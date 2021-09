Immer weniger Corona-Impfstoff für arme Länder: Impfallianz muss Prognose erneut zurückschrauben

Anzeige

Genf. Das Corona-Impfprogramm Covax hat seine Prognosen für dieses Jahr ein weiteres Mal zurückgeschraubt. Man rechne jetzt bis Ende Dezember mit 1,4 Milliarden Dosen, teilte die Impfallianz Gavi mit. Das von den Vereinten Nationen unterstützte Covax-Programm will ärmere Staaten mit erschwinglichen Corona-Impfstoffen versorgen. Gavi spielt dabei eine führende Rolle.

Zunächst hatte Gavi für dieses Jahr mit zwei Milliarden Impfdosen für Covax gerechnet. Im Juli senkte sie die Prognose bereits auf 1,8 Milliarden. Jetzt schraubte die Allianz die Zahl zwar noch weiter zurück, betonte aber, die Lieferungen an Covax nähmen deutlich zu. Bislang seien 330 Millionen Dosen geliefert worden. Bis Jahresende sollten noch 1,1 Milliarden hinzukommen.

WHO: Impfstoff nicht da, wo er gebraucht wird

Gavi räumte Schwierigkeiten ein, unter anderem Exportbeschränkungen in Indien, das einer der wichtigsten Hersteller von Impfstoffen weltweit ist. Dazu kommen Probleme bei der Zulassung neuer Impfstoffe und bei der Herstellung. Reiche Staaten und Länder mit hohen Produktionskapazitäten wie Russland und China haben Milliarden von Impfdosen für ihre eigene Bevölkerung organisiert.

Auf der anderen Seite dringt die Weltgesundheitsorganisation WHO darauf, auch in ärmeren Ländern stärker zu impfen, insbesondere Krankenhauspersonal, um zu verhindern, dass Virus-Mutationen entstehen. Die Pharma-Industrie rechnet zwar mit einer Produktion von insgesamt zwölf Milliarden Dosen bis Ende des Jahres. Laut WHO gelangt jedoch vieles davon nicht dahin, wo es am meisten gebraucht wird.