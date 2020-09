Hilft Blutverdünner bei Covid-19? US-Mediziner starten Studien

Anzeige

Anzeige

US-Gesundheitsbehörden wollen für die Behandlung bei schweren Corona-Verläufen mehrere Blutverdünner testen. Hintergrund sei, dass in den Körpern von vielen Covid-19-Todesopfern immer wieder Blutgerinnsel sowie Anzeichen von Schäden an Nieren, Lungen, Herz und Blutgefäßen entdeckt würden, teilten die verantwortlichen Stellen am Donnerstag mit. Um Schlaganfälle, Herzinfarkte, Blutgerinnsel und andere Komplikationen zu vermeiden, werde es Testreihen mit gleich mehreren Blutverdünnern geben.

Genesene haben noch Risiko für Blutgerinnsel

Die nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) werden eine Studie an stationär behandelten Patienten betreuen, bei denen die Gabe von geringen und regelmäßigen Dosen des Blutverdünners Heparin verglichen wird. Beteiligt sind mehr als 100 Einrichtungen in aller Welt sowie mehrere Regierungen, Pharmakonzerne, Universitäten und andere Akteure.

Die zweite Studie gilt Corona-Patienten, die nicht krank genug für einen Klinikaufenthalt sind. Dabei werden etliche Behandlungsmethoden mit der Gabe von Placebopillen verglichen: Babyaspirin oder geringe oder regelmäßige Dosen des Mittels Apixaban, das die Blutgerinnung hemmt.

Anzeige

Später soll es eine dritte Studie mit Blutverdünnern geben. Im Fokus stehen Genesene, die nicht mehr positiv auf das Coronavirus getestet werden. Es gibt zunehmende Belege, dass sie dennoch nach wie vor ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel haben.