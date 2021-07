Harald Schmidt zu Depressionen: „Lebensbedrohliche Erkrankung, die sich nicht mit einem ‚Reiß dich mal zusammen‘ therapieren lässt“

Anzeige

Sie, Herr Schmidt, sind vor allem für Ihren (trockenen) Humor bekannt. Wie passen Humor und Depressionen zusammen? Auf den ersten Blick könnten die Gegensätze kaum stärker sein.

Ich gehe an das Thema natürlich mit einer gewissen Sensibilität ran. Aber klar ist auch, dass ich von der Stiftung in meiner Rolle als Entertainer engagiert bin. Wenn die Deutsche Depressionshilfe das nicht gewollt hätte, hätten sie jemand anderen genommen. Witze auf Kosten Depressiver gehen nicht, aber dass ich meine Rolle als Schirmherr mit einem gewissen Humor betreibe, kommt gut an.

Hat Sie dieser scheinbare Gegensatz von Humor und Depression auch bei der Wahl von Harald Schmidt als Schirmherr für die Stiftung gereizt, Herr Hegerl? Er selbst ist ja nicht betroffen.

Was ich definitiv nicht wollte, war irgend so ein Betroffenheitskünstler, der auf höchste Sensibilität, Betroffenheit und Mitgefühl macht.

Warum nicht?

Weil ich finde, dass das der Sache nicht gerecht wird und dann doch schnell aufgesetzt wirkt. Da ist oft so ein kleiner Schuss Unehrlichkeit mit drinnen. Das ist mir unangenehm.

Depression und Humor schließen sich keinesfalls aus

Und dann bringt es über die Krankheit noch mehr Schwere, als ohnehin schon über ihr schwebt.

Natürlich, das war ein Grund bei der Auswahl und dann auch die Tatsache, dass man Harald Schmidt mit Depressionen überhaupt nicht in Verbindung bringt. Das war auch nicht unser Ziel, jemand Betroffenen als Schirmherr zu suchen, sondern jemanden, der sich aus sozialem Engagement damit beschäftigt. Die Reaktion der Patienten hat mir im Nachhinein auch recht gegeben. Die liegen bei den Patientenkongressen, die von Harald Schmidt alle zwei Jahre moderiert werden, regelrecht unter den Bänken. Das ist schon superlustig, wenn er da erzählt. In einer akuten depressiven Phase wäre das natürlich nicht möglich. Aber die Leute kommen zu den Kongressen, wenn es ihnen besser geht, dann sind sie oft genauso humorvoll, genuss- und leistungsfähig wie alle anderen. Es braucht nicht immer Herbstlaub und Winterstimmung für dieses Thema. Das führt zu nichts.

Auch ich habe gelernt: Seele baumeln lassen oder in den Urlaub fahren hilft bei Depression nicht. Harald Schmidt

Wie erleben Sie die Stimmung bei den Patientenkongressen?

Schmidt: Entgegen dem Klischee ist die Stimmung tatsächlich fantastisch. Die Leute sagen: ‚Ich finde das super, dass du das machst, wenn du nicht hier wärst, hätte ich gar nichts mehr zu lachen.‘ Außerdem soll ich die oft desinteressierte Presse anlocken. Ich gebe Interviews und bin für Fototermine da.

Entspricht das auch Ihrer Wahrnehmung, dass das mediale Interesse an der Erkrankung nicht besonders groß ist?

Hegerl: Es gibt auch bei den Medien die üblichen Missverständnisse, die man überall findet – dass Depression eine Reaktion auf schwere Lebensumstände ist, aktuell die Folge von irgendwelchen Corona-Maßnahmen etwa. Die Grund­annahme ist: Es geht etwas schief im Leben, und dann wird man depressiv. Dann ist es eine Befindlichkeitsstörung, aber keine eigenständige Erkrankung. Das ist ein Grundmissverständnis, das schätzungsweise 95 Prozent der Menschen haben. Und das spiegelt sich auch in den Medien wider. Deswegen wird die Erkrankung oft unterschätzt und es werden sofort die moderne Gesellschaft, die Handys oder die Arbeit als Erklärung herangezogen, was ja nicht stimmt. Es gibt genauso viele Depressive wie früher, und die moderne Arbeitswelt macht uns auch nicht kränker. Man muss depressive Symptome von der Erkrankung Depression unterscheiden. Depressive Symptome können schon als Reaktion auf die Corona-Maßnahmen etwa auftreten, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Aber die Maßnahmen werden die Erkrankung Depression nicht auslösen, können wohl aber den Zustand von bereits Erkrankten verschlimmern. Das haben auch knapp 45 Prozent der Betroffenen bei einer Befragung berichtet, dass sich ihr Zustand massiv verschlechtert habe, dass sie Rückfälle erlitten hätten und Suizidgedanken aufgekommen seien.

Was ich jedenfalls definitiv nicht wollte, war irgend so ein Betroffenheitskünstler. Prof. Ulrich Hegerl

Mentale Gesundheit bleibt bei Corona-Maßnahmen unberücksichtigt

Ist durch die Pandemie, so wie Sie es auch andeuten, das Thema mentale Gesundheit nicht gerade erst sehr stark in den Fokus gerückt?

Das sehe ich so wie Sie, das Thema ist schon präsenter. Aber es wird zu einseitig darüber berichtet. Die mentale Gesundheit wird viel zu wenig bei der Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen berücksichtigt, das haben auch Umfragen während der Pandemie gezeigt. Man muss sich das mal vorstellen: Von den 5,3 Millionen an Depressionen erkrankten Menschen haben zwei Millionen angegeben: ‚Meine Erkrankung hat sich verschlechtert.‘ Und das ist ja eine schwere Erkrankung, auch dafür möchte ich sensibilisieren. Man hat eine um zehn Jahre reduzierte Lebenserwartung.

Sie sind nun bereits seit mehr als zehn Jahren als Schirmherr für die Stiftung tätig. Wie lassen sich Ihrer Erfahrung nach die von Professor Hegerl beschriebenen Vorbehalte und Unwissenheit im Zusammenhang mit der Krankheit abbauen?

Schmidt: Auch ich habe gelernt: Seele baumeln lassen oder in den Urlaub fahren hilft bei Depression nicht. Wenn ich den Eindruck habe, ich könnte Depression haben, muss ich mir bei einem Facharzt oder Psychotherapeuten einen Termin besorgen. Das sollte jeder wissen, und deshalb müssen wir weiter über die Erkrankung sprechen. Der Podcast ist da ein neuer Weg, bei dem ich als Schirmherr gern mithelfe. Die Gespräche haben mir wirklich großen Spaß gemacht.

Zur Person: Seit 2008 ist der Entertainer und Schauspieler Harald Schmidt als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe tätig. Öffentlichkeitswirksam unterstützt er die Stiftung in ihrem Ziel, die Situation depressiv Erkrankter zu verbessern. © Quelle: picture alliance / GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Ab wann, würden Sie sagen, ist es spätestens geboten, sich Hilfe von außen zu holen?

Hegerl: Wenn man merkt, dass man anhaltend in einem ganz anderen Zustand ist, den man so gar nicht von sich kennt, mit permanenter Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit gepaart mit finsteren Gedanken bis hin zu Suizidgedanken. Dann wird es höchste Zeit, dass man das abklären lässt. Anlaufstellen sind die Fachärzte, psychologische Psycho­therapeuten und Hausärzte, die ja de facto die meisten Menschen mit Depressionen behandeln, meist mit Antidepressiva. Oft kommen die Patienten auch erst einmal mit typischen Begleiterkrankungen wie Rückenschmerzen, starker Erschöpfung oder Schlaf­störungen zum Arzt. Da geht viel Zeit oft verloren, bis die Leute eine konsequente Behandlung bekommen.

Es braucht nicht immer Herbstlaub und Winter­stimmung für dieses Thema. Das führt zu nichts. Prof. Ulrich Hegerl

Modebegriff: Burn-out ist keine anerkannte Diagnose

In der Podcastfolge mit dem Schriftsteller Benjamin Maack etwa geht es auch um den richtigen Gebrauch von Begrifflichkeiten wie Burn-out und Depression. Wie wichtig ist es, eine Depression auch als solche zu benennen und nicht hinter vermeintlichen „Modediagnosen“ zu verstecken?

Hegerl: Das Wording ist ja immer Ausdruck der Konzepte, die man hat. Solange die Menschen dieses Krankheitskonzept haben, dass Depression etwas schlimmer als mies drauf sein ist, wie zuvor schon beschrieben, kann man an den Worten rumbasteln, so viel man will. Burn-out ist nach wie vor keine anerkannte Diagnose, sondern oft versteckt sich dahinter eine Depression. Daher ist der Begriff sehr irreführend, zumal sich die Behandlungsmethoden auch sehr unterscheiden. Die meisten Burn-out-Coaches haben von Depressionen keine Ahnung. Der Vorteil von Burn-out wiederum ist, dass die Leute sich unter diesem Deckmantel zumindest trauen, Hilfe zu holen.

Sie haben mal in einem Interview gesagt: „Was Greta fürs Klima macht, versuche ich für die Depression.“ Wofür und wen genau möchten Sie im Zusammenhang mit dem Thema sensibilisieren?

Schmidt: Ich versuche, für die Depression das zu machen, was Greta Thunberg fürs Klima macht: Aufmerksamkeit herstellen. Mein Eindruck ist, dass das Verständnis für Depression in den vergangenen Jahren schon gewachsen ist. Man sagt nicht mehr, der hat einfach schlechte Laune, sondern man erkennt das als echte Erkrankung so wie Herzinfarkt oder Krebs an. Es gibt inzwischen da doch einen professionelleren Zugang. Betroffene versuchen schon eher, sich Hilfe zu holen. Trotzdem gibt es noch viel Aufklärungsbedarf. Der Podcast ist ein weiterer Schritt, um über die verschiedenen Aspekte der Depression zu sprechen – von Behandlung über Tipps für Angehörige bis hin zu der Frage, was ich selbst zur Genesung beitragen kann.

Mein Eindruck ist, dass das Verständnis für Depression in den vergangenen Jahren schon gewachsen ist. Man sagt nicht mehr, der hat einfach schlechte Laune. Harald Schmidt

Ein „Reiß dich mal zusammen“ ist völlig fehl am Platz

Apropos Angehörige: Wie sehen Sie die Rolle von Angehörigen, wie können die unterstützen? Die kommen in Ihrem Podcastformat ja ebenfalls zu Wort.

Hegerl: Es ist wichtig, dass sich Angehörige sehr gut über die Krankheit informieren, etwa auf den Seiten der Stiftung, damit man eine grobe Vorstellung davon hat, was eine Depression ist. Dann lässt sich das veränderte Verhalten, etwa Lieblosigkeit oder das Sich-gehen-Lassen, auch besser einordnen. Man lernt auch, dass man als Angehöriger keine Schuld trägt. Schuld ist die Erkrankung, die blöde, und nicht, dass man sich gestritten hat oder fremdgegangen ist. Die Last der Verantwortung wird Angehörigen auch genommen, weil sie sehen, dass es wie bei einer Blinddarmentzündung ist. Die lässt sich, überspitzt gesagt, auch nicht mit Liebe heilen. Man lernt auch, dass man oft die Aufgabe hat, den Weg in die professionelle Behandlung zu bahnen, weil der Betroffene oft selbst erschöpft und hoffnungslos ist und keine Kraft hat, herumzutelefonieren. Viele Erkrankte werden dann auch von Angehörigen in die Behandlung gebracht. Dass das für die ganze Familie eine Riesenbelastung ist, allein durch die Schwere der Erkrankung, das ist ja gar keine Frage.

Zur Person: Prof. Ulrich Hegerl ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressions­hilfe. Seit mehr als 30 Jahren setzt er sich mit großem Engagement für die bessere Erforschung und Aufklärung über Depression und die Suizid­prävention ein. Bis März 2019 war er Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychosomatik in Leipzig. Im Juni 2019 wechselte er an die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Goethe-Universität Frankfurt und hat dort die Johann-Christian-Senckenberg-Professur inne. © Quelle: Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Sie avancieren durch Ihre langjährige Schirmherrschaft für die Stiftung sicher auch zunehmend zum „Experten“. Was haben Sie aus den Podcastfolgen für sich noch mitnehmen können? Mitunter haben Ihre Gäste ja sehr offen über das Thema gesprochen – auch über das Thema Suizid, das in dem Zusammenhang häufiger eine Rolle spielt.

Ich habe in den letzten Jahren und auch jetzt bei den Interviews für den Podcast gelernt, dass es sich bei Depressionen um eine echte und sogar lebensbedrohliche Krankheit handelt, die man nicht allein zu Hause therapieren kann, indem man jemandem sagt: Reiß dich mal zusammen. Man braucht professionelle Hilfe. Es ist ein erster Schritt, sich die Erkrankung selbst einzugestehen, um dann im Familien- oder Kollegenkreis Unterstützung zu finden. Mir wurde durch die Gespräche im Podcast auch noch einmal sehr deutlich, wie wichtig es ist, das Umfeld der Erkrankten zu unterstützen. Ohne Hilfe von außen scheint mir das nur sehr schwer zu schaffen.

Der Grenzbereich zwischen mieser Laune und Depressionen muss klar sein

Welche Momente in den Gesprächen haben Sie ganz persönlich am meisten beeindruckt?

Schmidt: Ich bin wirklich schwer beeindruckt, wie offen meine Gäste sich im Podcast geäußert haben. Zum Teil haben sie sogar mit einer humorvollen Distanz ihre Erkrankung geschildert. Und trotz der Krankheit haben mich alle optimistisch entlassen.

Man muss depressive Symptome von der Erkrankung Depression unterscheiden. Prof. Ulrich Hegerl

Und Sie, Herr Hegerl. Konnten Sie als Experte auch noch etwas lernen?

Unabhängig von Depressionen fand ich die Gäste zum Teil sehr bewegend und sehr liebenswürdig, man hätte sie teilweise am liebsten in den Arm genommen.

Wo sehen Sie aus Ihrer Erfahrung heraus noch am meisten Aufklärungsbedarf in Sachen Depressionen?

Schmidt: Das Problem ist zum Beispiel, dass in der Umgangssprache immer noch solche Ausdrücke existieren wie „Ich bin voll depri“ oder „... von dem Wetter kriege ich Depressionen ...“. Das ist aber etwas vollkommen anderes. Wer einen Herz­infarkt hat, hat einen Herz­infarkt. Ich glaube, der Grenzbereich zwischen schon wieder mal schlechte Laune haben und einer wirklichen Depression kann nur durch Information in der Öffentlichkeit geklärt werden. Und da muss man wohl auch langfristig Geduld haben und weiter permanente Aufklärungsarbeit leisten.

Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige

Sie leiden an Depressionen oder krankhafter Niedergeschlagenheit oder haben düstere Gedanken? Bitte holen Sie sich Hilfe. Bei Notfällen können Sie unter 112 den Notarzt rufen. Das Infotelefon Depression hat die Telefonnummer (0800) 33 44 533. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar unter den Telefonnummern (0800) 11 10 111 oder (0800) 11 10 222 oder 116 123. Weitere Informationen für Betroffene und Angehörige gibt es etwa bei der Stiftung Deutsche Depressions­hilfe im Internet: www.deutsche-depressionshilfe.de.