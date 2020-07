Karliczek begrüßt Rücknahme von Ausweisungsdrohung der USA gegen Studenten

Aufatmen für internationale Studierende in USA. Die Ausweisungsdrohung bei ausfallendem Präsenzunterricht hat die US-Regierung still und heimlich wieder kassiert - alle dürfen in den USA bleiben. Bundesbildungsminister Anja Karliczek begrüßt das Einlenken der Regierenden: "Leben vom Austausch".