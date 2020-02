Anzeige

Anzeige

Hannover. Seit sich das Coronavirus in Italien rasant ausbreitet, macht sich Panik unter der Bevölkerung breit. Die Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken in den „roten Zonen“ sind ausverkauft, die Regale im Supermarkt teilweise leer. Die Hamsterkäufe sollen das Überleben im Zweifelsfall sichern. Sie könnten bei einer verstärkten Ausbreitung der Epidemie auch in Deutschland eine wichtige Rolle spielen. Denn das Risiko, dass anderswo in Europa ähnliche Cluster wie in Italien auftreten, wird von der europäischen Präventionsbehörde ECDC derzeit als moderat bis hoch eingestuft.

Coronavirus: Im Zweifelsfall sind Hamsterkäufe und Notvorräte sinnvoll

Unabhängig vom neuartigen Coronavirus rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu einem Vorrat, der im Notfall ein zehntägiges Überleben gewährleistet. „Der Grundgedanke hinter der Notbevorratung ist, dass Hilfs- und Einsatzkräfte in Situationen, in denen sie besonders viel zu tun haben, entlastet werden“, erklärt Sprecherin Marianne Suntrup. Hierfür ist es wichtig, beim Kauf von Lebensmitteln Prioritäten zu setzen. Die wichtigsten Güter müssen in ausreichender Menge und Qualität vorhanden sein. Für eine Person mit einer täglichen Energiezufuhr von 2200 Kilokalorien empfehlen die Experten:

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

20 Liter Wasser

3,5 Kilogramm Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis (insgesamt)

4 Kilogramm Hülsenfrüchte und Gemüse (in Gläsern oder Dosen)

2,5 Kilogramm Obst (in Gläsern oder Dosen) und Nüsse

2,6 Kilogramm Milch und Milchprodukte

1,5 Kilogramm Fisch, Fleisch und Eier beziehungsweise Volleipulver

0,375 Kilogramm Fette und Öle

Hinzu kommen Lebensmittel, die nach Belieben eingekauft werden, weil sie weder erhitzt, noch gekocht werden müssen. Dazu zählen zum Beispiel Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade, Jodsalz, Fertiggerichte, Kartoffeltrockenprodukte, Mehl, Instantbrühe, Kakaopulver, Hartkäse und Salzstangen.

Anzeige

Für eine autarke Versorgung: Lebensmittel richtig lagern

Die Verbraucherzentralen raten jedem Bürger, der keinen Kühlschrank mit dynamischer Kühlung besitzt, zur richtigen Lagerung der Lebensmittel innerhalb des Kühlschranks. Folgende Zonen gibt es.

Anzeige

Oberste Ablage und Türfächer: Sie sind der wärmste Bereich in herkömmlichen Kühlschränken. Das sind gute Orte für Marmeladen, geöffnete Dressings, Soßen, Butter, Backwaren und Getränke.

Sie sind der wärmste Bereich in herkömmlichen Kühlschränken. Das sind gute Orte für Marmeladen, geöffnete Dressings, Soßen, Butter, Backwaren und Getränke. Mittlere Ebene: Milchprodukte, Eier und selbst gekochte Speisen halten sich hier gut.

Milchprodukte, Eier und selbst gekochte Speisen halten sich hier gut. Untere Glasplatte: Sie ist der kälteste Bereich im Kühlschrank und eignet sich daher für leicht verderbliche Lebensmittel wie Fleisch, Wurst und Fisch.

Sie ist der kälteste Bereich im Kühlschrank und eignet sich daher für leicht verderbliche Lebensmittel wie Fleisch, Wurst und Fisch. Untere Boxen: Hier ist es wieder etwas wärmer. Die Boxen sind geeignet für temperaturempfindliches Obst, Gemüse und Kräuter.

Hier ist es wieder etwas wärmer. Die Boxen sind geeignet für temperaturempfindliches Obst, Gemüse und Kräuter. Null-Grad-Fächer: Darin bleiben Lebensmittel länger frisch. Hier wird abhängig von der Luftfeuchtigkeit gelagert, die sich extra einstellen lässt. In einem Fach mit einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50 Prozent überdauern leicht verderbliche, verpackte Produkte wie Fleisch, Joghurt oder Käse gut. In einem Fach mit rund 90 Prozent Luftfeuchtigkeit welken oder trocknen kälteunempfindliches Gemüse- und Obstarten sowie Kräuter weniger schnell aus.

Wichtigste Grundregel: Neben dem Kühlschrank braucht jede Küche fünf weitere Lagerungsorte, zum Beispiel Fächer in einem Regal. Sie eignen sich für Obst und Gemüse. Dazu kommen ein Brotkasten, eine Dunkelbox, etwa für Kartoffeln und Zwiebeln, und ein Lagerort für Sonstiges. Dadurch ist die Versorgung auch ohne Strom gewährleistet.

Hamsterkäufe: Was neben Lebensmittel-Vorräten wichtig ist

Die Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sind bewusst so gehalten, dass sie für eine Vielzahl an Ereignissen genutzt werden können. „So kann ein Notvorrat auch während eines Stromausfalls, eines plötzlichen Wintereinbruchs, eines Sturmes oder eines Hochwassers helfen“, erklärt Suntrup. Auf der Checkliste befinden sich deshalb folgende Punkte.

Hausapotheke

DIN-Verbandskasten

Fieberthermometer

Splitter-Pinzette

Medikamente, die vom Arzt verordnet wurden

Schmerzmittel

Desinfektionsmittel (sowohl für Wunden als auch für die Haut)

Medikamente gegen Erkältungen

Mittel gegen Durchfall

Salben gegen Insektenstiche und Sonnenbrand

Anzeige

Brandschutzmaßnahmen

Keller und Dachboden entrümpeln

Feuerlöscher

Löschspray

Rauchmelder

Garten- und Autowaschschlau

Behälter für Löschwasser

Wassereimer

Kübel- oder Einstellspritze

Energieausfall

Teelichter/Kerzen

Streichhölzer/Feuerzeug

Taschenlampe

Reservebatterien

Camping- oder Spirituskocher mit Brennmaterial

Heizgelegenheit

Brennstoffe

Rundfunkgerät

Rundfunkgerät (für Batteriebetrieb geeignet) oder ein Kurbelradio

Reservebatterien

Anzeige

Notgepäck

Persönliche Medikamente

Behelfsmäßige Schutzkleidung

Wolldecke, Schlafsack

Unterwäsche, Strümpfe

Gummistiefel, derbes Schuhwerk

Essgeschirr, -besteck

Becher, Thermoskanne

Material zur Wundversorgung

Dosenöffner und Taschenmesser

Strapazierfähige, warme Kleidung

Taschenlampe

Kopfbedeckung, Schutzhelm

Schutzmaske, behelfsmäßiger Atemschutz

Arbeitshandschuhe

Fotoapparat oder Fotohandy

Sicherung von Dokumenten

In einer Notfallsituation ist ebenso wichtig, persönliche Dokumente zu sichern. Auch hierfür haben die Experten entsprechende Fragestellungen erarbeitet.

Haben Sie festgestellt, welche Dokumente unbedingt erforderlich sind?

Sind Ihre Unterlagen zweckmäßig geordnet?

Sind von wichtigen Dokumenten Kopien vorhanden und gegebenenfalls beglaubigt?

Haben Sie eine Dokumentenmappe angelegt?

Sind wichtige Dokumente (oder eine Dokumentenmappe) griffbereit?

Wenn Sie Fragen zur Notfallvorsorge haben, wenden Sie sich an:

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)