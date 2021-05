Trotz bundesweiter Aufhebung zum 7. Juni: Niedersachsen hält an Impfpriorisierung fest

Anzeige

Die Wartelisten für einen Impftermin in Niedersachsen werden derzeit immer länger. 620.000 Menschen warten auf einen Termin, auch weil das Land die meisten Erstimpfungen bis in den Juni hinein ausgesetzt hat. Nach der Ankündigung des Bundes, die Priorisierung bei Corona-Impfungen ab dem 7. Juni aufzuheben, teilt die Landesregierung nun mit, vorerst nicht mitziehen zu wollen. Das berichtet die „Neue Presse“ (NP). Zunächst soll die Warteliste abgearbeitet werden, erklärte Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, am Dienstag.

Wann Impfungen auch ohne Priorisierung möglich sind, sei derzeit noch nicht absehbar. Schröder kündigte an, dass die Regierung die Entwicklung bezüglich der Wartelisten „weiter beobachten“ wird. Angesichts der vielen Wartenden sei es möglich, dass die bisherigen Corona-Impfanmeldungen erst im Juli abgearbeitet seien. „Das Impftempo hängt von der gelieferten Impfstoffmenge ab“, betonte sie.

Zahl der Erstimpfungen im Ländervergleich hoch – es scheitert an den Zweitimpfungen

Laut Impfdashboard der Bundesregierung liegt Niedersachsen bei den Erstimpfungen im Ländervergleich mit 38,7 Prozent zwar auf Platz vier. Doch während damit schon mehr als drei Millionen Menschen eine erste Spritze erhalten haben, ist der Anteil der vollständig Geimpften gering. Lediglich 9,7 Prozent haben zwei Injektionen erhalten. Deshalb will das Land nun bei den Zweitimpfungen aufholen – zulasten der Erstimpfungen. Die Wartelisten werden dadurch länger – und es dürften noch Anmeldungen hinzukommen: Von gut acht Millionen Einwohnern in Niedersachsen sind derzeit 6,5 Millionen impfberechtigt.

Etwas Abhilfe will die Landesregierung schaffen, indem überschüssiger Impfstoff flexibler zwischen Arztpraxen, Impfzentren sowie Betriebsärztinnen und Betriebsärzten verteilt wird, erklärte Sprecherin Anke Pörksen. Außerdem erwäge die Regierung, die Ankündigung zurückzunehmen, die Arbeit in den niedersächsischen Impfzentren zum 30. September einzustellen. Derzeit finanziert der Bund die Einrichtungen – allerdings nur bis Ende September.