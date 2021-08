Hospitalisierungsrate: Was bedeutet die neue Corona-Kennzahl – und wie aussagekräftig ist sie?

Anzeige

Anzeige

Das Ende der Sieben-Tage-Inzidenz als entscheidender Maßstab für Corona-Maßnahmen wurde eingeläutet. Sie habe „ausgedient”, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). In einem Antrag seines Ministeriums zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird nun eine andere Corona-Kennzahl als „wesentlicher Maßstab” angesehen: die Hospitalisierungsrate. Aber was meint das eigentlich konkret? Vier Fragen und Antworten zum neuen Pandemie-Indikator:

Was gibt die Hospitalisierungsrate an?

Die Hospitalisierungsrate soll Auskunft über die Belastung in den Krankenhäusern geben. Der Wert gibt an, wie viele an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stationär behandelt werden.

Anzeige

Bislang hat das Robert-Koch Institut einen nach Bundesländern aufgeschlüsselten und einen bundesweiten Wert erhoben. Die für die politischen Entscheidungen relevante Rate soll auf regionaler Ebene erhoben werden. Ob pro Landkreis oder Bundesland, ist noch unklar.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Auslastung der Kliniken war auch schon während der ersten, zweiten und dritten Infektionswelle ein entscheidender Parameter. Damals stand vor allem die Zahl der Corona-Intensivpatientinnen und -patienten im Fokus. Inzwischen ist jedoch ein Großteil der Menschen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, gegen Covid-19 geimpft.

Laut RKI-Erhebung vom 26. August sind inzwischen 83,5 Prozent der über 60-Jährigen vollständig geimpft. Expertinnen und Experten rechnen deshalb damit, dass die Zahl der intensivpflichtigen Corona-Erkrankten in der vierten Infektionswelle geringer ausfallen könnte.

Zurzeit werden mehrheitlich Ungeimpfte auf den Intensivstationen betreut, wie aus dem wöchentlichen Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 19. August hervorgeht. Von der 29. bis 32. Kalenderwoche wurden nur 17 Corona-Intensivpatientinnen und -patienten gemeldet, die vollständig geimpft und trotzdem erkrankt waren. Die restlichen 292 Betroffenen (rund 94 Prozent) waren noch nicht geimpft.

Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate zurzeit?

Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden, nimmt seit Mitte Juli kontinuierlich zu. Dementsprechend steigt auch die Hospitalisierungsrate. Erst seit dem 19. Juli gibt das RKI die Kennzahl in seinem Situationsbericht zur Corona-Lage in Deutschland an. An diesem Donnerstag (26. August) hatte sie bei 1,56 gelegen. Am Vortag hatte das RKI die Kennzahl mit 1,47 beziffert, in der Vorwoche mit 1,24.

Das Bundesland mit den meisten stationär behandelten Corona-Patientinnen und -Patienten ist derzeit Bremen (1,91), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (1,88) und Rheinland-Pfalz (1,69). Die wenigsten Neuaufnahmen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen verzeichnet Sachsen-Anhalt (0,46).

Anzeige

Ab welcher Hospitalisierungsrate werden weitere Maßnahmen eingeführt?

Die Frage, ab welchem Wert Maßnahmen laut Gesetzentwurf folgen, lässt sich zurzeit nicht beantworten. Klar ist: Weder die bundesweiten noch die Hospitalisierungsraten der Bundesländer sollen über weitere Schutzmaßnahmen entscheiden.

Stattdessen heißt es im Gesetzesvorschlag des Gesundheitsministeriums: „Der Schwellenwert (also der Wert, ab dem zusätzliche Corona-Regeln folgen, Anm. d. Red.) ist jeweils unter Berücksichtigung der regionalen stationären Versorgungskapazitäten festzusetzen mit dem Ziel, eine drohende Überlastung der regionalen stationären Versorgung zu vermeiden.”

Die Datenlage auf regionaler Ebene ist allerdings wenig überschaubar. Zur Lage auf Landkreisebene veröffentlicht das RKI bisher keine Daten, wie die Behörde auf Anfrage des RND mitteilte. Die Landkreise „könnten das aber auch selbst ausrechnen”, hieß es. Schließlich kämen die Meldedaten von ebendiesen.

Anzeige

Video Söder kündigt inzidenzunabhängige Corona-Verordnung an 1:02 min Söder hat für die kommende Woche eine Corona-Verordnung unabhängig von der Inzidenz angekündigt. Zudem soll die FFP-2-Maskenpflicht in Bayern entfallen. © dpa

Die Entscheidung, ab wann weitere Maßnahmen eingeführt werden, müssten am Ende die Länder treffen, sagte Bundesgesundheitsminister Spahn dem RND. „Sie behalten auch alle anderen Pandemiekriterien im Blick und können damit die Lage in ihrer Region am besten beurteilen.”

Welche Kriterien sie bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens genau berücksichtigen, könnte also den Ländern selbst überlassen werden. „Weitere Parameter zur Bewertung der epidemischen Lage, wie die Infektionsdynamik und die Anzahl der gegen Covid-19 geimpften Personen, können einbezogen werden”, ist im Gesetzesentwurf zu lesen.

Wie gut lässt sich mit der Hospitalisierungsrate das Infektionsgeschehen bewerten?

Bei der Hospitalisierungsrate handelt es sich um einen zeitverzögerten Parameter. Denn nicht sofort erkranken Corona-Infizierte so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. In der ersten Welle vergingen zwischen dem Zeitpunkt der Ansteckung und der Einweisung in die Klinik im Durchschnitt vier Tage, wie das RKI in seinem Coronavirus-Steckbrief schreibt. Eine Beatmung auf der Intensivstation wird demnach im Schnitt 16 Tage nach Infektion benötigt.

Das heißt, die Auswirkungen des Infektionsgeschehens auf die Auslastung der Krankenhäuser zeigen sich immer erst mit einem zeitlichen Verzug. Darauf weist auch der Virologe Prof. Stephan Ludwig vom Universitätsklinikum Münster hin: „Hospitalisierungen und Auslastung der Intensivstationen sind wichtige Parameter zur konkreten Einschätzung der Belastung unseres Gesundheitssystems, greifen aber als alleinige Größen zu spät im Verlauf des Infektionsgeschehens an”, sagte er in der vergangenen Woche dem RND.

Gehe man davon aus, dass es eine zeitliche Verzögerung zwischen Infektion und Hospitalisierung von mehreren Wochen gibt, „ist es bei alleiniger Betrachtung der Hospitalisierungsrate eventuell zu spät für Gegenmaßnahmen, da man zu spät sieht, welche Welle auf einen zurollt”, gibt der Experte zu Bedenken.

Außerdem könnte die Datenlage zur Hospitalisierungsrate nicht ausreichen. Darauf wies zumindest Prof. Reinhard Busse, Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin, Ende Juli bei einer Veranstaltung des Science Media Centers, hin. Zwar gibt es eine neue Verordnung, die die Krankenhäuser verpflichtet, mehr Daten zum Alter, Impfstatus und zur Art der Behandlung der Patientinnen und Patienten zu melden.

Das reiche aber nicht aus. „Wir wissen zwar in Zukunft potenziell besser und schneller, welche Personen überhaupt ins Krankenhaus kommen, aber ob sie dann einen Tag oder 20 Tage dort sind, ob sie zwischendurch auf die Intensivstation kommen und beatmet werden, das wird nicht erfasst”, erklärte Busse.

Christian Karagiannidis, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, sprach sich auf Twitter derweil für einen Indikatorenmix aus: Bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens brauche es die Inzidenz als Frühwarnung, am besten unterteilt nach Alter - in über und unter 35-Jährige. Aber auch die Hospitalisierung und die Intensivbelegung müssten herangezogen werden – „unter Beachtung der Dynamik (R-Wert und Verdopplungszeit)”, so der Intensivmediziner.

Auch Gerald Gaß, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, hält weitere Parameter für notwendig. „So wie wir seit Wochen sagen, dass die Inzidenz nicht alleiniger Indikator sein kann, so gilt das jetzt auch für die Hospitalisierung”, machte er gegenüber dem RND deutlich. Er schlug vor, die Impfquote als zusätzlichen Indikator zu berücksichtigen. Gaß stellte jedoch klar: „Es gibt nicht die Glücksformel, bei der die eine Zahl herauskommt, die die Pandemie umfassend erklärt.”