Großbritannien: England und Schottland führen Maskenpflicht in Gebäuden ein

London. In England und Schottland gilt ab dem heutigen Samstag in den meisten Innenräumen eine Maskenpflicht. Unter anderem sei in Gottesdiensten, Museen, Kinos, Banken und Büchereien ein Mund- und Nasenschutz vorgeschrieben, teilten die Behörden mit.

Maskenpflicht auch in Nahverkehr und Geschäften

Zuvor galt die Maßnahme vornehmlich für Geschäfte und den öffentlichen Nahverkehr. Die Regierung in London will mit der Ausweitung der Maskenpflicht einen Anstieg von Corona-Neuinfektionen in den Griff bekommen, der auf eine Lockerung der Beschränkungen folgte.

Erst kürzlich waren Kontaktbeschränkungen für Teile Nordenglands verschärft worden. So dürfen sich Mitglieder verschiedener Haushalte in betroffenen Regionen nicht mehr in Innenräumen treffen. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus liegt in Großbritannien nach offiziellen Angaben bei mehr als 46.500 – die höchste Sterberate in Europa.