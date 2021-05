Großbritannien kämpft gegen Ausbreitung von Corona-Mutante: Massenimpfungen in Londoner Rugby-Stadion

Anzeige

Mit einer geplanten Massenimpfung von bis zu 15.000 Menschen in einem Londoner Rugby-Stadion wollen britische Behörden die um sich greifende Coronavirus-Mutante eindämmen. Am Montag wurden Bewohnern aus dem Nordwesten der Hauptstadt in der Twickenham-Arena erste Dosen ohne Voranmeldung angeboten. In der Gegend sind zuletzt besonders viele neue Fälle der zuerst in Indien entdeckten Variante gezählt worden. Inzwischen ist diese für die meisten Neuinfektionen im Vereinigen Königreich verantwortlich.

Regierung erwägt Aufschub der Lockerungen

Forscher halten die Mutante für ansteckender als die zuvor auf der Insel vorherrschende Variante, doch sind aktuell verfügbare Vakzine offenbar gegen beide wirksam. Viele Experten rufen die Regierung in London auf, ihre Pläne für die Aufhebung der Abstandsregeln und der verbliebenen Beschränkungen zum 21. Juni auf Eis zu legen. Zunächst müssten noch mehr Menschen immunisiert werden, ehe Lockerungen sicher seien, argumentieren Fachleute. Regierungsberater Ravi Gupta sagte im BBC-Interview, es wäre weise, geplante Öffnungen „einige Wochen“ hinauszuschieben. Schließlich sei das Land „nicht allzu weit entfernt, das Niveau von Impfungen zu erreichen, das uns helfen würde, das Virus einzudämmen.“

Die Regierung will am 14. Juni verkünden, ob es zu einem Aufschub der Lockerungen kommt.

Im Vereinigen Königreich sind bereits fast 128.000 Menschen mit oder am Coronavirus gestorben - so viele wie in keinem anderen Land in Europa. Massenimpfungen seit Dezember haben die Fallzahlen stark gedrückt. Rund 75 Prozent der Erwachsenen haben bereits eine Dosis erhalten, fast die Hälfte ist vollständig geimpft.