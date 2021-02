Virusmutation in fast jeder zweiten Corona-Probe in Hannover gefunden

Anzeige

Bei der Untersuchung von positiven Coronaviren hat die Region Hannover in fast jeder zweiten Probe eine Mutation gefunden. Von 74 untersuchten Proben waren 34 Mutationen, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) unter Berufung auf eine Sonderauswertung des Gesundheitsamts berichtet. Bei 32 davon handelte es sich um die in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7.

Gesundheitsdezernentin: Anteil der Mutationen „deutlich im zweistelligen Prozentbereich“

Inzwischen sind insgesamt137 Infektionsfälle mit der britischen Corona-Variante in der Region Hannover registriert worden. Regions-Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau sagte jedoch gegenüber der HAZ, dass angenommen werden müsse, „dass sich der Anteil der Mutationen deutlich im zweistelligen Prozentbereich bewegt“.

Um die Ausbreitung der Mutationen einzudämmen, werden in Schulen in der Region Hannover für alle Kontaktpersonen ersten Grades (K1) eine PCR-Testung organisiert, um mögliche Ansteckungen ausschließen zu können. Positive Befunde sollen auf eventuelle Mutationen überprüft werden. Außerdem wird die Region Hannover die reguläre Quarantänezeit für alle K1-Kontakte ab sofort auf 14 Tage erhöhen, so Andreas Kranz, Leiter des Fachbereichs Öffentliches Gesundheitswesen. Im Moment könne in keinem Fall ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Mutation handele.