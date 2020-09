Forscher tüfteln an künstlicher Spürnase, die Coronaviren riechen kann

Anzeige

PCR- und Antikörper-Tests sind derzeit die einzige Möglichkeit, um eine Infektion mit dem Coronavirus nachzuweisen. Doch das könnte sich in Zukunft ändern: Forscher der Technischen Universität (TU) Dresden tüfteln an intelligenten Spürnasen, die eine Corona-Infektion riechen sollen, berichten die „Dresdner Neusten Nachrichten“.

Mittels lernfähiger Sensorik soll es den künstlichen Nasen möglich sein, in der ausgeatmeten Luft einer Person festzustellen, ob Hinweise auf eine Covid-19-Erkrankung vorliegen. Das geht aus einer Mitteilung von Professor Gianaurelio Cuniberti vom Lehrstuhl für Materialwissenschaft und Nanotechnologie an der TU Dresden hervor.

Sensoren sollen menschliches Riechen nachahmen

„Wir versuchen, den Sensoren menschliche Wahrnehmung beizubringen“, sagte Cuniberti den „Dresdner Neueste Nachrichten“. Dabei gehe es um jene intuitive Einschätzung, die Menschen gewöhnlich innerhalb von Sekundenbruchteilen treffen können. Denn anhand des Geruchs können Menschen leicht feststellen, ob eine Blume gut riecht, die Milch verdorben ist oder ein Raum mal wieder gelüftet werden sollte.

Um dieses intuitive Wissen auch den künstlichen Nasen beizubringen, wollen die Wissenschaftler das sogenannte Riechurteil mit chemischen Signaturen verknüpfen. Anschließend soll diese Fähigkeit über maschinelles Lernen in die Sensorsysteme der künstlichen Nasen eingepflegt werden.

Entwicklung der künstlichen Nasen könnte noch dauern

„Das visionäre Konzept einer künstlichen Nase bringt physiologische und psychologische Aspekte der Wahrnehmung mit den jüngsten Entwicklungen in der Elektronik zusammen“, so Cuniberti, der das Vorhaben koordiniert. „Ein Durchbruch der Wahrnehmungselektronik kann nur in einer konzertierten Anstrengung von Wissenschaft, Technik und Medizin, die stringent auf den jüngsten Fortschritten in Nanotechnologie und künstliche Intelligenz aufbaut, gelingen.“

Dass Roboter oder künstliche Spürhunde eine Corona-Erkrankung zum Beispiel am Flughafen riechen können, ist also noch Zukunftsmusik. Laut Cuniberti ist eine jährlich stattfindende Workshopreihe geplant, bei der die Fortschritte in der Forschung diskutiert werden sollen. Bis die Nasen in Form von Nanochips einsatzfähig sind, müssen die Mediziner zur Feststellung einer Corona-Infektion noch auf die altbewährten Testmethoden zurückgreifen.