Gerontologe: Ältere nicht pauschal als Risikogruppe bezeichnen

Hannover. Der Heidelberger Psychologe und Gerontologe Andreas Kruse hat zu einer differenzierteren Unterscheidung von Risikogruppen in Bezug auf die Corona-Pandemie aufgerufen. So sei es aus seiner Sicht problematisch, dass etwa alte Menschen meist vorschnell und generell mit dem Begriff „Risikogruppe“ belegt würden, sagte Kruse am Donnerstagabend im online ausgerichteten „Feierabend-Talk“ der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Es gebe eine große Vielfalt innerhalb der Gruppe der alten Menschen in Bezug beispielsweise auf Gesundheit, kognitive Fähigkeiten, Mobilität oder Fitness.

Um alte Menschen besser vor dem Coronavirus zu schützen, müsse demnach zunächst konkret ermittelt werden, welche Untergruppen einem besonderen Risiko der Ansteckung oder eines schweren Covid-Verlaufs unterliegen. „Wir müssen im Grunde bei jeder Person ein Profil aus Stärken und Schwächen erstellen und auf dieser Grundlage bestimmen, wie sich diese Person schützen kann und wie wir sie als Gesellschaft schützen“, erläuterte Kruse, der auch Vorsitzender der Kommission für den Achten Altersbericht der Bundesregierung ist.

Isolation kann zusätzlich schaden

Vor dem Hintergrund dieser Überlegung sei beispielsweise die Argumentation fragwürdig, alte Menschen in Pflegeheimen seien durch eine pauschale Isolation besser geschützt vor dem Coronavirus, sagte der Gerontologe. Die Isolation könne sogar zusätzlichen Schaden anrichten, wenn Betroffene dadurch nicht mehr ausreichend körperlich und geistig aktiviert würden. „Das Angebot einer fundierten Aktivierung ist im hohen Lebensalter wichtiger den je“, betonte Kruse. Ansonsten gingen unwiederbringlich körperliche und geistige Fähigkeiten verloren.

Es müsse stets zwischen den Ressourcen der alten Menschen und den Risiken abgewogen werden. So könne ein erhöhter Schutz gewährleistet werden. Zusätzlich würde die Gesellschaft auch unter den Bedingungen der Pandemie der Verantwortung gerecht, möglichst viel zur Erhaltung der Lebensqualität im Alter beizutragen.