Schon länger wurden Forderungen laut, es möge eine allgemeine Empfehlung zur Impfung Jugendlicher ab zwölf Jahren gegen Corona geben. Jetzt hat die Stiko genau dies empfohlen. Über die Gründe der Entscheidung und ihr Zustandekommen sprach das RND mit Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.

Frau Professorin Falk, die Stiko empfiehlt nun doch die Impfung aller Kinder ab 12 Jahren. Ist die Entscheidung eher willkürlich zustande gekommen oder war das ein Zugeständnis an die Forderung der Politik?

Weder noch. Es ist so, dass die Stiko ständig, so wie wir auch, die neuen Entwicklungen und Publikationen liest. Der Unterschied liegt darin, dass die Stiko auch andere Daten bekommt, die zusätzlich zu den Publikationen existieren. Wir kriegen in den Publikationen immer nur die Kern­informationen zusammengefasst. Zum Beispiel haben die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vor etwa zehn Tagen die Analyse von 8,9 Millionen geimpften Jugendlichen und Kindern aus den USA veröffentlicht, aus der hervorgeht, wie gut das Sicherheitsprofil des Biontech-mRNA-Impfstoffs ist. Das ist nur ein Baustein. Und dann gibt es permanent neue Publikationen, in denen etwa auch gezeigt wird, dass Kinder eben doch schwerer erkranken können. Das ist in dieser Stellungnahme auch Teil der Argumentation.

Dass es Long Covid bei Kindern gibt, ist, glaube ich, unstrittig. Die Frage ist nur: Wie häufig kommt es vor?

Der erste Teil der Stellungnahme ist die Zusammenfassung und die Empfehlung und der zweite Teil ist die wissenschaftliche Begründung, die dann noch wesentlich ausführlicher ist. Darin sind die Publikationen zu finden, auf die sich die Stellungnahme der Stiko bezieht. Und da sind dann zum Beispiel die Risikofaktoren für eine schwere Covid-19-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen enthalten. Dass es Long Covid bei Kindern gibt, ist, glaube ich, unstrittig. Die Frage ist nur: Wie häufig kommt es vor? All dies wird möglichst nachvollziehbar dokumentiert anhand der Studien und Publikationen.

Das heißt, es ist weder der politische Einfluss noch erratisch, sondern sie basiert auf den aktuellen Studien- und Meldedaten zur Sicherheit der Impfung und zur Krankheitslast. Die Risiko-Nutzen-Bewertung hat sich dahingehend verändert, dass die Stiko jetzt eine Impfung der Kinder und Jugendlichen ab dem zwölften Lebensjahr empfehlen wird. Und zwar auch deshalb, weil Kinder eben doch erkranken können und weil es natürlich auch diese indirekten Effekte auf andere Altersgruppen gibt. Deswegen gibt es diese Aktualisierung. Dass die ein politisches Entgegen­kommen sein soll, kann ich nicht erkennen.

Als die CDC-Studie vor etwa zehn Tagen erschien, entstand der Eindruck, das sei im Grunde der Gamechanger. Warum dauert es dann immer noch gefühlt lange, bis so etwas verifiziert wird?

Die Analyse der CDC haben wir mit sehr großem Interesse gelesen und auch als Argument genutzt, um uns zu positionieren. Denn wir halten es für sinnvoll, die Kinder ab zwölf Jahren zu impfen – um sie zu schützen, aber auch die anderen. Es ist aber so, dass die Stiko ja wirklich andere Kriterien anlegt als wir und sozusagen immer den Goldstandard erwartet. Dort schaut man schon genauer hin. Die Stiko hat außerdem, wenn sie möchte, auch Zugang zu Primärdaten aus den Studien. Natürlich spielt in Deutschland bei der Analyse auch das RKI eine wichtige Rolle. Hier sind laut RKI schon 33 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen geimpft aufgrund der Empfehlung, dass Kinder mit eigenem Risiko oder direktem Risiko in der Familie oder im Einverständnis von Kind, Eltern und Kinderärztinnen und ‑ärzten geimpft werden können. Von dieser Möglichkeit, die Kinder zu impfen, wurde durchaus Gebrauch gemacht.

Prof. Dr. Christine Falk ist Biologin und Hochschullehrerin. Sie ist Leiterin des Instituts für Transplantations­immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.

Im aktualisierten epidemiologischen Bulletin und im Risikoprofil vom RKI, das diese Woche erscheint, werden wir gewiss einen Absatz finden, der sich mit den bekannten Reaktionen der bereits geimpften Kinder ab zwölf Jahren beschäftigt. Dieses Dokument haben wir aber noch nicht. Die Stiko hatte das wahrscheinlich schon vorliegen, sodass man sich nicht nur auf Daten aus den USA stützen wird. Zu Recht, denn diese CDC-Analyse beruht ja auf freiwilligen Rückmeldungen. Die bieten bei aller Qualität niemals eine so gute Übersicht und Einblicke wie eine wirklich prospektiv angelegte kontrollierte Studie.

Gibt es eine Methodik, mit der sich die Arbeit der Stiko in dieser Hinsicht am besten charakterisieren ließe? Geht es um Risikoausschluss? Geht es um Gefährdungs­abwägung zwischen Nebenwirkungen und Krankheits­fällen? Oder ist es so, dass einfach die größtmögliche Datenmenge empirisch gesammelt und analysiert wird?

Es gibt eine sehr schöne Publikation der Stiko aus dem Jahre 2018, die erklärt, wie das Evidenz­niveau eingruppiert wird. Und es gibt eben unterschiedliche Evidenzgrade für unterschiedliche Studien­rahmen. Danach geht die Stiko vor, und das ist auch vollkommen richtig so. Deswegen gibt es eben die prospektiv angelegten Studien mit großen Probandinnen- und Probandenzahlen und einem Design, das zuerst Patienten einschließt, dann impft und dann schaut, welche unerwünschten Nebenwirkungen auftreten. Das ist eigentlich das Optimum.

Natürlich muss die Stiko in Pandemie­zeiten auch damit umgehen, dass man nicht immer diese prospektiven Studien hat. Denn es gibt ja die Zulassungs­studien der Impfung bei den ab Zwölfjährigen, da waren es eben nur um die 1000 Kinder bei Biontech/Pfizer und bei Moderna. Bei den kleinen Zahlen kann man die seltenen Nebenwirkungen, die zum Beispiel nur bei weniger als einem von 16.000 Geimpften auftreten, natürlich nicht sehen. Also muss man in solchen Fällen auf andere Daten wie Meldedaten zurückgreifen. Aber die möchte man dann auch mit belastbaren Zahlen vorliegen haben. Das Vorgehen der Stiko orientiert sich an deren eigenen Qualitäts­standards und Evidenz­level. Von diesem Evidenz­niveau abweichen zu müssen, weil es eben die Studien so nicht gibt, ist für die Stiko schwierig.

Hinzu kommt noch, dass die Unversehrtheit des Kindes ein sehr hohes Gut ist. Auch da hat die Stiko eine sehr wichtige Schutzfunktion. Da man durch eine Impfung bei einem Kind dessen Unversehrtheit verändert, muss man sehr, sehr gute, belastbare Gründe für die Nutzen-Risiko-Abwägung haben. Deswegen verstehe ich sehr wohl, dass die Stiko da sehr vorsichtig argumentiert hat.

Jetzt hat man mit den Daten aus den USA und aus dem RKI-Bericht eine Grundlage, um das Risiko von Nebenwirkungen neu zu bewerten. Zusätzlich kommen jetzt immer mehr Daten, dass die Delta-Variante doch möglicherweise Kinder nicht nur infiziert, sondern auch schwere Verläufe auslösen kann. Und man sieht ja schon, dass unsere Hygiene­maßnahmen nicht unbedingt ausreichen, um zu verhindern, dass das Virus in den Schulen zirkuliert. Ich denke, dass es eine Mischung verschiedener Argumente ist, die diese Risiko­bewertung verändert hat.

Wenn man die ganze Argumentation einmal umdreht oder die Methodik der Stiko, dann heißt das ja auch, dass die heutige Empfehlung ein wirklich großer Vertrauens­beweis für die Qualität der Vakzine ist und deutlich macht, wie wichtig ein kollektiver Impfschutz ist, oder?

Ja, und der Vertrauens­beweis basiert eben auf Daten. Ein wichtiger Punkt ist, dass man eben nicht nur Vertrauen hat, sondern dies durch Daten belegen kann. Also ich möchte schon wissen, dass wirklich nicht doch irgendwelche unerwünschten Neben­wirkungen als Signal auftauchen, die man vorher bei den kleinen Zahlen nicht gesehen hat. Das Vertrauen basiert jetzt auf belastbaren Zahlen, die man auch nachlesen kann und die für Deutschland besagen, dass von dieser Impfung kein erhöhtes Risiko ausgeht, auch in Bezug auf die Myokarditis (Herzmuskel­entzündung).

Hoffen Sie, dass mit dieser Empfehlung der Stiko auch etwas mehr Ratio wieder in die Politik beziehungsweise in die grundsätzliche Debatte kommt?

Das würde ich in der Tat hoffen, weil es mir so wichtig ist, dass wir versuchen, rational an diese Frage heranzugehen. Insofern verbinde ich damit in der Tat diese Hoffnung und würde auch gern dazu beitragen, die Kommunikation entsprechend zu gestalten. Aber wir haben Bundestagswahl und wir haben Wahlkampf. Umso wichtiger ist es zu versuchen, nicht emotional, sondern auf der Basis von nachvoll­ziehbaren rationalen Entwicklungen zu argumentieren. Die emotionale Seite hat man sowieso immer dabei, ob man will oder nicht. Ich habe neulich eine sehr schöne Bemerkung gehört von jemandem, der sich mit dem Thema als Laie viel beschäftigt. Er hat gesagt: „Weißt du, es ist eigentlich auch so: Das Impfen ist ja auch ein Schritt gegen die Angst, nämlich gegen die Angst, sich das Virus einzufangen, und ein Schritt hin zu dem Vertrauen, es als Gesellschaft vielleicht doch hinzukriegen, dass wir eine gute Strategie für Herbst und Winter finden.“ Für ihn selbst wäre das ein Schritt gegen die Angst. Das fand ich eigentlich sehr schön.

Manchmal denke ich, die Menschen haben so ein bisschen das Gefühl: Bis jetzt habe ich nichts mit dem Virus zu tun gehabt. Ich kenne auch niemanden, der sich das eingefangen hat. Wenn ich so weiterlebe wie bisher, muss ich mich gar nicht impfen lassen.

Ist die Herden­immunität Ihrer Ansicht nach vom Tisch?

Jede einzelne Impfung zählt. Und die positive Motivation ist mir dabei total wichtig. Aufsuchende Angebote sind wirklich wichtig, um den Leuten zu sagen: „Jetzt oder nie, fasst euch ein Herz, traut euch und lasst euch impfen, weil es wirklich schützt.“ Und wenn wir sagen, wir können die Herden­immunität nicht erreichen, dann denke ich mir inzwischen, das ist relativ. Denn die Frage ist gar nicht, ob wir die erreichen, sondern die Frage ist, wie viele geimpfte Menschen haben wir und wie viele sind leider ungeschützt und werden sich früher oder später infizieren. Manchmal denke ich, die Menschen haben so ein bisschen das Gefühl, bis jetzt habe ich nichts mit dem Virus zu tun gehabt. Ich kenne auch niemanden, der sich das eingefangen hat. Wenn ich so weiterlebe wie bisher, muss ich mich gar nicht impfen lassen. Das kriege ich schon hin, irgendwie schmuggle ich mich so ein bisschen durch. Das könnte schiefgehen, weil die ansteckende Delta-Variante halt zirkuliert und man sie sich vielleicht eben doch einfängt.

Über kurz oder lang werden wir möglicherweise doch sehen, dass die nicht geimpften Menschen sich infizieren. Dann haben wir eine Herden­immunität. Aber so weit sollte es nicht kommen, wir hätten sie gern durch den Impfschutz. Aber wir kriegen sie womöglich mit einem Anteil infizierter Personen, und ich wäre sehr für alles, was diesen Teil möglichst gering hält und den Impfanteil möglichst groß. Das ist mir ein wichtiges Anliegen.

Irgendwann muss man dann auch sagen, wir haben lang genug ernsthafte und aufsuchende Angebote zur Verfügung gestellt.

Muss man nicht einfach 20 Prozent abschreiben und sagen, also mehr als 75 Prozent Impfrate kriegen wir nicht? Und sollten wir nicht weiter auf Vernunft setzen anstatt auf Sanktionen?

Ich bin gegen Sanktionen und gegen eine Pflicht, weil man damit nichts ändert und den Widerstand im Zweifel erhöht. Insofern bin ich immer auf der „Erklären, aufklären, motivieren, überzeugen“-Seite unterwegs. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die wir damit nicht erreichen. Das, finde ich, muss eine Gesellschaft aushalten. Dann müssen die aber auch damit rechnen, dass sie sich anstecken. Und vielleicht auch damit, dass sie demnächst die Schnelltests, wenn sie denn dann zum Beispiel an irgendwelchen Aktivitäten teilnehmen wollen, auch bezahlen müssen. Es kann nicht sein, wie das Frau Buyx vom Ethikrat so schön formuliert hat, dass die Solidar­gemeinschaft bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Angebote machen muss. Irgendwann muss man dann auch sagen, wir haben lang genug ernsthafte und aufsuchende Angebote zur Verfügung gestellt.

Das, finde ich, ist jetzt noch keine Sanktion, sondern es ist einfach nur ein Ausbalancieren der Frage, wer die Kosten übernimmt. Und wenn sich Menschen dann wirklich nicht impfen lassen wollen, müssen sie unter Umständen auch damit umgehen, dass sie sich schließlich doch noch infizieren. Und dann kann man nur hoffen, dass es nicht doch noch eine große Zahl von schweren Fällen gibt. Circa 10 Prozent mit Long-Covid-Folgen sind nicht zu unterschätzen.

Wäre die 2‑G-Variante dann am pragmatischsten? Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann halt bis auf Weiteres nicht mehr zum Fußball oder ins Konzert, sofern eine Impfung nicht kontraindiziert ist.

Ich finde das auch. Und zwar deshalb, weil es auch eine Frage der Risiko­minimierung ist. Es geht ja nicht nur darum, rechtlich zu argumentieren, sondern wir müssen de facto das Virus eindämmen. Das ist ja eine unserer Hauptaufgaben und das wäre eine Maßnahme, das zu tun. Es ist ja nicht, um die anderen zu ärgern, sondern um zu verhindern, dass größere Events wie Fußball, andere Sport­ereignisse oder Kunst und Kultur infektiöse Ereignisse werden. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen Kunst und Kultur und Sport ermöglichen. Da muss man sich dann auf einem sicheren Weg bewegen. Und das wäre einer.