnson notwendig werden, sollte sich bestätigen, dass die Wirksamkeit bei neuen Varianten zu gering ausfällt.

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

Die Auffrischung: Der Hersteller selbst entwickelt dann eine Folgeimpfung, angepasst auf das vorab verabreichte Mittel. Daran arbeiten die großen Impfstoffhersteller sowieso schon seit Monaten unter Hochdruck – spätestens seit klar ist, dass das Coronavirus auf besorgniserregende Weise mutieren kann und weitere Virusvarianten entstehen. Aber das braucht Zeit und Flexibilität – zumal regelmäßig neue Mutationen und Viruslinien entstehen.

Die Kombi-Impfung: In Deutschland ist ein Mix zwischen Vektorimpfstoff und mRNA-Vakzin teilweise schon Praxis. Wer beispielsweise als junger Mensch Astrazeneca erhalten hat, kann sich beim zweiten Impftermin auch mit Biontech impfen lassen – wie von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Dass das Verfahren in dieser Kombination wirksam, sicher und verträglich ist, haben mehrere Studien inzwischen zeigen können. Ein ähnliches Verfahren wäre Fachleuten zufolge auch beim Mittel von Johnson & Johnson – das auf einer ähnlichen Technologie wie Astrazeneca beruht – denkbar.

Die Studien dazu laufen, Ergebnisse sind aber erst für September angekündigt. Gleichzeitig nimmt der Zeitdruck durch die Ausbreitung der Virusvariante aber zu. Haben die Gesundheitsbehörden so lange Zeit, mit einer Empfehlung zu warten? Die US-Virologin Angela Rasmussen plädiert für ein schnelleres Vorgehen. Sie berichtete vor wenigen Tagen auf ihrem Twitter-Account, dass ihrer Ansicht nach gegenwärtig kein Spielraum bleibe, um die Daten abzuwarten. Sie selbst habe im April Johnson & Johnson erhalten, und habe sich nun für einen mRNA-Booster des Biontech/Pfizer-Impfstoffs entschieden.

Sie empfehle den US-Gesundheitsbehörden, dieses Vorgehen dringend in Betracht zu ziehen – gerade auch für Menschen, die in Gemeinden leben, wo aktuell insgesamt noch ein niedriger Impfschutz gegeben ist. In Deutschland müsste dafür erst die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Empfehlung abgeben.

Johnson& Johnson-Zulassung: Sehr guter Schutz vor Covid-19

Als die Delta-Variante noch nicht kursierte und die Zulassung für das Mittel auf Basis von Daten zum Ursprungstyp von Sars-CoV-2 erteilt wurde, zeigte sich beim Mittel von Johnson & Johnson in allen Altersgruppen eine Wirksamkeit von etwa 65 Prozent Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, symptomatisch an Covid-19 zu erkranken, war bei den gegen Geimpften um diesen Prozentsatz geringer als bei den Ungeimpften. Gegen einen besonders schweren Verlauf – also mit Behandlung im Krankenhaus – betrug die Wirksamkeit rund 100 Prozent.

„Wenn also eine mit diesem Covid-19-Impfstoff geimpfte Person mit dem Erreger in Kontakt kommt, wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erkranken“, heißt es dazu auch im aktuellen Aufklärungsmerkblatt zum Vektorimpfstoff, das bei einer Impfung zur Kenntnis genommen werden muss.