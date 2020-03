Immun gegen das Coronavirus: Kann ich mich mehrmals infizieren?

Anzeige

Ende Februar verkündete das japanische Gesundheitsministerium eine besorgniserregende Nachricht auf seiner Webseite. In Japan sei eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Es handele sich um eine Frau in ihren 40ern aus der Präfektur Osaka.

Sie sei am 29. Januar positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Daraufhin habe sich ihr Zustand verbessert, weswegen sie am 1. Februar aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Zwei Tage später sei sie bei einer erneuten Untersuchung negativ getestet worden. Später habe sie zu Hause jedoch Symptome wie Husten, Halsschmerzen und Schmerzen in der Brust gezeigt. Am 26. Februar sei sie dann bei einem erneuten Test wieder positiv getestet worden, hieß es.

Immunität gegen Coronavirus: Viele offene Fragen

Es handelt sich laut japanischen Medien um den ersten Fall in Japan, bei dem ein Patient nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ein zweites Mal positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das sei ein Hinweis darauf, dass einmal infizierte Menschen danach nicht zwingend immun gegen eine erneute Erkrankung sind.

Klar bewiesene Antworten gebe es auf die Frage der Immunität noch nicht, sagen führende Virologen in Deutschland. Erst die Zeit werde zeigen, wie genau Sars-CoV-2 agiert, wozu das neuartige Virus fähig ist. “Grundsätzlich gibt es noch viele Unsicherheiten”, sagte etwa Christian Drosten von der Charité Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin.

Auch Lothar Wieler, Leiter des Robert-Koch-Instituts, ging auf die Frage während der Konferenz ein. “Mehrfachinfektionen – diese Frage können wir aktuell noch nicht beantworten”. Die Frau aus Japan, die sich zweimal infiziert haben soll, könne auch ein Einzelfall sein, “vielleicht haben die Nachweismethoden nicht gegriffen.” Ob und wie lange eine Immunität gegen das Virus Sars-CoV-2 anhalte, zeige sich erst im Laufe der Zeit. Man habe aber bei Untersuchungen bereits festgestellt, dass bei Patienten neutralisierte Antikörper vorhanden sind.

Forscher gehen nicht von Mehrfach-Infektionen mit Sars-CoV-2 aus

Der Virologe und Infektionsepidemiologe Prof. Dr. Alexander Kekulé ging in der Sendung “Hart aber fair" auf die Meldung aus Japan ein. “Wahrscheinlicher ist es, dass die Patienten sich nicht mehrfach infizierten, sondern das Virus die ganze Zeit in sich trugen und es eine Art zweite Ausbruchswelle gab”, sagte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. “Man kann grundsätzlich hoffen, dass auch bei diesem Coronavirus, wie bei den meisten anderen, genau der gleiche Virusstamm nicht zweimal nacheinander jemanden treffen kann.”

Die Internistin und Krankenhaushygienikerin Dr. Susanna Johna bestätigte in der Sendung Kekulés Einschätzung: “Nach allem, was wir wissen, gehen wir davon aus, dass nach dieser Erkrankung zumindest eine vorübergehende Immunität vorliegt.” Es sei derzeit fast unmöglich zu sagen, wie gefährlich das Virus ist, sagt der Charité-Virologe Christian Drosten. Um das zu beurteilen, blicken Forscher auf verschiedene Parameter.

Pandemie einschätzen: Sterblichkeit, Geschwindigkeit, Immunität

Zum einen die Fallsterblichkeitsrate: Die liegt nach derzeitigen Schätzungen von Virologen in einem Korridor zwischen 0,3 und 0,7 Prozent. “Wir haben viele milde Krankheitsverläufe, die einer Erkältung ähneln und die unteren Atemwege betreffen.”

Auch die Geschwindigkeit der Ausbreitung spiele eine wichtige Rolle, sie sei am schwersten einzuschätzen. Für den Einzelnen sei eine Erkrankung in den meisten Fällen wegen der milden Symptome kein ernstzunehmendes Problem. “Wir sorgen uns aber um die Gesellschaft, das medizinische System, Schulen, Kindergärten”, erklärte Drosten.

Der Druck auf die Gesellschaft steige mit der Geschwindigkeit, die eine Erkrankungswelle mit sich bringt. Bei Sars-CoV-2 sei die Übertragungsrate im Moment vergleichsweise hoch. Drosten schätzt, dass ein Patient rund drei neue Menschen infiziert. Das könne sich jederzeit aufgrund veränderter Datenlagen verändern.

Seine mathematische Modell-Berechnung zum Stoppen einer Pandemie erklärte Drosten in einem NDR-Podcast zum Coronavirus: Erst wenn ein Patient nur noch eine Person ansteckt, blieben die Fallzahlen konstant oder verringern sich. Dann sei das Virus nicht mehr pandemisch, sondern endemisch. Laut Drosten werden sich deshalb auch geschätzt 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung irgendwann einmal mit dem Coronavirus infizieren.

Sars-CoV-2 werde höchstwahrscheinlich in der Welt bleiben, sich auch nach dem derzeitigen starken Ausbruch weltweit schleichend weiter verbreiten. Entscheidend dafür, die Pandemie zu stoppen, sei eine steigende Immunität in der Bevölkerung. Sprich: Je mehr Menschen sich infizieren, umso immuner sind am Ende alle. Solange es keinen Impfstoff gibt, hängt die Ausbreitung also davon ab, ob Menschen immun gegen Sars-CoV-2 werden, wie viele und wie schnell sie es werden.