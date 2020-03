Gute Meldungen in der Corona-Krise: Fünf positive Entwicklungen in Zeiten des Coronavirus

Anzeige

Hannover. Die negativen Schlagzeilen über die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 bestimmen seit Wochen die Berichterstattung. Weltweit sind mehr als 121.000 Menschen (Stand: 11.03.2020) mit dem Coronavirus infiziert. Auch außerhalb Chinas wurden zahlreiche Erkrankungen nachgewiesen. In Deutschland sind laut dem Robert Koch Institut derzeit 1289 Menschen erkrankt.

Die Folgen: Messen werden abgesagt, Fußballspiele finden ohne Zuschauer statt und die Wartezimmer in Arztpraxen sind überfüllt. Doch dabei wird oftmals übersehen, dass auch die globale Covid-19 Epidemie ihre guten Seiten hat. Fünf Beispiele:

Weltweit mehr Genesungen als Infektionen

Selbst in China, dem Ursprungsland der Epidemie, sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 70 Prozent der am Coronavirus erkrankten Personen wieder gesund. Von den mehr als 80.000 Infizierten hätten mindestens 58.000 Patienten die Krankenstationen und häusliche Quarantäne wieder gesund verlassen können. China sei daher auf dem besten Wege.

Auch in der besonders stark betroffenen Provinz Hubei, in der das Virus zuerst ausgebrochen war, sei die Epidemie laut Chinas Staatschef Xi Jinping deutlich eingedämmt. Aus diesem Grund würden auch die Ende Januar von den Behörden angeordneten Quarantäne-Maßnahmen wieder gelockert. Ein Blick auf die weltweite Entwicklung der Lungenkrankheit zeigt, dass die Zahl der Genesungen die der Infektionen mittlerweile übersteigt.

Medikamente erzielen Behandlungserfolge bei Covid-19

Bei der Behandlung Covid-19-Infizierter werden weltweit bereits verschiedene Medikamente auf ihre Wirksamkeit getestet. Das ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelte Mittel Remdesivir gilt derzeit als große Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus. In ersten Tests hatte der Wirkstoff bereits die Symptome der Lungenkrankheit gelindert. Derzeit wird das Medikament an chinesischen Corona-Patienten getestet. Die Ergebnisse der klinischen Studie werden am 27. April erwartet.

Auch im Klinikum der University of Nebraska werden derzeit Covid-19-Patienten in einer klinischen Studie mit Remdesivir behandelt. Die Studien sind ein notwendiger Schritt, um die behördliche Zulassung des Medikaments zu erreichen. Chloroquin, das bisher zur Behandlung von Malaria eingesetzt wurde, habe sich laut chinesischen Wissenschaftlern ebenfalls als wirksam bei der Behandlung von Covid-19-Patienten herausgestellt. Auch Chloroquin soll in einer Studie auf seine Wirksamkeit in der Behandlung der Lungenkrankheit getestet werden.

Taiwan zeigt, wie das Virus bekämpft werden kann

Obwohl nur 160 Kilometer Luftlinie Taiwan vom chinesischen Festland trennen, blieb der Inselstaat bislang vom Coronavirus weitgehend verschont. Gerad einmal 42 bestätigte Infektionen mit der Lungenkrankheit gibt es laut taiwanesischem Gesundheitsministerium. Seit dem 3. März seien keine neuen Fälle hinzugekommen. Das ist vor allem Taiwans vorbildlichem Krisenmanagement zu verdanken.

Bereits Anfang Januar, als die Weltgesundheitsorganisation erstmals auf die neuartige Lungenkrankheit in China aufmerksam wurde, wurden alle nach Taiwan einreisenden Fluggäste auf Fieber und Symptome der Lungenkrankheit untersucht. Kurz darauf wurde auch eine Einreisesperre für ausländische Reisende verhängt und die Neujahrsferien an den Schulen des Landes um zwei Wochen verlängert, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Mittels Smartphone-Tracking konnten die medizinischen Behörden die Reisehistorie jedes Verdachtsfalls nachvollziehen. Zusätzlich zur verstärkten Produktion von Desinfektionsmitteln wurden Geldstrafen auf die Verletzung der häuslichen Quarantäne verhängt.

Die gelungene Eindämmung des Virus gibt Taiwans vorausschauender Strategie recht. Doch die Maßnahmen finden weltweit kaum Gehör. Als Grund dafür wird die so genannte “Ein-China-Politik” genannt: Taiwan wird nach wie vor als Teil Chinas gesehen. Auch Deutschland erkennt die Souveränität Taiwans nicht an. Weil der Inselstaat auch kein Mitglied der Vereinten Nationen (UN) ist, fehlt der Kontakt zur WHO ebenfalls.

Not macht erfinderisch: Umdenken in allen Bereichen

Was bisher nicht denkbar schien, wird im Zuge der Corona-Epidemie möglich gemacht: Krankschreibungen für maximal sieben Tage können jetzt einfach per Telefon angefordert werden. Ein Besuch in der Praxis ist dabei nicht mehr notwendig – die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann stattdessen per Fax an den Arbeitgeber übermittelt werden. Die Ausnahmeregel gilt für leichte Erkrankungen wie Erkältungen oder grippale Infekte.

Mit dieser Sonderregelung will die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) Arztpraxen entlasten, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus derzeit kaum noch hinterherkommen. Neben den begründeten Verdachtsfällen trägt auch die große Unsicherheit vieler Menschen zu den überfüllten Wartezimmern bei.

Auch Desinfektionmittel gilt derzeit als Mangelware und ist vielerorts bereits ausverkauft. Wer trotzdem nicht auf die Händedesinfektion verzichten möchte, kann sich das Desinfektionsmittel nach der Anleitung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auch einfach selbst herstellen. Dafür werden Ethanol, abgekochtes Wasser und Glycerin benötigt.

Nicht nur im medizinischen Bereich führt die Ausbreitung der Lungenkrankheit zu einem Umdenken. Auch die Absage vieler Kongresse, Flüge und Geschäftsreisen lenkt den Blick aufs Wesentliche: Was ist wirklich wichtig und worauf können wir vielleicht verzichten?

Smog-Belastung geht zurück

In den vergangenen Wintern hatte China bislang mit hoher Smog-Belastung zu kämpfen – doch in diesem Jahr ist das anders. Wie Satellitenbilder der Nasa zeigen, ist die Luftverschmutzung über dem Land drastisch gesunken. Zu verdanken ist das in gewisser Weise dem Coronavirus. Durch die staatlich angeordneten Fahr- und Reiseverbote sowie die umfassenden Quarantänemaßnahmen kam das öffentliche Leben in der Millionenmetropole komplett zum Erliegen. Durch die hohen Infektionszahlen sahen sich auch viele Fabriken gezwungen, ihre Produktion vorübergehend einzustellen.

Der Rückgang des Stickstoffdioxid-Ausstoßes sei zuerst über Wuhan sichtbar gewesen, meldete die US-Raumfahrtbehörde. Von dort aus breitete sich der Effekt – nur kurz unterbrochen durch die Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest – auch über die übrigen Teile des Landes aus.