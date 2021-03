Vier Monate nach Corona: Profivolleyballer Albrecht leidet weiter an Spätfolgen

Anzeige

Von Covid-19 genesen, aber nicht gesund – so geht es vielen Menschen weltweit. Auch noch nach Wochen und Monaten spüren manche Betroffene die körperlichen Einschränkungen. Viele fühlen sich unter anderem Tag für Tag schlapp und haben Atemprobleme. Auch viele fitte Leistungs­sportler kommen nach einer Erkrankung nicht so schnell wieder auf die Beine und fallen teilweise monatelang aus. Noch heute hat der 23-jährige Fabian Albrecht, Profivolleyballer beim SV Warnemünde in der 2. Bundesliga, mit Folgen der Infektion zu kämpfen.

Herr Albrecht, Sie erkrankten im Dezember an Covid-19. Wie schwer hat Sie die Infektion getroffen?

Es fing alles mit Kopfschmerzen und Unwohlsein an, ich habe mich sehr schlapp gefühlt. Die Tage danach litt ich an Fieber, Schüttelfrost und Übelkeit. Ich habe mich dann richtig dreckig gefühlt und hatte auch schon leichte Atemprobleme. Ich habe versucht, mich zu wehren und viele Vitamine zu mir zu nehmen, aber die Infektion hat mich zu hart getroffen. Ich konnte nichts schmecken, nichts riechen und es hat auch gar keinen Spaß gemacht, etwas zu essen. Die akute Phase hielt vier, fünf Tage an.

Aber auch nach der überstandenen Infektion spüren Sie noch die Folgen von Covid-19.

Genau. Auch wenn das Gröbste überstanden ist, habe ich mich noch lange sehr schlapp und müde gefühlt. Allein das Treppenlaufen war für mich eine große Belastung, weil ich immer Atemprobleme bekommen habe. Ich saß lange nur noch in der Wohnung und habe auch vom Homeoffice aus gearbeitet, ich kam gar nicht mehr raus und ich konnte nichts mehr machen. Schlimm war auch die Appetitlosigkeit: Ich habe in dieser ganzen Zeit enorm viel Gewicht verloren. Vor der Infektion habe ich ungefähr 80 Kilo gewogen, was natürlich auch schon wenig für einen 1,96 Meter großen Mann ist. Das letzte Mal, als ich auf der Waage stand, habe ich gerade einmal 71 Kilo gewogen – ich habe also fast zehn Kilo verloren. Bis heute habe ich mich noch nicht getraut, mich auf die Waage zu stellen. Ich konnte in diesem Zustand natürlich lange keinen Sport treiben. Am Mannschafts­training kann ich immer noch nicht teilnehmen, weil ich mich noch nicht fit fühle.

Fabian Albrecht (23) spielt Volleyball beim SV Warnemünde in der 2. Bundesliga. Nach seiner Covid-19-Erkrankung steht seine Karriere auf der Kippe. © Quelle: Fabian Albrecht

Ihre Situation zeigt: Auch manche Leistungs­sportler stecken Covid-19 nicht einfach so weg. Was ist das für ein Gefühl, nach einer Infektion nicht mehr am Training teilnehmen zu können?

Es war für mich eine große psychische Belastung, damit klarzu­kommen und mich auch in der Wohnung zurecht­zufinden. Ich bin ein sehr geselliger Mensch und im Prinzip habe ich hier während der Infektion wie in einer Zelle gelebt. Auch in der Zeit danach änderte sich nichts: Ich arbeitete von zu Hause aus, hatte kein Training und kaum Kontakt zur Außenwelt. Und das psychisch zu verarbeiten und zu verkraften ist nicht ganz ohne. Das würde ich auch als Folge der Quarantäne und Corona beschreiben.

Profivolleyballer Albrecht: „Bin noch weit von meinem körperlichen Zustand vor der Erkrankung entfernt“

Mir war der Ernst der Lage schon bewusst, aber dass die Erkrankung so verläuft, hätte ich nicht gedacht.

Hätten Sie vor der Infektion gedacht, dass Sie als Leistungs­sportler so lange mit den Folgen einer Infektion zu kämpfen haben?

Ich habe Typ-1-Diabetes und Colitis ulcerosa (chronische Entzündung des Dickdarms, Anm. d. Red.) und bin somit Risikopatient. Dementsprechend wusste ich auf jeden Fall, dass es mich härter treffen würde als andere. Das Immunsystem wird durch diese Krankheiten natürlich geschwächt. Mir war der Ernst der Lage also schon bewusst, aber dass die Erkrankung so verläuft, hätte ich nicht gedacht.

Was haben die Ärzte zu Ihrem Zustand gesagt: Tragen Sie weitere körperliche Schäden als Folge von Covid-19 davon?

Ich war bei vielen Ärzten, unter anderem beim Kardiologen. Bei Leistungs­sportlern muss man schließlich aufpassen, dass es nach einer Infektion nicht zu einer Herzmuskel­entzündung kommt, die ja auch zum Tod führen kann. Wir haben ein Belastungs-EKG gemacht, aber da wurden keine Auffälligkeiten am Herzen festgestellt. Man musste natürlich auch immer bedenken, wie sich das Coronavirus mit Diabetes und Colitis ulcerosa verhält. In der Zeit, in der ich Covid-19 hatte, habe ich gemerkt, dass meine Blutzucker­werte eine absolute Katastrophe waren – das ist normal, wenn man einen Infekt hat. Andere Ärzte haben den Gewichtsverlust gesehen und da hilft natürlich nur essen, essen, essen. Ich sollte zum Beispiel auch Astronauten­nahrung zu mir nehmen, aber das wollte ich nicht, weil ich das auf meine Weise schaffen wollte. Ich habe mich dann einfach zum Essen „gezwungen“ und viele fetthaltige Produkte gegessen, auch wenn ich keinen Appetit hatte. Ich habe auch körperlich gemerkt, dass meine Energiereserven total aufgebraucht wurden, also musste ich meinem Körper mal wieder etwas Power geben.

Die Infektion ist nun gut vier Monate her. Haben Sie inzwischen wieder ins Training einsteigen können?

Ich fühle mich zwar etwas fitter, aber ich bin noch weit von meinem körperlichen Zustand vor der Erkrankung entfernt. Ich habe im Februar wieder mit leichtem Training angefangen, also nichts, was mit einem hohen Puls zu tun hat. Inzwischen bin ich auch wieder im Aufbautraining, mache Kraft- und Koordinations­übungen und trainiere auch mit dem Volleyball, um wieder das Ballgefühl zu bekommen. Es hat aktuell aber noch keinen Sinn, mit der Mannschaft zu trainieren, weil ich einen großen Trainings­rückstand habe, den ich versuchen muss, wieder aufzuholen. Da arbeite ich gerade dran und versuche, das so gut, wie es geht, auf die Bühne zu bringen.

Profikarriere steht nach Corona-Infektion auf der Kippe

Anzeige

Es kann gut sein, dass das alles ein Grund für mich ist, die Karriere zu beenden.

Können Sie schon sagen, wann und wie es nach der Infektion mit Ihrer Profikarriere weitergehen wird?

Das weiß ich leider nicht. Es kann gut sein, dass das alles ein Grund für mich ist, die Karriere zu beenden. Ich habe einfach gemerkt, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als die Profikarriere – dazu zählt auch die Gesundheit. Natürlich war es für mich als Student, der nebenbei noch arbeitet, auch schwierig, so oft die weiten Strecken von Schwerin nach Warnemünde zu fahren. Ich habe aber noch keine Entscheidung getroffen, wie es jetzt weitergeht. Ich würde natürlich gern wieder auf dem Stand sein, auf dem ich vorher war, aber das ist ein langer Weg. Auf dem Papier bin ich zwar wieder gesund, ich habe auch keine Schäden am Herzen oder an der Lunge – somit könnte ich theoretisch wieder einsteigen. Aber man muss sich natürlich auch so fühlen. Ich wollte Anfang März wieder mit dem Mannschafts­training anfangen, das habe ich bisher noch nicht getan.

Ihre Profikarriere steht nach der Corona-Infektion also auf der Kippe – das klingt hart.

Das ist natürlich traurig für Sportler, die so lange und intensiv für ihren Erfolg gearbeitet haben. Ich sehe es aktuell aber eher gelassen, weil ich da sowieso nichts gegen machen kann. Entweder ich stecke das weg und komme stärker wieder oder nicht – ich habe da keine Ängste. So ganz ohne den Sport werde ich aber nie sein können. Ich spiele schon seit 16 Jahren Volleyball – das ist einfach mein Hobby, meine Sportart, die ich liebe. Auch meine Freundin ist Profivolleyballerin. Es gehört also einfach für mich zum Alltag dazu, und deswegen werde ich nie ganz damit aufhören. Ich überlege derzeit einfach, ob ich unbedingt in der 2. Bundesliga spielen muss oder kürzertrete und ein paar Ligen darunter spiele, wo auch der Trainingsaufwand nicht so hoch ist.

Was würden Sie nach Ihren Erfahrungen mit Covid-19 anderen Leistungs­sportlern raten?

Man sollte das Coronavirus auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Ich kann dazu nur aus Erfahrung sagen, dass es manche hart treffen kann und andere nicht. Einen Volleyballer, der sonst total fit ist, kann das Virus total umhauen. Umgekehrt kann jemand, der ein wenig anfälliger für Infektionen ist, auch nur leicht erkranken. Meine Freundin hat die Infektion zum Beispiel recht gut wegsteckt, aber sie hatte Team­kameradinnen, die die Erkrankung härter getroffen hat. Leistungs­sportlern kann ich außerdem nur ans Herz legen, eine Herz­untersuchung nach einer Corona-Infektion zu machen. Häufig merkt man gar nicht, dass das Herz in dieser Zeit angegriffen worden ist. Und wenn man dann zu früh wieder ins Training einsteigt, kann man eine Herzmuskel­entzündung riskieren. Es ist sehr wichtig, dass man das Virus nicht verharmlost oder sagt, dass es gar nicht so schlimm sei.