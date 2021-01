Forscher fürchten mehr Coronavirus-Mutationen durch Aufschub zweiter Impfdosis

Anzeige

Wer gegen Covid-19 geimpft wird, bekommt zwei Mal einen Piks verabreicht. Der Mindestabstand zwischen beiden Impfungen beträgt 21(Biontech/Pfizer) beziehungsweise 28 Tage (Moderna). Maximal sollten bei beiden Mitteln 42 Tage zwischen der Gabe der beiden Dosen liegen. So schreibt es die Ständige Impfkommission (Stiko) in einer am Freitag aktualisierten Empfehlung und bezieht sich dabei weiterhin auf den durch die Zulassungsstudien empfohlenen Zeitraum.

Anders als Großbritannien erteilt das Expertengremium also den Überlegungen eine Absage, die Gabe der zweiten Dosis weiter nach hinten zu verzögern – um mehr Impfungen bei der derzeitigen knappen Menge an Dosen anbieten zu können. „Es ist zu befürchten, dass die Antikörpertiter nach der ersten Dosis gerade bei älteren Menschen sehr schnell abfallen könnten“, erklärte der Stiko-Vorsitzende und Virologe Thomas Mertens bei einem Gespräch mit dem Science Media Center am Montag.

Sprich: Die im Moment durch mobile Teams prioritär zu Impfenden in Pflegeheimen wären womöglich gar nicht ausreichend vor Covid-19 geschützt. Die bislang vorliegenden Daten aus den Zulassungsstudien seien innerhalb sehr kurzer Zeiträume gewonnen worden und noch nicht ausreichend, um die Konsequenzen durch so einer Veränderung bei der Gabe zu beurteilen. Es brauche gesicherte Erkenntnisse und eine stringente Impfstrategie, so Mertens. Auch, wenn jetzt möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden müssten.

Impfungen erhöhen Selektionsdruck für neue Virusvarianten

Man sollte nicht einfach Dinge ändern, ohne zu wissen, welche Auswirkungen sie haben könnten. Florian Krammer, Vakzinologe

Impfstoffforscher, Virologen und Immunologen sehen noch eine weitere Gefahr in der britischen Strategie. Das Verzögern der zweiten Dosis könnte den Selektionsdruck auf das Virus noch erhöhen und die Wirkung der Impfstoffe möglicherweise zunichte machen. „Man sollte nicht einfach Dinge ändern, ohne zu wissen, welche Auswirkungen sie haben könnten“, betont der Vakzinologe Florian Krammer von der New Yorker Icahn School of Medicine zum Vorschlag, die zweite Dosis zu verschieben. „Es besteht das theoretische Risiko, dass wenn man eine niedrige Antwort der Antikörpertiter induziert und der Patient in diesem Zeitraum asymptomatisch infiziert wird, diese Antikörperantwort Varianten selektiert, die gegen die Impfung resistenter sind.“

Nach der Gabe der zweiten Dosis falle die Immunantwort der neutralisierenden Antikörper in der Regel um das zehn bis zwanzigfache höher aus als nach dem ersten Piks – weswegen das Risiko für neu auftretende Varianten dann sinke. Im Zeitraum zwischen erster und zweiter Dosis könnte es in einer geimpften Person hingegen eher zu einer Selektion kommen – und die neue Virusvariante in diesem Zeitraum auch noch weiter an andere Menschen übertragen werden. Dennoch ist unklar, ob die Impfstoffe auch die Weitergabe von Sars-CoV-2 verhindern – oder nur den Krankheitsverlauf bei Covid-19 abmildern. Wird die Gabe der zweite Dosis also von derzeit drei bis vier auf beispielsweise zwölf Wochen verschoben, könnten Virusvarianten von Sars-CoV-2 mit womöglich neuen Eigenschaften wahrscheinlicher werden. Wie hoch genau das Risiko für so einen Fall konkret sei, könne derzeit allerdings niemand wirklich abschätzen, so Krammer.

Wie gefährlich neue Mutanten aber plötzlich werden können, zeigen die jüngst entdeckten Varianten aus Großbritannien (B.1.1.7.) und Südafrika (501Y.V2). Ob sie die Impfstoffe unwirksam machen, gilt unter Wissenschaftlern bislang als weniger wahrscheinlich – aber beide sind epidemiologischen Daten zufolge höchstwahrscheinlich um einiges ansteckender und könnten den Pandemieverlauf weiter beschleunigen.

Wie also an mehr Impfstoffdosen kommen?

Wie lässt sich also auf die vorläufige Impfstoffknappheit zum Start der Impfungen reagieren? Krammer zufolge spreche grundsätzlich mehr dafür, die Dosis an sich geringer zu halten. Es sei auch zu überlegen, ob Menschen mit bestätigter Erstinfektion auf natürliche Weise eine sogenannte Booster-Impfung mit nur einer Dosis verabreicht bekommen könnten. In den nächsten Wochen könnten erste Daten zu Geimpften vorliegen, die bereits eine Sars-CoV-2-Infektion hinter sich haben. Bevor solche Vorschläge aber in der breiten Bevölkerung angewandt werden, brauche es solide Ergebnisse, betont Krammer.

Zudem hat die Europäische Arzneimittelbehörde bereits grünes Licht gegeben, auch noch den letzten Tropfen aus den Impfstoffampullen von Biontech für eine weitere Dosis ziehen zu dürfen. Zukünftig sollen damit sechs Menschen geimpft werden können – statt bislang fünf.

Mertens: Kritik an Impfstoffbestellungen unberechtigt

100.000 Menschen pro Tag zu impfen wäre für Deutschland schon eine ziemliche Leistung, sagt Mertens. Die jetzt so lebhaft geäußerte Kritik an der Impfstoffbeschaffung durch die Bundesregierung bezeichnet der Virologe als „Unsinn“. Es sei ein politischer Erfolg, dass die Beschaffung in der EU bislang überhaupt so gut geklappt habe und es jetzt überhaupt schon einige wirksame Mittel gebe. „Mit unseren offenen Grenzen müssen wir diesen Kampf in der EU führen, mindestens, wenn nicht in der Welt. Und nicht nur in Deutschland“, appellierte der Stiko-Vorsitzender.

Bei überschüssigen Impfstoffdosen in den einzelnen Impfzentren, die womöglich wegen Organisationsstau derzeit auch vorkommen können, gelte es laut Stiko zudem pragmatisch zu bleiben und gegebenenfalls auch vom Prioritätsschema abzuweichen und beispielsweise weiteres Klinikpersonal zum Zug kommen zu lassen. „Impfen ist immer besser als wegschmeißen“, sagte Mertens. Es müsse nur korrekt dokumentiert werden, an wen die Dosen dann gingen.

Neue Stiko-Vorgaben: Impfempfehlung für Schwangere und Allergiker?

Die Ständige Impfkommission aktualisiert ihre Vorgaben zur Impfung gegen Covid-19 fortlaufend. Neben dem Vorsatz, an der Gabe der zweiten Impfstoffdosis innerhalb von 42 Tagen festzuhalten, wurde die Empfehlung am Freitag um einige weitere Grundsätze ergänzt: