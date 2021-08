Im Livestream: Merkel besucht Biontech-Werk in Marburg

Anzeige

Bundeskanzlerin Angela Merkel schaut sich an diesem Donnerstag das Werk des deutschen Impfstoffherstellers Biontech in Marburg an. Dieses gilt als eine der größten Produktionsstätten von mRNA-Impfstoffen europaweit.

Vor rund einem Jahr schrieb Biontech noch rote Zahlen, doch inzwischen sprudeln bei dem Mainzer Unternehmen dank seines Corona-Impfstoffs die Gewinne. Wie das Unternehmen vor zwei Wochen mitteilte, stieg der Nettogewinn im abgelaufenen Quartal auf knapp 2,8 Milliarden Euro nach einem Verlust von 88,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Für die ersten sechs Monate belief sich der Überschuss auf gut 3,9 Milliarden Euro nach einem Verlust von knapp 142 Millionen Euro im Vorjahr.

Für dieses Jahr haben Biontech und sein US-Partner Pfizer nach eigenen Angaben feste Liefervereinbarungen über mehr als 2,2 Milliarden Dosen und nochmals mehr als eine Milliarde Dosen für das kommende Jahr sowie darüber hinaus. Für 2022 rechnen Biontech und Pfizer damit, dass sie über Kapazitäten für die Herstellung von bis zu vier Milliarden Dosen verfügen werden. Für das laufende Jahr wird diese Zahl mit drei Milliarden Dosen angegeben.

Inzwischen haben die beiden Unternehmen auch erste Daten für die Zulassung einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht. In den kommenden Wochen sollten diese Daten einer Phase-1-Studie auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und weiteren Behörden eingereicht werden, teilten die Unternehmen am Montag mit. Weitere Daten sollen folgen.