Großbritannien: Fast 138.000 Menschen haben erste Impfstoffdosis erhalten

London. Seit Tagen mussten sich britische Politiker mit Fragen zum Start der „größten Impfkampagne in der Geschichte des Landes“ löchern lassen, gestern nun endlich wurde eine Zwischenbilanz für das Vereinigte Königreich veröffentlicht. 137.897 Menschen haben in den ersten sieben Tagen die erste Dosis des Präparats von Biontech/Pfizer erhalten, nach 21 Tagen bekommen sie die zweite Spritze. Der Abgeordnete Nadhim Zahawi, der als Impfminister für die Koordination verantwortlich ist, sprach von „einem wirklich guten Start“ des Programms. Die Zahl werde noch deutlich zunehmen, da das Netzwerk ausgebaut werde. Bis zum Jahresende erwartet das Land rund vier Millionen Dosen. Insgesamt hat Großbritannien 40 Millionen Dosen des Impfstoffs des deutschen Unternehmens Biontech und dessen US-amerikanischen Partners Pfizer bestellt.

Impfung in Krankenhäusern und Hausarztpraxen

Aufgrund von dessen komplizierter Lagerung bei minus 70 Grad fanden Impfungen zunächst nur in rund 70 Krankenhäusern statt. Seit dieser Woche passiert das auch in hunderten Hausarztpraxen im ganzen Land. Zunächst sind die über 80-Jährigen an der Reihe, die als besonders gefährdet gelten. Außerdem werden Pflege- und Altenheimmitarbeiter geimpft sowie medizinisches Personal, das an vorderster Front im Kampf gegen die Pandemie steht. Das Präparat wurde am 2. Dezember von der medizinischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel in Großbritannien (MHRA) zugelassen. Am Dienstag vergangener Woche erhielt mit der 90-jährigen Margaret Keenan dann die erste Person der Welt außerhalb einer klinischen Studie diesen Impfstoff.

Jeder Empfänger muss im Anschluss an den Piks 15 Minuten überwacht werden, nachdem zwei Mitarbeiter des nationalen Gesundheitsdienstes NHS in der ersten Woche schwere allergische Reaktionen gezeigt hatten. Sie erholten sich gut, sagte NHS-Chef Stephen Powis im Anschluss. Auch wenn es offenbar lediglich zwei von mehreren tausend waren, empfahl die Arzneimittelaufsicht MHRA, „niemanden zu impfen, der in der Vergangenheit allergische Reaktionen auf Impfstoffe, Medikamente oder Lebensmittel“ erlitten habe. Die beiden Betroffenen, so wurde bekannt, haben eine Vorgeschichte mit sogenannten anaphylaktischen Schocks, weshalb sie stets eine Adrenalinfertigspritze für den Notfall bei sich tragen. Als Konsequenz werden nun alle Menschen vor der Impfung nach Allergien befragt.

Anders als in anderen Ländern aber scheint die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, relativ hoch. Laut der jüngsten Umfrage für die Gesundheitsorganisation Royal Society for Public Health (RSPH), durchgeführt von Yonder, zeigten sich 76 Prozent der Befragten bereit, sich gegen Corona impfen zu lassen, sollte ihr Hausarzt oder eine andere medizinische Fachkraft das empfehlen. Insgesamt gaben lediglich acht Prozent der Menschen an, dass sie nur „sehr unwahrscheinlich“ die Impfung vornehmen lassen wollten.

Das Königreich gehört zu den am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Laut offiziellen Angaben sind mehr als 65.000 Menschen innerhalb von 28 Tagen nach einem Positivtest gestorben. Mehr als 76.000 Verstorbene hatten Covid-19 als Ursache oder eine der Ursachen auf ihrem Totenschein stehen.

Wissenschaftler befürchten, dass über die Feiertage die Infektionsrate wieder ansteigt. Doch obwohl Premierminister Boris Johnson unter immensem Druck steht, die von ihm beschlossenen Lockerungen zu Weihnachten zurückzunehmen und die Bestimmungen wieder zu verschärfen, will er auf Selbstdisziplin statt auf Vorschriften setzen. In Großbritannien herrschen seit Monaten strikte Regeln, im Großteil Englands ist zudem die Gastronomie geschlossen, es gilt ein Reise- und Kontaktverbot zwischen unterschiedlichen Haushalten. Um das Fest zu retten, erlaubt die Regierung eine „Christmas Bubble“, eine Weihnachtsblase zwischen dem 23. und 27. Dezember, in der sich bis zu drei Haushalte zusammenfinden dürfen, was unter den geltenden Vorschriften sonst verboten ist.