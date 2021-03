WHO: Nahezu eine Million Corona-Tote in Europa

Anzeige

Anzeige

Kopenhagen, Genf. Die Zahl der Corona-Toten in der Region Europa nähert sich laut der Weltgesundheitsorganisation der Million. Mehr Menschen stürben jetzt im Zusammenhang mit Covid-19 als vor einem Jahr, teilte der Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, am Donnerstag in Kopenhagen mit.

Jeden Tag verlieren nach Kluges Angaben 20.000 Menschen ihr Leben in der WHO-Region, zu der 53 Länder gehören. In der vergangenen Woche sei die Marke von 900.000 Corona-Toten überschritten worden. In den vergangenen drei Wochen sei die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region kontinuierlich angestiegen. Seit Beginn des Ausbruchs im vergangenen Jahr seien in Europa nahezu 42 Millionen Covid-19-Fälle erfasst worden. Derzeit seien Mitteleuropa, der Balkan und das Baltikum am stärksten von der Pandemie betroffen.

WHO: Nutzen von Astrazeneca sei größer als die Risiken

Der Regionaldirektor empfahl, den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca weiter zu verabreichen. Dadurch würden Leben gerettet. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Nutzen des Vakzins größer als die Risiken. Die WHO untersuche das Astrazeneca-Präparat und dessen mögliche ernste Nebenwirkungen wie Thrombosen gründlich.

Anzeige

Kluge reagierte mit seiner Empfehlung auf die Entscheidung mehrerer europäischer Staaten wie Deutschland, die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca auszusetzen. Grund dafür waren neue Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa. Der WHO-Region Europa gehören auch Staaten in Asien an. Sitz des WHO-Regionalbüros Europa ist die dänische Hauptstadt.