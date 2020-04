“Hart aber fair”: Maskenpflicht, Ängste und Impfstoff im Visier

Anzeige

Anzeige

Ausnahmsweise einmal keine Gäste aus der Politik waren am Montagabend beim Polit-Talk „Hart aber fair“ zu Gast. Auch um virologische Fachbegriffe sollte es nicht gehen. „Wir wollen weniger über Reproduktionszahlen und Verdopplungszeiten sprechen“, leitete Frank Plasberg die Sendung ein. Stattdessen sollte es um die “Temperatur des Landes” gehen.

Weniger fachliche Expertise, mehr über das neue Alltagsleben mit Corona erzählen, war die Mission. Die Zusammensetzung der Gäste betont vielfältig – mit einem Brennpunkt-Polizisten aus Berlin, einer Supermarkt-Kassiererin von der nordrhein-westfälischen Virenfront, einem Kneipenwirt ohne Umsatz. Dazu Sänger und Risikopatient Wolfgang Niedecken der Kölschrock-Band BAP.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ganz auf Experten wollte Plasberg dann aber doch nicht verzichten. Soziologie-Homeoffice-Professor Martin Schröder sollte aus der Glücksforschung berichten, die Gießener Wissenschaftlerin Susanne Herold Einblicke in ihren Alltag als Infektiologin geben. Ihr Spezialgebiet: Coronaviren, die kenne sie nach vierzehn Jahren Forschung bis ins molekulare Detail.

Maskenpflicht - das Thema zum Wochenstart

Es ist gut, dass wir das jetzt haben. Susanne Herold, Infektiologin

Und so erklärt Susanne Herold zur seit Montag gültigen Maskenpflicht den Zuschauern gleich noch einmal das Masken-ABC: „Es ist gut, dass wir das jetzt haben", urteilt die Expertin. Die Maske sei ein Symbol, gebe sicherlich auch einen gewissen Schutz. Medizinische Masken und Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff müssten unterschieden werden. Der Schutz anderer stehe ganz klar im Vordergrund. Solide Datensätze zur Wirksamkeit fehlten aber bislang.

Anzeige

Video Maskenpflicht im Nahverkehr 1:37 min Seit Montag müssen alle Reisenden im Nahverkehr einen Mund- und Nasenschutz tragen. © Saskia Bücker/Reuters





Anzeige

Julanta Schlippes, Supermarkt-Kassiererin aus dem nordrhein-westfälischem Krefeld, ist direkt von der Schicht hinter Plexiglas ins ARD-Studio gekommen. Ihre Stammkunden habe sie mit Maske schlecht erkennen können. Sie habe sich total unwohl gefühlt. „Eine komische Situation, wie Science Fiction kommt mir das manchmal vor.“ Angst vor einer Ansteckung? Sie denke gar nicht mehr darüber nach, an einem Hochrisiko-Platz zu arbeiten. Aber ihrem 25-jährigem Sohn gebe sie nicht mehr die Hand zur Begrüßung.

Fettnäpfchen in der neuen Corona-Ordnung

Aus dem Alltag berichtet Polizeioberkommissar Martin Feldmann, dass die Leute langsam versuchen, sich wieder mehr rauszunehmen. Die innere Unruhe nehme zu. Abstand halten ginge aber auch unter Polizisten manchmal einfach nicht. Mit drei Personen seien die Polizisten in Berliner Brennpunkten im Streifenwagen unterwegs – „da wissen wir auch, dass wir keinen Mindestabstand halten können.“

Der Alltag von BAP-Sänger Wolfgang Niedecken, 69 Jahre alt und ehemaliger Schlaganfall-Patient, habe sich durch Corona hingegen nicht wirklich verändert. Klar vermisse er seine Freunde, es gebe auf lange Sicht keine Konzerte. Aber einmal am Tag gehe es mit dem Hund vor die Haustür. Außerdem habe er gerade erst mit mehreren Leuten eine Grillparty im Garten gemacht. Für diese Anekdote erntet Niedecken dezent strafende Blicke von Infektiologin Herold und Plasberg. “Natürlich draußen und mit Abstand”, fügt er nachträglich hinzu.

Anzeige

ZUM THEMA Deutschland trägt Maske: So halten sich die Menschen an die Pflicht

Kneipenwirt – der Einzige in der Runde ohne Job

Erst als er zu Wort kommt, ist die Tragik der Corona-Krise wirklich zu spüren. Seine Situation mit einem Wort: Unsicherheit. Seine zwei Läden in Köln: dicht. Der Umsatz geht gegen null. Zwei Drittel seines Einkommens sind weg. Er hätte nicht gedacht, dass die Situation so lange anhält. Noch habe er ein paar Rücklagen. Aber wie es weitergehen soll, weiß der Kneipenwirt nicht. “Abstandsregeln in der Kneipe funktionieren nicht”, sagt er. Einen Plan B – hat er noch nicht.

Der verzichtbare Gast

Soziologe Martin Schröder wird nicht müde zu betonen, dass es aufgrund mangelnder Datenlage nicht wirklich etwas zu sagen gibt. Aussagen zu Auswirkungen auf Gesellschaft und Psyche des Einzelnen durch Corona könnten frühestens im September getroffen werden. Wir könnten eine Unzufriedenheitswelle erleben, könnten aber auch gut mit der Situation klarkommen. Vielleicht wäre die Perspektive einer alleinerziehenden Person aufschlussreicher gewesen für das Verständnis derzeitiger Alltagssorgen.

Lässt aufhorchen

Anzeige

Eine Impfung wird nicht für jeden von uns sofort verfügbar sein, sondern vielleicht erstmal nur für die Risikogruppen. Susanne Herold, Infektiologin

Dass wir nicht wissen, wann genau der Impfstoff kommt, wird regelmäßig in der Öffentlichkeit betont. Zwei bis drei Prozent Durchseuchung in Deutschland, auch schonmal irgendwo aufgeschnappt. Aufhorchen lässt folgender Satz der Infektiologin: „Eine Impfung wird nicht für jeden von uns sofort verfügbar sein – sondern vielleicht erstmal nur für die Risikogruppen", erwähnt Herold am Rande.

Der einzige Appell in der Sendung kommt ebenfalls von der Infektiologin: “Wir müssen verschobene Operationen nachholen.” Inzwischen kämen viele Patienten bei anderweitigen Beschwerden aus Angst vor einer Corona-Infektion nicht mehr zum Arzt oder ins Krankenhaus. „Wir müssen zusehen, ein Stück weit in ein normales Krankenhaus-Leben zurückzukommen.“

Das Fazit

Die Idee, die Menschen selbst berichten zu lassen statt mit Politikern und Virologen Konzepte zu erörtern, ist erfrischend. Die Sendung verläuft dennoch in Teilen schleppend. Der Fokus aufs Persönliche gelingt nicht konsequent, die Experten müssen immer wieder die Klassiker der Corona-Tagesordnung einordnen. Und so wundert es nicht, dass eine gewisse Corona-Müdigkeit bei allen Gästen zu spüren ist. Außer bei Infektiologin Susanne Herold, die bei Erläuterungen zur Corona-Grundlagenforschung direkt am Patienten ins Schwärmen kommt.