Florida meldet Höchstwert: Mehr als 11.500 Corona-Patienten in Kliniken

Im US-Staat Florida werden so viele Corona-Patientinnen und -Patienten im Krankenhaus behandelt wie noch nie seit Beginn der Pandemie. 11.515 Patientinnen und Patienten sind in stationärer Behandlung, 2400 davon werden intensivmedizinisch betreut, wie aus Daten des US-Gesundheitsministeriums vom Dienstag hervorgeht.

Bereits am Sonntag und Montag hatte die Zahl der Patientinnen und Patienten in Floridas Krankenhäusern höher gelegen als vor mehr als einem Jahr, am 23. Juli 2020, als der bisherige Höchstwert in der Pandemie erreicht worden war. Damals war der Start der Impfkampagne in den USA noch ein halbes Jahr entfernt. Mittlerweile sind 70 Prozent der erwachsenen Amerikanerinnen und Amerikaner zumindest einmal geimpft.

Gouverneur von Florida lehnt verpflichtendes Maskentragen zum Schulbeginn ab

Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, beharrt darauf, dass sich viele Menschen in Florida wegen der Hitze und hohen Luftfeuchtigkeit gerade jetzt in Innenräumen treffen und dass die hohen Fallzahlen nur ein saisonaler Ausschlag seien. Verpflichtendes Maskentragen zum Schulbeginn lehnt er ab.

Auch in anderen Teilen der USA stiegen die Infektionszahlen zuletzt stark. In New York ordnete Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag an, dass ab 16. August für alle Aktivitäten in Innenräumen ein Impfschutz notwendig sei.