Höchster Wert seit Januar: Über 26.000 Corona-Neuinfektionen in Großbritannien

Hannover. In Großbritannien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Am Mittwoch wurden laut britischer Gesundheitsbehörde 26.068 Infizierte binnen eines Tages registriert. Am Montag lag die Zahl bei 24.933 Fällen innerhalb von 24 Stunden, während sie am Dienstag wieder auf 7042 fiel. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen im Januar ähnlich hoch, am 27. Januar wurden 25.308 Britinnen und Briten positiv auf das Coronavirus getestet. Derzeit sind 4.800.907 Menschen aus Großbritannien erkrankt.

Neben den Neuinfektionen meldeten die Behörden am Mittwoch außerdem 14 Corona-Todesfälle. Zum Vergleich: Im Januar wurden in Großbritannien täglich über 1200 Covid-19-Tote registriert. Die vergleichsweise niedrigen Todesfälle könnten auf die großangelegte Impfkampagne des Königreichs zurückzuführen sein. Inzwischen sind 49 Prozent (Stand: 29. Juli) der mehr als 66 Millionen Britinnen und Briten vollständig gegen Corona geimpft.

Volles Wembley-Stadion sorgt für Unverständnis

Am Dienstag hatten mehr als 40.000 Zuschauer das EM-Fußballspiel zwischen England und Deutschland im Londoner Wembley-Stadion gesehen. Für die Halbfinals und das Endspiel sollen sogar 60.000 Zuschauer in das Wembley-Stadion dürfen. Die Zahlen sorgen bei Expertinnen und Experten, sowie Politikerinnen und Politikern für Unverständnis – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte die Erhöhung der Zuschauerzahlen durch die Uefa „nicht akzeptabel“. Noch deutlichere Worte fand SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der die Uefa für den Tod von vielen Menschen verantwortlich macht.

Mehr Corona-Fälle auch in Schottland

Ähnlich hohe Fallzahlen wie in England vermeldet auch Schottland. Knapp 2000 Corona-Fälle in Schottland lassen sich nach offiziellen Angaben in Verbindung mit Spielen der Fußball-Europameisterschaft bringen. Zwei Drittel von 1991 positiv Getesteten seien Fans, die entgegen der Ratschläge aus dem Norden zu Spielen nach London gereist seien, wie die Gesundheitsbehörde Public Health Scotland am Mittwoch mitteilte. Am 18. Juni hatten die Schotten in London gegen England gespielt. Knapp 400 Infizierte aus Schottland sollen im Stadion gewesen sein.