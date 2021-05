Anzeige

Anzeige

In dem Stadtteil Bacalan der französischen Stadt Bordeaux seien 46 Menschen positiv auf eine „sehr seltene“ Corona-Variante getestet worden, teilen die Gesundheits­behörden mit. Deshalb sollen dort alle erwachsenen Bewohnerinnen und Bewohner „bedingungslosen“ Zugang zu Impfungen erhalten und diese schon an diesem Wochenende oder spätestens Anfang kommender Woche erhalten, erklärt Patrick Dehail, medizinischer Berater der regionalen Gesundheitsbehörde, gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

„Wir sprechen über eine Variante, die bereits auf nationaler Ebene identifiziert wurde, die aber bisher sehr selten war“, so Dehail. Bereits am Freitag begann Bordeaux mit Massentests, um mögliche weitere Fälle zu entdecken. Die Turboimpfungen des Stadtteils Bacalan sollen im nächsten Schritt auf die ganze Stadt ausgeweitet werden. Von den Infizierten sei bislang niemand ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Anzeige

Verwandt mit der britischen Variante – und zusätzliche Mutation

Anzeige

Der als VOC 20I/484Q bezeichnete Stamm ist mit der britischen Variante von Covid-19 verwandt, weist aber eine zusätzliche Mutation auf. Diese Mutation (E484K) haben auch die südafrikanische und die brasilianische Variante. Diese gelten als sehr ansteckend und stehen im Verdacht, resistenter gegen die bekannten Impfstoffe zu sein.

Anzeige

Die Variante sei bislang in der nördlichen Pariser Region sowie in Bordeaux im Südwesten Frankreichs nachgewiesen worden. In ganz Frankreich sind die Impfungen bislang vor allem auf über 50-Jährige beschränkt. Ab dem 31. Mai können sich alle Erwachsenen in Frankreich impfen lassen.