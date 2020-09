Fischstäbchen im Öko-Test: Vor allem Bio-Produkt enttäuschen

Anzeige

Hannover. Fischstäbchen sind ein Evergreen auf unseren Tellern. Doch woher stammt der verarbeitete Fisch? Und wie wurde er gefangen? Öko-Test hat in seinem Magazin (7/2020) 20 Fischstäbchenmarken testen lassen. Diese wurden aus Supermärkten, Bio-Läden, von Discountern und Tiefkühllieferdiensten bezogen. Die Preise lagen zwischen 1,99 Euro und 8,98 Euro, bezogen auf eine 450-Gramm-Packung. Sieben Marken konnte mit der Bestnote glänzen, vier schnitten “mangelhaft” oder “ungenügend” ab.

Die Stiftung testete, ob die Fischstäbchen frei von bedenklichen Inhaltsstoffen sind, ob die Produkte aus nachhaltiger Fischerei mit transparenter Lieferkette stammen, und den Geschmack der - im besten Fall - knusprigen Beilagen.

Als Gewinner gingen “Bofrost Fischstäbchen, ca. 15 Stück” und “Käpt’n Iglo 8 Lachs-Stäbchen” aus dem Test hervor. Sie glänzten laut Öko Test durch “nachhaltigen Fischfang und Transparenz und tadellosen Inhaltsstoffen”. Im Geschmackstest konnten sie ebenfalls überzeugen.

Alle Fischstäbchen sind frei von Mineralöl

Eine erfreuliche Nachricht vorweg sei laut Öko Test, dass alle Fischstäbchen im Test frei von Mineralölbestandteilen waren. Diese fänden die Tester sonst sehr häufig in Lebensmitteln. Auch gefährliche Keimbelastungen mit Listerien habe das Labor nicht festgestellt. Damit wurden die Inhaltsstoffe von zwölf der 20 Fichstäbchen mit “sehr gut” bewertet.

Teilweise erhöhte Fettschadstoffe

In fünf Produkten habe das Labor jedoch - aus Sicht von Öko-Test - “erhöhte” Gehalte des Fettschadstoffs 3-MCPD nachgewiesen. In zwei Fischstäbchenmarken war 3-MCPD sogar “stark erhöht”. Darunter die Fischstäbchen der Marke “Käpt’n Iglo 15 Fischstäbchen” und “Eismann Fischstäbchen” weshalb sie unter anderem im Gesamtergebnis die Note “mangelhaft”, beziehungsweise “ungenügend” erhielten. Laut Öko-Test kann der Fettschadstoff Organschäden hervorrufen: “3-MCPD und seine Ester haben im Tierversuch insbesondere zu Schäden an den Nieren geführt.”

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat deshalb eine maximale Aufnahmemenge an 3-MCPD pro Tag festgelegt. Ein beispielsweise 30 Kilogramm schweres Kind nimmt demnach schon mehr auf, wenn es fünf der Stäbchen von Iglo oder Eismann essen würde.

Fischstäbchen einer Bio-Marke fallen durch

Öko Test untersuchte außerdem vier Fischtäbchen in Bio-Qualität. Von einem Produkt sei man im Test besonders enttäuscht worden, da die Fangmethode “aus wissenschaftlicher Sicht hochproblematisch ist”, heißt es im Magazin. Die “Alnatura Fischstäbchen aus Seelachsfilet” beziehen Seelachs aus der Nordsee. Nach den vom Anbieter vorgelegten Unterlagen sei dieser mit Grundschleppnetzen gefangen worden. Diese Netze, beziehungsweise die schweren Maschinen, wirbeln den Meeresgrund in schädlichem Maße durcheinander, weshalb Forscher und Umweltschützer seit Jahren ein Verbot fordern.

Die übrigen Fischstäbchen im Test schneiden in Punkto Nachhaltigkeit besser ab. Zum Großteil würden Fischer mit pelagischen (“schwebenden”) Schleppnetzen gefangen. Diese schleifen nicht auf dem Meeresboden entlang wie Grundschleppnetze. “Das Fischen mit mechanischen Handleinen und Reusen gilt als besonders schonend, und der Meeresboden wird nicht berührt”, lobt Öko Test.

Woher kommt mein Fisch?

Neben dem Geschmack oder dem Preis, wird es Verbrauchern zunehmend wichtiger zu erfahren, woher ihre Lebensmittel stammen. Öko Test kritisiert daher, dass auf etlichen Packungen genau diese Information fehlte oder ungenau war. Einige Anbieter würden weiterführende Informationen immerhin per Fischauskunft online liefern.

“Aus unserer Sicht sollte es auch selbstverständlich sein, dass Anbieter von Fischstäbchen ihre Lieferketten lückenlos belegen können. Zudem sollten sie die Informationen auch transparent und offen zugänglich machen”, fordern die Tester. Immerhin würden das viele Anbieter inzwischen auch so sehen. Auf Nachfrage könnten die meisten alle Stationen vom Schiff bis zu Produktcharge lückenlos belegen.

Laut Öko Test setzten außerdem die meisten Fischstäbchenproduzenten auf Fische aus gesunden, großen Beständen, etwa Alaska-Seelachs aus dem Nordpazifik. Alle Alaska-Seelachse im Test seien zudem MSC-zertifziert. Sie stammen aus Beständen, die derzeit in Ordnung sind.