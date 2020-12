Welchen Effekt hätte ein härterer Lockdown?

Anzeige

Anzeige

Die Infektionszahlen minimieren, um die Epidemie wieder beherrschbar zu machen – dieses Ziel verfolgten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder, als sie Ende Oktober einen Teil-Lockdown für Deutschland anordneten. Die anfänglich für vier Wochen beschlossenen Maßnahmen wurden inzwischen bis zum 10. Januar verlängert – ihre Wirkung fällt bisher jedoch geringer aus als erhofft.

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ging in den vergangenen Wochen nicht zurück, sondern stagnierte bei rund 20.000 Fällen. Am Freitag dann ein neuer Rekordwert: Knapp 30.000 Menschen infizierten sich innerhalb eines Tages mit Sars-CoV-2. Ähnlich sprunghaft sind in den vergangenen Wochen auch die Todesfälle gestiegen. 598 Fälle waren es am Freitag – ebenfalls ein neuer Höchststand.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Fallzahlen wären ohne Maßnahmen höher

„Man kann schon sagen, dass sich etwas getan hat durch die Maßnahmen, die in den letzten Wochen und Monaten getroffen wurden“, sagt Jan Fuhrmann. Der Physiker und Mathematiker vom Forschungszentrum Jülich errechnet mit seinem Team Szenarien zur weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens in Deutschland.

Ohne Maßnahmen wären die Fallzahlen zum jetzigen Zeitpunkt deutlich höher gewesen, zeigen die Simulationen. Fuhrmann spricht von rund 100.000 Neuinfektionen pro Tag. Es bleibt jedoch die Frage, ob der Rekordwert am Freitag ein Ausreißer war, oder einen Trend ankündigt. „Es würde mich überraschen, wenn es in dieser Geschwindigkeit weiterginge.“

Kontakte müssen weiter reduziert werden

Anzeige

Trotzdem werden die Rufe nach einem härteren Lockdown von Seiten der Wissenschaft und Politik immer lauter. Denn ein abgeschwächtes Infektionsgeschehen ist noch nicht in Sicht. „Wenn wir weitermachen wie bisher, sieht es nicht so aus, dass wir bald wieder in die Nähe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen kommen“, sagt Fuhrmann.

Video Lockdown in Deutschland wird wahrscheinlicher 1:29 min Weil die Infektionszahlen weiter steigen, werden immer mehr Stimmen laut, die eine Stilllegung des öffentlichen Lebens fordern. © Reuters

Grund dafür ist auch, dass die Deutschen ihre Kontakte noch nicht ausreichend reduziert haben. „Die Kontaktreduktionen müssen stärker werden“, machte Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin deutlich. „Dann kriegen wir die Zahlen auch wieder herunter.“

Die Kontaktraten, also die Anzahl der Kontakte zwischen Infizierten und Nichtinfizierten pro Tag, hat auch Fuhrmann im Blick: „Es sieht so aus, als hätten wir die Kontaktraten seit dem Spätsommer um 40-50 Prozent reduziert. Um die Fallzahlen wieder unter Kontrolle zu bringen, müssten wir die Kontakte noch mal halbieren. Dann wären wir bei ungefähr 25 Prozent der Kontakte gegenüber dem Spätsommer. Offensichtlich haben wir das durch den Teil-Lockdown nicht erreicht und jetzt ist die Frage, wie kommt man da hin.“

Physikerin Viola Priesemann fordert kurzen, konsequenten Lockdown

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat sich am Dienstag in einer Stellungnahme zu weiteren Maßnahmen geäußert. Darin heißt es, dass Kontakte im beruflichen und privaten Umfeld schon ab dem 14. Dezember weitmöglichst reduziert werden sollten. Außerdem: „Ab dem 24. Dezember 2020 bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und ein harter Lockdown gelten“, schreibt die Akademie in einer Pressemitteilung.

Anzeige

Viola Priesemann, Physikerin am Max Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, hat die Leopoldina-Stellungnahme unterschrieben. Sie sagte gegenüber dem RND, dass ein kurzer, aber wirklich konsequenter Lockdown für zwei bis drei Wochen effektiver sei als ein monatelanger Teil-Lockdown.

In einem Gastbeitrag für die „Zeit“ gibt Priesemann als Ziel eine Wocheninzidenz von rund zehn Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an. „Dieses Ziel wurde in vielen Ländern nach der ersten Welle im Frühjahr erreicht, es kann wieder erreicht werden“, schreibt sie in Zusammenarbeit mit der Virologin Sandra Ciesek vom Institut für Medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt und der Biologin Melanie Brinkmann vom Institut für Genetik der TU Braunschweig.

Reichen drei Wochen Lockdown überhaupt?

Ein härterer Lockdown wie im Frühjahr würde das Infektionsgeschehen stark abbremsen, ist Fuhrmann überzeugt. „Die Zahlen würden zeitweilig sinken und dieser Trend nach unten würde vermutlich auch entsprechend der üblichen Verzögerung von ein bis zwei Wochen über die Lockdown-Periode hinausgehen“, so der Mathematiker. „Die Frage ist, ob drei Wochen ausreichen.“

Anzeige

Feststehe hingegen, dass auch nach einem härteren Lockdown eine gewisse Reduktion von Kontakten aufrechterhalten bleiben muss. Fuhrmann betont: „Wir sollten nicht wieder auf Kontaktraten zurückkommen, die wir Ende des Sommer hatten. Gerade in den Wintermonaten, wenn viele Kontakte in Innenräumen stattfinden, ist es unmöglich das Ganze alleine durch Kontaktnachverfolgung und Testen unter Kontrolle zu bringen.“