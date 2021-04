Impf-Priorisierung: Kassenärzte-Chef Gassen rechnet mit Aufhebung im Mai

Anzeige

Berlin. Die Kassenärzte erwarten, dass im Mai die bisherigen Impf-Priorisierungen aufgehoben werden können. Wenn die Lieferungen wie zugesagt zunähmen, erhielten die Praxen im Mai deutlich mehr als jene 2,25 Millionen Dosen, die jede Woche an die Impfzentren gingen, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

„Im Mai sind neben den Hausärzten sukzessive auch die Fachärzte mit an Bord, und wir werden immer mehr gesunde Menschen und andere Personen außerhalb der derzeit berechtigten Gruppen impfen“. Weiter sagte er: „Ich rechne damit, dass im Mai auch die Priorisierungsvorschriften sukzessive fallen und von dann an jeder Erwachsene eine Impfung erhalten kann.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bekräftigte diese Woche erneut, dass bis zum Ende des Sommers weiterhin jeder Impfwillige eine Corona-Impfung bekommen könne. Der CDU-Politiker verwies am Donnerstag in Berlin auf die erwarteten 50 Millionen Dosen von „Hauptlieferant“ Biontech/Pfizer im laufenden zweiten Quartal. „Das gibt schon mal viel Trittsicherheit auch mit diesem Impfstoff in einer sehr verlässlichen Liefersituation.“ Die Geschwindigkeit beim Impfen nehme zu und werde weiter zunehmen, versprach Spahn. Er sei weiterhin „Stand heute, mit allem, was wir haben und erwarten dürfen, sehr sehr sicher, dass wir im Sommer werden alle impfen können.“

Kritik am Misstrauen gegenüber Hausärzten

Der Bayreuther Gesundheitsökonom und Medizinethiker Eckhard Nagel hingegen hält es für notwendig, Hausärzte bei den Impfungen gegen das Coronavirus stärker einzubinden. „Unsere Impfkampagne steckt in einer Sackgasse“, sagte Nagel am Samstag im Deutschlandfunk. Vor diesem Hintergrund verstehe er das Misstrauen nicht, das den Hausärzten durch die Politik entgegengebracht worden sei, sagte der Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bayreuth. Schließlich könnten diese viel besser über Risiken aufklären oder auch auf mögliche Komplikationen achten. Außerdem würden sie ihre Patienten kennen.

Nagel verwies darauf, dass man ja auch bei anderen Immunisierungen auf die Hausarzt-Praxen vertraue. Kritisch äußerte sich Nagel, Mitglied des früheren Nationalen Ethikrats, zur aktuellen Diskussion um das Vakzin des Herstellers Astrazeneca. Gegenwärtig gebe es da - auch im Zusammenhang mit Impfungen von Spitzenpolitikern - eine Philosophie nach dem Motto: „Bist Du mutig oder bist Du nicht mutig?“ Dies sei eine „groteske Debatte“, bei der individuelle Faktoren der Patienten außer acht gelassen würden.