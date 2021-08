Expertin zur Stiko-Empfehlung für Kinder: „Kein politisches Entgegenkommen“

Anzeige

Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, Christine Falk, verwahrt sich dagegen, die Stiko habe sich bei ihrer Empfehlung, auch 12-17-Jährige gegen Corona impfen zu lassen, von politischen Motiven leiten lassen oder sei willkürlich in ihren Entscheidungen. „Weder noch. Es ist so, dass die Stiko ständig, so wie wir auch, die neuen Entwicklungen und Publikationen liest. Der Unterschied liegt darin, dass die Stiko auch andere Daten bekommt, die sozusagen zusätzlich zu den Publikationen existieren.” Dass diese Aktualisierung „politisches Entgegenkommen sein soll, kann ich nicht erkennen“.

Auf die Frage, ob die Entscheidung der Stiko auch ein Vertrauensbeweis für die Qualität der Vakzine sei, antwortete Falk, das sei ein Vertrauensbeweis, der auf Daten basiert. „Ein wichtiger Punkt ist, dass man eben nicht nur Vertrauen hat, sondern dies durch Daten belegen kann. Das Vertrauen basiert jetzt auf belastbaren Zahlen, die man auch nachlesen kann und die für Deutschland besagen, dass von dieser Impfung kein erhöhtes Risiko ausgeht, auch in Bezug auf die Myokarditis (Herzmuskelentzündung).“

Die Biologie-Professorin appellierte des weiteren daran, rational mit dem Thema Impfen umzugehen. „Jede einzelne Impfung zählt. Und die positive Motivation ist mir dabei total wichtig. Aufsuchende Angebote sind wirklich wichtig, um den Leuten zu sagen ,jetzt oder nie, fasst euch ein Herz, traut euch und lasst euch impfen, weil es wirklich schützt‘.”

Zudem sprach sie sich für das 2G-Modell bei Veranstaltungen aus. „Und zwar deshalb, weil es auch eine Frage der Risikominimierung ist. Es ist ja nicht, um die anderen zu ärgern, sondern um zu verhindern, dass größere Events wie Fußball, andere Sportereignisse oder Kunst und Kultur infektiöse Ereignisse werden. Aber wir wollen Kunst und Kultur und Sport ermöglichen. Da muss man sich dann auf einem sicheren Weg bewegen. Und das wäre einer.”