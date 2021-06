Warteliste geht leer aus: Mehr als 2000 Menschen erhalten spontan Termine im Impfzentrum Hannover

Anzeige

Anzeige

In der Theorie sind die Erstimpfungen gegen das Coronavirus wegen des Mangels an Impfstoff in Hannover seit einigen Wochen ausgesetzt. In der Praxis aber freuen sich 2366 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt über ihren Termin am Montag – und zwar jene, die am Mittwoch das kurze Zeitfenster genutzt haben, um diesen zu vereinbaren. Denn das Wartelistenprinzip galt nicht bei der Buchung, trotz der nach jüngsten Daten 90.000 Namen darauf. Insgesamt warten demnach noch 609.000 Niedersachsen auf einen Termin.

Allein die rund 2000 Dosen des Moderna-Vakzins seien in nur 35 Minuten vergeben gewesen, sagt IT-Experte André Exner gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ). Doch wieso richtet sich die Terminvergabe hier offenbar nach der Schnelligkeit der Impfwilligen? Der Tageszeitung nach gibt es auf eine Nachfrage bei den zuständigen Behörden unterschiedliche Antworten.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Kurzfristig freier Corona-Impfstoff geht nicht an die Warteliste

Mögliche Gründe: kurzfristige Absagen oder Ausfälle. In diesem Fall sei ein Dienstleister, der für die Vergabe der Dosen zuständig ist, nicht in der Lage dazu, sie an Menschen auf der Warteliste zu verteilen. Um zu verhindern, dass dadurch der Impfstoff schlecht wird, verteile man ihn also nach dem Windhundprinzip, heißt es hierzu seitens des niedersächsischen Gesundheitsministeriums.

Dass mehrere Tage Vorlauf nötig sind, um freie Dosen an Menschen auf der Warteliste zu verteilen, bestätigt auch der Sprecher der niedersächsischen Ministerin Daniela Behrens (SPD) der „HAZ“. Doch ihnen komme alles, was längerfristig angekündigt wird, zu. Außerdem seien die Chancen, einen kurzfristigen Impftermin zu ergattern, für alle gleich. Wer bereits auf der Warteliste stehe, habe immerhin auch die Möglichkeit, schnell zu reagieren.