Impfprivilegien in der Debatte: Diese Vorteile gelten schon jetzt

Anzeige

Anzeige

Die Corona-Infektionszahlen und die Sieben-Tage-Inzidenzen in Deutschland steigen. Sollten sich die Corona-Zahlen nicht wieder beruhigen, werden Einschränkungen vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. In der Debatte ist jetzt, ob diese Einschränkungen dann auch für Geimpfte gelten sollten. Vorteile haben Geimpfte auch jetzt schon.

Fast die Hälfte der Deutschen vollständig gegen Corona geimpft

Auch Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hatte am vergangenen Wochenende mögliche Beschränkungen für Nichtgeimpfte ins Gespräch gebracht. „Das kann auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Restrisiko zu hoch ist“, sagte er der „Bild am Sonntag“.

Anzeige

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung ist mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Um eine Herdenimmunität zu erreichen, bedarf es aber laut Experten einer Impfquote von 85 Prozent. Die Impfbereitschaft in Deutschland scheint aber gerade bei Jüngeren derzeit eher abzunehmen. Und das, obwohl Geimpfte sogar einige Privilegien genießen – abgesehen von der offensichtlichen Absicherung gegen das Coronavirus.

Privilegien für Geimpfte bei höheren Inzidenzen

Anzeige

Auch wenn die Inzidenzzahlen momentan weit davon entfernt scheinen: Seit drei Wochen steigt laut RKI die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland an. Spätestens ab einer Inzidenz von 50 könnte dann im Einzelhandel oder beim Friseur wieder die Testpflicht kommen.

Video Laschet gegen Impfpflicht und Einschränkungen für Ungeimpfte 1:11 min „Ich halte nichts von Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen.“ © dpa

Die Testpflicht gilt aber nicht für jeden: Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist (oder genesen), kann Shoppingtag oder Friseurbesuch ohne Corona-Test einplanen. „Es ist klar, dass da, wo als Zugangsberechtigung Schnelltests erwartet werden, Geimpfte und Genesene diese Tests nicht beibringen müssen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schon im April. Und sollten die Corona-Zahlen noch höher steigen und Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wieder ihren Einzug in unseren Alltag haben, gelten auch diese nicht für Geimpfte, erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einer Pressekonferenz am 13. Juli.

Vorteile beim Einreisen ins Ausland

Auch wenn der Sommerurlaub in diesem Jahr möglich ist, können Corona-Tests und Quarantäne einem die Lust aufs Reisen ganz schön vermiesen. Aber so muss es nicht sein. In einigen Ländern reicht der Nachweis der vollständigen Impfung gegen das Coronavirus.

So können Reisefreudige etwa in Österreich, Dänemark oder Kroatien ganz entspannt den Immunisierungsbeleg vorlegen, um einzureisen. Lästige Stäbchen in der Nase oder Pflichtaufenthalt im Quarantänehotel entfallen. Und ähnlich ist es nach dem Urlaub bei der Rückreise nach Deutschland. Für vollständig Geimpfte entfällt die Test- und Quarantänepflicht sogar nach der Ausreise aus einem Risikogebiet. Einzig, wer aus einem Virusvariantengebiet kommt, hat sich noch an die Test- und Quarantänepflicht zu halten.