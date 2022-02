Grippe, Corona, Erkältung: Worin unterscheiden sich die Krankheitssymptome?

Anzeige

Anzeige

Vor allem in der Winterzeit grassieren zahlreiche Erreger. Die Symptome bei einer Covid-19-Erkrankung sind da in der Regel nicht einfach von denen anderer Atemwegsinfektionen wie einer Erkältung oder einer Grippe zu unterscheiden. Was aber alle eint, obwohl sie durch unterschiedliche Viren hervorgerufen werden: Es handelt sich um ansteckende Atemwegsinfektionen. Allerdings unterscheiden sie sich - abgesehen vom Erreger, der die Krankheit hervorruft, zumindest etwas im Detail.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Typisch für die Grippe oder Influenza ist ein plötzlicher Erkrankungsbeginn mit Fieber, Husten und Halsschmerzen, begleitet von Kopf- und/oder Gliederschmerzen und meist schwerem Krankheitsgefühl. Weitere Krankheitszeichen können allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche, Schnupfen, selten auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sein. Gut zu wissen: Nur ein Drittel der mit Influenzaviren infizierten Personen hat diesen typischen, fieberhaften Krankheitsverlauf. Bei einem weiteren Drittel verläuft die Grippe leichter und ein Drittel entwickelt gar keine Krankheitszeichen. Häufigste Komplikationen einer Grippe sind Lungenentzündungen. Bei Kindern können sich auch Mittelohrentzündungen entwickeln. Selten können Entzündungen des Gehirns oder des Herzmuskels auftreten.

Anzeige

Bei einer Erkältung sind Anzeichen für eine Erkrankung vor allem eine beeinträchtigte Nasenatmung sowie Husten und Kratzen im Hals, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf der eigenen Homepage. Es kann aber auch zu leichtem Fieber kommen. Komplikationen treten in der Regel nicht auf, nach wenigen Tagen geht es Betroffenen in der Regel wieder besser.

Anzeige

Häufige Krankheitszeichen von Covid-19 sind Husten, Schnupfen und Fieber. Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeine Schwäche und im Verlauf auch Atemnot können hinzukommen. Weitere Krankheitszeichen wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündung, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung und Benommenheit sind ebenfalls möglich, genauso wie Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns.

Daher ist es wichtig, den Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 unbedingt ärztlich abklären und sich gegebenenfalls testen zu lassen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Anzeige

Wie bei der Grippe variieren die Krankheitsverläufe bei Covid-19 stark. Eine Infektion mit dem Coronavirus kann ohne Krankheitszeichen bleiben, es sind aber auch schwere, lebensbedrohliche Krankheitsverläufe möglich. Nicht nur die Atemwege, sondern auch andere Organsysteme können von einer Infektion betroffen sein. Verschiedene Komplikationen wie Versagen der Atem- und Kreislauffunktion, eine Mitbeteiligung des Herzens oder der Nieren sowie schwere Entzündungsreaktionen sind möglich, ebenso Langzeitfolgen wie Long Covid. Covid-19 könne allerdings nicht allein anhand der Symptome festgestellt werden, betont die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. „Daher ist es wichtig, den Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 unbedingt ärztlich abklären und sich gegebenenfalls testen zu lassen“, heißt es auf der Homepage.

Was tun bei unspezifischen Symptomen?

Wer Symptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber bei sich feststellt, sollte zu Hause bleiben und direkte Kontakte einschränken. Auch ein Schnelltest kann erste Hinweise darauf liefern, ob es sich bei der Infektion um Corona handelt oder einen anderen Erreger. „Rufen Sie Ihre Hausarztpraxis oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 an“, rät die Zentrale. Diese klären über das weitere Vorgehen auf. Falls Sie zu einer Risikogruppe gehören, weisen Sie im Gespräch unbedingt darauf hin. Auf keinen Fall sollte man ohne vorherige telefonische Absprache in die Hausarztpraxis gehen. Ansonsten besteht die Gefahr, andere bei einer tatsächlichen Corona-Infektion anzustecken. In Notfällen wie akuter Atemnot sollte man direkt die Notfallnummer 112 wählen.