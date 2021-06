Experte für Virusmutationen: „Natürlich ist das aktuell ein Grund zur Sorge“

Anzeige

Eigentlich ist Prof. Jörg Timm Experte für Hepatitisviren – bis die Corona-Pandemie anfing. Am Institut für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf schaut sich sein Team die Mechanismen der Virusevolution an. Also: Wie sich Erreger unter dem Druck des Immunsystems entwickeln. Verschiedene Genomsequenzen von Sars-CoV-2 landen auf seinem Tisch. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht der Mutationsexperte über Delta, weitere Varianten und darüber, was sie für den Verlauf der Pandemie bedeuten könnten.

Herr Timm, ganz Europa redet über Virusvarianten. Aktuell ist es die Delta-Variante, die ansteckender, zu mehr Krankenhauseinweisungen führen und den Impfschutz zumindest nach der zweiten Dosis nicht stark gefährden soll. Kann man das so zusammenfassen?

Wenn wir über Varianten sprechen, sind die relevanten Fragen immer: Was ist die Übertragbarkeit, was ist die Schwere des Krankheitsverlaufs? Und hilft der Impfschutz noch? Bei Delta ist der Impfschutz nach vollständiger Impfung bislang nicht das wirklich große Problem. Im Labor sieht man zwar kleinere Unterschiede bei der Wirksamkeit. Das bedeutet aber nicht, dass auf einmal keinerlei Schutz mehr besteht und man trotz Impfung schwer erkrankt. In der Tat ist aber die zweimalige Impfung für diesen Schutz wichtig.

Anders sieht es bei der Übertragbarkeit aus. Die Daten zeigen, dass es eine Übertragungsrate gibt, die bei Delta um etwa 60 Prozent höher ausfällt als bei Alpha. Zu gehäuft schwereren Verläufen fehlen aber noch aussagekräftige Daten. Es gibt aus Großbritannien aber zumindest ein Signal, dass eine etwas höhere Pathogenität vorhanden ist, wenn man nicht geimpft ist.

Ist Besorgnis wegen der Ausbreitung der Delta-Variante also angebracht?

Natürlich ist das aktuell ein Grund zur Sorge. Eine höhere Übertragungsrate bedeutet im Klartext, dass eine Virusverbreitung wahrscheinlicher wird. Bei gleichbleibenden Maßnahmen oder Lockerungen kann es vermehrt zu Ausbrüchen kommen. Das Virus flammt dann wieder häufiger auf. Das ist auf kürzere Sicht, wo noch nicht alle geimpft sind, ein Problem. Deshalb müssen wir darauf achten, dass die Kontrolle nicht entgleitet.

So ein großes Event, das kann gut gehen mit Tests, Masken und Abstand. Das kann aber auch mal schiefgehen.

60.000 Zuschauer und Zuschauerinnen beim Endspiel der Fußball-Europameisterschaft in London, was sagen Sie dazu?

Das ist natürlich in der jetzigen Phase keine gute Idee. Ich kann die Entscheidung dafür nicht wirklich nachvollziehen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, auch wenn wir uns das alle wünschen. Die Infektionsdynamik hat sich gerade zwar in eine sehr gute Richtung entwickelt und etwas Erleichterung ist nachvollziehbar. Aber es ist nicht so, dass nun schon mindestens 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Solange das nicht erreicht ist, wird es immer wieder zu Ausbrüchen kommen.

Und die großen Spiele im Stadion könnten Ausbrüche befördern?

So ein großes Event, das kann gut gehen mit Tests, Masken und Abstand. Das kann aber auch mal schiefgehen. Ich finde, das muss jetzt einfach noch nicht sein. Natürlich müssen wir über Öffnungen nachdenken, aber Schritt für Schritt und unter Beobachtung. Eine hohe Mobilität in Virusvariantengebieten führt zu einem höheren Risiko der Verbreitung. Wir sollten jetzt den Vorsprung behalten, was die Impfziele angeht, vor einer weiteren Verbreitung der Delta-Variante. Denn wenn das jetzt wirklich Fahrt aufnimmt – und Großbritannien zeigt ja, dass das möglich ist, auch in den Sommermonaten –, dann verlieren wir wertvolle Zeit.

Denken Sie dabei auch an den Herbst und eine mögliche vierte Welle?

Im Herbst ist dann hoffentlich eine breitere Impfquote erreicht, zumindest in Europa. Kommt es in dieser Phase wieder zu ansteigenden Infektionszahlen – irgendwann wird das ja passieren –, können schwere Verläufe fast immer verhindert werden. Die Problematik der Pandemie ist dann wahrscheinlich im Wesentlichen gelöst. Das hängt aber entscheidend von dem Fortschritt der Impfung ab.

Wie genau meinen Sie das?

Wenn fast alle geimpft sind, wird das Virus zwar weiterhin kursieren. Aber es gibt dann kaum noch schwere Covid-19-Verläufe. Irgendwann nimmt dann auch die Bedeutung der Neuinfektionszahlen ab. Es ist ja langfristig nicht das Ziel, jede milde Infektion zu verhindern, dann wird auch die medizinische Bedeutung von Sars-CoV-2 abnehmen. Es wird sicherlich weiterhin ein wissenschaftliches Interesse an dem Infektionsgeschehen geben. Also: Was sind die Treiber, wie schnell verbreiten sich Varianten, wie verhält sich die Virusevolution. Das sind grundsätzlich wichtige Fragen, die weiter untersucht werden.

Es gab Alpha, nun besorgt Delta, in Südamerika kursiert Lambda, in Indien Delta plus. Es gibt bereits viele Varianten von Sars-CoV-2 in der Welt, weitere werden kommen. Ist das eine Unsicherheit, die den Impfschutz doch noch gefährdet werden könnte?

Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Die Nomenklatur unter Namen wie Alpha und Delta versucht, bestimmte Gruppen von Mutationen und damit einhergehende biologische Eigenschaften zusammenzufassen. Die genetische Vielfalt zeigt sich im Labor aber noch viel umfassender. Viren verändern sich permanent, da sind Sars-CoV-2 und seine Varianten nun keine Ausnahme.

Das Gute bei Corona ist aber, dass sich aus diesem Pool nicht oft Mutationen durchsetzen, die wirklich besorgniserregend sind und sich in der Bevölkerung durchsetzen. In einer Pandemie können aber natürlich auch Dinge passieren, die mit Blick auf die Evolutionsbiologie von Coronaviren überraschend sind. Ein Szenario mit einem plötzlichen und starken Immun-Escape ist also möglich, aber wenig wahrscheinlich.

Prof. Jörg Timm, Leiter Institut für Virologie, Universitätsklinikum Düsseldorf © Quelle: Universitätsklinikum Düsseldorf

Das Coronavirus ist also vergleichsweise träge?

Wenn Mutationen überhaupt weitergetragen werden und sich in der Population durchsetzen, hängt das immer damit zusammen, dass sich für das Virus ein Selektionsvorteil ergibt. Sars-CoV-2 nutzt da bislang zwei Strategien: Die erhöhte Übertragbarkeit und den Immun-Escape.

Das Virus sucht sich also immer wieder die gleichen Lösungen und bedient sich ähnlicher Muster – über alle Varianten hinweg. Es sucht nach Stellen im Genom, wo Mutationen die Bindung der Antikörper an das Spike-Protein beeinträchtigen können. Das Coronavirus ist dabei weniger variabel als andere RNA-Erreger wie das Influenza-Virus oder HIV, die eine noch viel extremer ausgeprägte genetische Vielfalt haben, sich rasant verändern und die Impfstoffforschung dadurch besonders herausfordern.

Video Merkel warnt vor Corona-Rückschlägen wegen Delta-Variante 0:54 min Die Variante kann in Deutschland auf viele Menschen ohne Impfschutz treffen. Die Mutation besorgt die Behörden und die Kanzlerin. © dpa

Aber auch das Coronavirus wird sich auf lange Sicht weiter verändern?

Ja genau, auch Sars-CoV-2 wird sich immer weiterentwickeln. Deshalb ist es schon denkbar, dass die Impfstoffe, die wir jetzt haben, ihre Wirksamkeit mit der Zeit langsam verlieren werden. Aber für den Moment sieht es nicht so aus, dass wir da kurzfristig große Probleme bekommen. Eine Ausnahme können Menschen sein, bei denen der Immunschutz wegen bestimmter Vorerkrankungen schon jetzt weniger gut ausfällt. Da könnte sich eine frühere Auffrischung der Impfung anbieten.

Sind wir inzwischen besser darin, ein Kontrollsystem für die Virusvarianten am Start zu haben?

In Deutschland und Europa hat sich seit dem Jahresbeginn einiges getan. Es gibt jetzt eine molekulare Surveillance. Die Sequenzierung von Virusproben ist eine ganz zentrale Säule, um zu verstehen, was hierzulande zirkuliert. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Variante unterwegs ist, die unentdeckt bleibt, ist durch dieses System gering geworden.

Global ist das aber nicht der Standard. Varianten können also woanders entstehen und erst über die Reisetätigkeit im späteren Verlauf bei uns entdeckt werden. Wir brauchen also bessere international vernetzte Systeme, um schauen zu können, was wo genau zirkuliert.

Die Sequenzierung der Virusproben ist zeitaufwendig. Könnten die Ergebnisse auch für andere Bereiche der Pandemiebekämpfung sinnvoll genutzt werden?

Solche Genomsequenzen könnte man mit den Kontaktnachverfolgungsdaten der Gesundheitsämter kombinieren, um regional Ansteckungsorte und Kontaktketten besser zu identifizieren. In Düsseldorf erproben wir das gerade in einem Pilotprojekt vom Land gemeinsam mit den niedergelassenen Laboren und dem Gesundheitsamt.

Wie kann man sich das Projekt vorstellen?

Kommen Proben zu uns, können wir schauen, ob es sich grob um Delta oder weitere Varianten handelt. Wir können aber auch noch viel tiefer ins Detail gehen und herausfinden, wie sich das Virus mit seinen Mutationen und in seinen einzelnen Bausteinen von anderen unterscheidet.

Durch den genauen Vergleich der Viren können wir sie einzelnen Infektionsketten zuordnen und damit vermeintlich unsichtbare Übertragungswege nachvollziehen, welche die Gesundheitsämter anhand reiner Befragungen nicht erfassen können. Über die Sequenzierung werden dann gemeinsame Schnittstellen von infizierten Personen sichtbar: also etwa der Supermarkt, der ambulante Pflegedienst, die eine Busfahrt, die Schulklasse.

Ist das ein Ansatz, der in Deutschland schon breit genutzt wird?

Nein, noch steckt das Projekt in den Startschuhen. Aber ich bin davon überzeugt, dass solche Informationen von relevanten Übertragungswegen nutzenbringend eingesetzt werden könnten – auch bei anderen Erkrankungen wie Grippe oder dem Norovirus.