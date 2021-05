Gemeinnützig, pragmatisch, digital: Darum ist die Impfplattform sofort-impfen.de so erfolgreich

Anzeige

Anzeige

Es ist gar nicht so einfach, mit Johannes Gerster zu sprechen. Denn seit etwas über einer Woche hat der 39-Jährige eins kaum noch: Zeit. Zusammen mit Coffee-Circle-Gründer Martin Elwert und IT-Berater Oliver Mayer hat er die Plattform sofort-impfen.de gegründet. Hausarztpraxen und volljährige Impfwillige können sich dort registrieren und werden – wenn Impfstoff in der Nähe übrig ist – gematcht. Wie bei der beliebten Dating-Plattform Tinder also, nur eben für Corona-Impfungen. Damit soll verhindert werden, dass wertvoller Rest-Impfstoff verfällt.

Ein Projekt, das schnell große Bekanntheit erlangt hat: Eine Millionen Mal wurde die Website seit dem Launch vor etwas über einer Woche angeklickt, 800 000 Impfwillige und knapp 500 Arztpraxen haben sich registriert (Stand: 14. Mai). Auch die Bundesregierung unterstützt die Plattform, etwa mit Netzwerken wie „Update Deutschland“ oder der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Von der Idee zur Website

Dass die Initiative so gut ankommt, überrascht auch die Gründer: „Als wir die Website gebaut haben, hatte ich schon mal den Gedanken ,Okay, das kann schon funktionieren´. Aber mit den Dimensionen haben wir natürlich nicht gerechnet“, so Gerster. „Bis es funktioniert hat, wussten wir nicht, ob es funktioniert.“

Anzeige

Dabei ist die Idee eigentlich naheliegend: „Freunde von mir wurden extra von ihren Hausärzten angerufen, ob sie sich mit Rest-Vakzinen impfen lassen wollten“, sagt Gerster. „Das ist ja ein recht großer Orga-Aufwand. Ich dachte, das muss doch relativ einfach mit einer digitalen Lösung abzubilden sein.“ Gedacht, gemacht. „Ich habe zwei Freunde angerufen und wir haben einfach losgelegt“, erzählt der Unternehmer.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Zweieinhalb Wochen dauerte es, bis die drei Gründer aus der fixen Idee mit viel Leidenschaft und Pragmatismus Wirklichkeit schaffen – und einen 24/7-Job. Seit dem Launch verlassen Gerster und sein Team ihren Arbeitsplatz – meist ein Coworking-Space, manchmal die WG eines Teammitglieds – nur noch zum Schlafen.

„Wir fangen meist um 9 Uhr an und machen oft bis weit nach Mitternacht“, sagt Gerster. Neben der Arbeit an der Website, kümmert sich das Team auch täglich um bis zu 3000 E-Mails. Viel Zeit bleibt da nicht: „Die Lieferdienste hier in München haben wir bald durchgespielt.“

Projekt von Schulfreunden

Das Team, das sind vor allem alte Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen Mitte 30, die neben ihren eigentlichen Jobs ehrenamtlich für die Plattform arbeiten. Die Gründer Gerster, Elwert und Mayer sind zusammen aufgewachsen, in der 50 000-Einwohner-Stadt Regensburg am Bodensee. Das war vor 20 Jahren. „Wir sind zusammen zur Schule gegangen und kennen uns schon mehr als die Hälfte unseres Lebens“, sagt Gerster. „Das ist natürlich eine gute Basis, um so ein Projekt zu machen.“

Hatte die Idee für sofort-impfen.de: Co-Gründer Johannes Gerster. © Quelle: privat

Die Plattform ist eine Non-Profit-Initiative, Geld verdienen die Beteiligten damit nicht. Die laufenden Kosten finanzieren die Unternehmer hauptsächlich durch Spenden. „Das funktioniert grad ganz okay, weil wir alle erstmal privat in Vorleistung gegangen sind“, sagt Gerster. „So wie es gerade aussieht, können wir damit auch noch 450-Euro-Kräfte beschäftigen, um den Nachrichten-Ansturm ein bisschen abzufangen.“

Anzeige

Wie es weiter geht, ist noch unklar: „Wir hatten noch gar keine Zeit, langfristig zu planen“, sagt Gerster. „Wir reagieren gerade in erster Linie.“

Digital denken

Auf Länder-und Kreisebene gibt es bereits Plattformen, die die Impftermin-Vergabe regeln sollen. So erfolgreich wie sofort-impfen.de ist aber keins. Das erklärt sich Johannes Gerster vor allem mit der großen Digitalaffinität des Mittdreißiger-Teams: „Wir kommen alle mehr oder weniger aus dem Digital-Bereich. Wir wissen also, wie solche Seiten aussehen sollten, damit sie auch genutzt werden“, sagt er.

Auch technisch klappt bisher alles. Trotz der hohen Zugriffszahlen, laufe die Plattform stabil. „Das hat uns selbst auch ein bisschen überrascht“, sagt Gerster und lacht. „Unsere heimlichen Stars sind die Programmierer.“

Auch Datenschutz ist ihnen wichtig: Bis auf die E-Mailadresse und die Postleitzahl erhebt die Plattform keine Daten über seine Nutzer.„Wir wollten die Seite so aufbauen, dass sie schnell ist, einfach verständlich und, dass die Daten jederzeit sicher sind“, sagt Gerster. Wird ein Termin wahrgenommen, werden diese nach 24 Stunden automatisch gelöscht – so zumindest das Versprechen auf der Website.

Anzeige

Wie geht’s weiter?

Impftermine wurden noch keine vergeben. Die Plattform sammelt bisher lediglich die Registrierungen der Praxen und Impfwilligen. Das soll sich aber Anfang kommender Woche ändern: „Wir gehen davon aus, dass wir ab Dienstag die ersten Termine vermitteln können“, sagt Gerster. Was die hohen Nutzerzahlen aber jetzt schon zeigen: „Es gibt offenbar – Gott sei Dank – in Deutschland sehr viele Menschen, die sich impfen lassen wollen“, sagt Gerster.

Und die Plattform lässt sich weiter ausbauen, zum Beispiel zur zentralen Koordinationsstelle für Impftermine – nicht nur für Rest-Vakzine. Zumal nicht alle Hausarztpraxen überhaupt genug Impfstoff haben, geschweige denn übrig gebliebene Impfdosen.

„Das haben wir bisher noch nicht so kommuniziert, weil wir die Impfreihenfolge nicht unterlaufen wollten“, sagt Gerster. „Aber da die Priorisierung bei Astrazeneca und Johnson & Johnson nun aufgehoben ist, können wir das jetzt natürlich tun.“

Es sieht nicht so aus, als ob Johannes Gerster bald mehr Zeit hätte. Aber das ist auch gar nicht so schlimm.