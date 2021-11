Impfstoff: Moderna beantragt EU-Zulassung für Kinder bis 12 Jahre

Anzeige

Der Corona-Impfstoff Spikevax des Impfstoff-Herstellers Moderna mit Sitz in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) soll nach Wunsch des Unternehmens bald auch Kindern zugänglich sein. Der Konzern habe bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine Erweiterung der bedingten Marktzulassung (CMA) für den COVID-19-Impfstoff von Moderna in der Europäischen Union auf Kinder im Alter von 6-11 Jahren beantragt hat, hieß es in einer Pressemitteilung.

Modernas CEO Stéphane Bancel sagte laut einer Pressemitteilung: „Wir freuen uns, die Beantragung bei der EMA für die Verwendung unseres Covid-19-Impfstoffs bei Kindern im Alter von 6-11 Jahren in der Europäischen Union bekannt zu geben. Dies ist unser erster Antrag für die Verwendung unseres Impfstoffs in dieser Altersgruppe. Es ermutigt uns, dass der Covid-19-Impfstoff von Moderna in der 50-µg-Dosis geholfen hat, die Sars-CoV-2-Infektion bei Kindern zu verhindern. Wir beabsichtigen, diese Daten bei anderen Zulassungsbehörden weltweit einzureichen, um diese wichtige jüngere Altersgruppe mit unserem COVID-19-Impfstoff zu schützen.“

Begründet wird der Antrag mit den Ergebnissen zweier Studien. Bei der Phase-2/3-Studie „KidCOVE“ seien zwei Mal 50-µg des Covid-19-Impfstoffs mRNA-1273 an Kinder der genannten Altersspanne in den USA und Kanada vergeben worden. Eine Phase-2-Studie „KidCOVE“ zu mRNA-1273 bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis unter 12 Jahren laufe derzeit noch. Zwei Wochen nach der ersten Dosis von mRNA-1273 in der Dosierung von 50 µg habe die Wirksamkeit des Impfstoffs 100 Prozent betragen.

Die Studie werde in Zusammenarbeit mit dem „National Institute of Allergy and Infectious Diseases“ (NIAID) sowie der „Biomedical Advanced Research and Development Authority“ (BARDA) in den Vereinigten Staaten durchgeführt, hieß es.