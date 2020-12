Interpol warnt vor gefälschten Corona-Impfstoffen

Anzeige

Lyon. Die internationale Polizeiorganisation Interpol warnt die 194 Mitgliedsstaaten vor „möglichen kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fälschung, dem Diebstahl und der illegalen Werbung für Covid-19- und Grippeimpfstoffe“.

In der am Mittwoch veröffentlichten Warnung heißt es ferner, dass die Corona-Pandemie schon jetzt „ein beispielloses opportunistisches und räuberisches kriminelles Verhalten ausgelöst hat“. In Hinblick auf die Corona-Impfstoffe sei von entscheidender Bedeutung, die Sicherheit der Lieferketten zu gewährleisten und illegale Internetseiten, die für gefälschte Vakzine werben, zu identifizieren.

Bürger sollten wachsam sein

„Es ist wichtig, dass die Strafverfolgungsbehörden so gut wie möglich auf den Ansturm aller Arten von kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Covid-19-Impfstoff vorbereitet sind, weshalb Interpol diese globale Warnung herausgegeben hat“, sagte Jürgen Stock, Generalsekretär der Polizeibehörde. Bei der Warnung handelt es sich um eine orangefarbene Notiz, die über kriminelles Verhalten informiert, das „eine ernste und unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt“.

Interpol rechnet außerdem damit, dass vermehrt gefälschte und illegale Corona-Testkits in Umlauf kommen könnten, sobald internationale Reisen wieder zunehmen. Die Polizeibehörde rät Bürgern deshalb zu besonderer Vorsicht und Wachsamkeit – auch wenn sie online nach medizinischen Geräten und Medikamenten suchen.