„Es geht nicht darum, sein Handy wegzuschmeißen“: Wie Sie der Informations-Flut trotzen

Professor Volker Busch, 50, arbeitet die Hälfte der Woche als Neurowissenschaftler und Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik in Regensburg. In der anderen Hälfte arbeitet er als Speaker, hält Vorträge und pflegt seinen Blog „Buschtrommel“. In seinem neuen Buch „Kopf frei!“ geht es darum, wie wir mit der täglichen Reizüberflutung umgehen und Arbeit und Freizeit dennoch strukturiert erleben können.

Herr Busch, der Titel ihres Buchs klingt beinahe wie eine Anleitung, unversehrt durch die Corona-Krise zu kommen, das Wort taucht aber auf 288 Seiten ganze drei Mal auf, hat damit also nichts zu tun …

Das hat es tatsächlich nicht. Die Idee zu dem Buch hatte ich schon lange vorher. Das Thema beschäftigt mich schon seit vielen Jahren, da ich ja als Seminarleiter und Trainer viel in Unternehmen gehe und dort helfe – bei der Konzentration, beim Denken, bei Lernprozessen und so weiter. Geschrieben habe ich tatsächlich ausschließlich in der Corona-Zeit. Aber es sollte kein Buch über Corona werden. Es kann ja nicht jedes Buch nur um Corona gehen. Mein Buch sollte sich nicht auf einen Terminus beschränken, sondern auf die digitale Umwälzung, in der sich unsere Gesellschaft gerade befindet.

Es passt aber auch gut zu den Corona-Zeiten – warum haben Sie es geschrieben?

Weil tatsächlich über die Jahre, die ich jetzt hier als Arzt in meiner Institutsambulanz Leute sehe, die unter Stress leiden, dieses Thema ein immer größeres Gewicht bekommen hat. Natürlich sind die Ursachen für Stress sehr vielfältig und es stellen sich auch sehr unterschiedliche Menschen bei mir vor – da geht es mal um Mobbing am Arbeitsplatz, mal um zu viele Überstunden. Es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die Menschen stressen können, keine Frage, die sehe ich auch noch alle. Aber was wirklich zunimmt, das ist die Reizüberflutung, dieses Gefühl, bei allem zu spät dran zu sein. Ein immenser Zeitdruck und dazu unglaublich viele Aufgaben, denen man sich parallel zuwenden muss.

Nehmen wir nur einmal die Konversation per E-Mail. Man sieht sich einer ständig wachsenden Menge an Informationstransport gegenüber und hat oft sogar das Gefühl, am Ende eines Arbeitstages nicht fertig geworden zu sein. Man war zwar ständig beschäftigt – aber nicht mit der eigenen Arbeit. Stattdessen kümmert man sich um Kommunikation, Administration, Verwaltung, Ordnung und die Bearbeitung von Informationen. Das hat mich dann irgendwann dazu gebracht, mehr und mehr der Frage nachzugehen: Was macht das eigentlich alles mit uns?

Das elektronische Büro erschwert die Arbeit?

Ja. Eigentlich sollen digitale Medien die Arbeit erleichtern – und das tun sie ohne jeden Zweifel auch teilweise. Nur wird, glaube ich, ein Teil ihrer Vorteile schon wieder dadurch aufgezehrt, dass neue Probleme oder Problemfelder entstehen. Da ist die E-Mail ein gutes Beispiel. Eine E-Mail zu schreiben ist natürlich effizienter als das Aufsetzen eines Briefes. Das würde niemand bestreiten. Aber wir schreiben eben auch seitdem etwa hundertmal so viel Briefe und dadurch wird der Vorteil der eigentlichen Geschwindigkeit – die Zeit-Einsparung – schon wieder aufgebraucht. Das heißt E-Mails zu schreiben ist zwar effizient in Bezug auf die benötigte Zeit pro Wort, aber es ist nicht effektiv in Bezug auf den gesamten Workload am Ende eines Arbeitstages.

„Mit diesen preußischen Tugenden ist heute kaum mehr ein Blumentopf zu gewinnen“: Prof. Volker Busch. © Quelle: Volker Busch

Hier gibt es übrigens eine Verbindung zur Corona-Pandemie, und zwar das Home Office. Durch die neu entdeckten technischen Möglichkeiten hatten wir plötzlich unfassbar viele Videokonferenzen. Jede Führungskraft hatte das Gefühl, irgendwie präsent sein zu müssen und ständig irgendwelche Dinge besprechen, um die Leute bei der Stange zu halten. Das führte dazu, dass alle nur noch genervt und gestresst waren und irgendwann den Bildschirm nicht mehr sehen konnten. Das beweist doch ziemlich eindrucksvoll, dass digitale Technologien nur durch ihre schiere Existenz noch keinen Vorteil bedeuten müssen.

Viele Menschen haben aber auch das Glück, voll in ihrem Beruf aufzugehen und Belastungen – etwa im Urlaub nach Mails zu schauen oder dergleichen – gar nicht als Belastung zu verstehen.

Es braucht nicht jeder Mensch diese klassischen Leitplanken von Arbeit 9 to 5 – und danach komplett frei. Ganz im Gegenteil. Es gibt Menschen und auch Berufe, die es geradezu verlangen, die Grenzen zu flexibilisieren. Umso anspruchsvoller ist es, sich Freiräume zu verschaffen und zu bewahren, trotz verschwimmender Grenzen. Das Gehirn braucht echte Auszeiten.

Das bedeutet, Menschen in weitgehend nicht selbstbestimmter Arbeit haben es diesbezüglich einfacher?

Es ist zumindest leichter für jemanden, der in der Produktionshalle steht und um 16.30 nach Hause geht. Er wird kaum in Versuchung kommen, zu Hause etwas für die Arbeit zu machen und wahrscheinlich auch nicht vor unendlich vielen E-Mails sitzen. Das heißt, er ist durch seine äußeren Bedingungen geschützt oder zumindest nicht so stark in Versuchung geführt und kann wahrscheinlich seine Freizeit relativ leicht gestalten. Wohingegen jemand, der viel am Schreibtisch sitzt und dessen Computer das Hauptarbeitsgerät ist, da schon gefährdet ist, weil er einen Teil der Arbeit mit nach Hause nehmen kann.

Und wer im Job von Kreativität abhängig ist, für den ist es übrigens besonders wichtig, kopf-freie Momente zu bewahren, wenn der ganze Tag zu einem digitalen Dauer-Präsentismus verschwimmt. Wir müssen uns über diese Dinge stärker bewusst werden, glaube ich. Wir brauchen Räume, wo man komplett abschaltet, raus kommt aus allem, was mit der Arbeit zu tun hat, wo immer das ist.

Volker Busch: „Kopf frei! Wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen“, Droemer, 288 Seiten, ISBN: 3426278650, 18 Euro. © Quelle: Droemer

Was bedeutet es, wenn man von seiner Arbeit träumt?

Schlafstörungen, also auch vehementes Träumen, können ein Zeichen sein, dass einem subtil signalisiert, du, dein Lebensrhythmus ist nicht gesundheitsfördernd. Es gibt ganz verschiedene Dinge, an denen man das erkennen kann. Wenn man sich stattdessen fit fühlt und glücklich ist mit seiner Arbeit und bringt auch konstante Leistung, dann kann man nicht ganz viel falsch machen. Das ist die gute Nachricht.

Der Punkt ist doch, dass man den eigenen Erschöpfungs- oder Belastungszustand noch erkennen kann. Und somit den Zeitpunkt der Regeneration, etwa einen Urlaub, nicht verpasst. So habe ich auch Ihr Buch verstanden: als Ermutigung, unterschiedliche Erschöpfungszustände selbst zu erkennen, um dann da die Mittel, die Sie vorschlagen, dagegen anzusetzen …

Und das Buch als eine Art liebevolle Hilfe zu sehen, an sich Dinge auszuprobieren. Man muss ja nicht alles übernehmen. Kein Mensch soll sein Leben komplett umschmeißen, sondern er soll sich mancher Dinge nur bewusst werden und schauen, ob das eine oder andere auf einen selbst zutrifft und dann die eine oder andere Sache verändern. Das mache ich mit meinen Patienten übrigens ganz genauso. Oder mit meinen Klienten in der Beratungsarbeit. Es geht nicht darum, sein Handy wegzuschmeißen, nicht mehr fern zu sehen. Sondern einfach zu schauen, wo liegen die Belastungen, wo überschreite ich merklich Grenzen, wo mache ich Fehler, wo bin ich am Abend total erschöpft? Obwohl ich eigentlich nur gesessen habe, kann ich mir nichts mehr merken. Und dann dahin gucken, auch wenn es weh tut – um darauf punktuell an diesem Aspekt gucken, ob man was verändern kann.

Unsere Aufmerksamkeit ist eigentlich der kostbarste Rohstoff unseres Gehirns

Ein anderes Wort Schlüsselwort in Ihrem Buch, das ist die Aufmerksamkeit oder besser deren Mangel.

Ursprünglich sollte Aufmerksamkeit das titelgebende Keyword sein. Aber ich habe mich da nicht durchsetzen können. Der Verlag hat gesagt, kein Mensch kauft ein Buch, in dem es um Aufmerksamkeit geht – und wenn es noch so wichtig ist. Dabei ist unsere Aufmerksamkeit eigentlich der kostbarste Rohstoff unseres Gehirns, den wir uns ständig klauen lassen und der uns dann nicht zur Verfügung steht, wenn es ums Genießen geht, wenn es ums Gedächtnis geht, wenn es um Klarheit und Konzentration geht.

Also geht es einmal um die Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber, darum, die Sensoren zu entwickeln, wenn was nicht stimmt. Und dann das Beklagen des Verlustes der Aufmerksamkeit – in Situationen, die eigentlich der Regeneration, dem Genuss, dem Aufladen des Akkus dienen sollten, und dass es da dann mit der Aufmerksamkeit nicht weit her ist, weil man schon wieder an die nächste Excel-Tabelle denkt.

Wir sind uns dieses Rohstoffs Aufmerksamkeit im Alltag gar nicht so bewusst. Vielleicht, weil er selbstverständlich scheint und immer da ist, solange wir wach und vigilant sind. Aber in der Tat, das versuche ich in dem Buch eben zu zeigen, ist es eine extrem wichtige Antezedenzbedingung (Ursache, Voraussetzung, Red.), die uns überhaupt erst in die Fähigkeit versetzt, geistige Leistungen, die sich daran anschließen, logisches Schlussfolgern oder derlei zu lernen – oder uns empathisch in jemanden hineinzuversetzen. All das geht nur, wenn wir aufmerksam sind.

Wenn Sie mal in einen Seminarkatalog eines Unternehmens sehen oder in Online-Kurse für die Allgemeinbevölkerung, dann heißen die Superstars der Persönlichkeitsentwicklung heute Kreativität, Intelligenz und emotionale Intelligenz, mentale Stärke. Das verkauft sich gut. Sie werden nirgendwo einen Kurs buchen können über Aufmerksamkeit, weil das vielleicht zu altbacken klingt oder zu langweilig oder zu selbstverständlich. Ich weiß selbst nicht, warum Aufmerksamkeit so unsichtbar ist. Tatsächlich ist sie die größte Investition, die man auch Kindern in der Schule oder auch schon vorher in der Familie mitgeben kann: Aufmerksam zu sein und immer da zu sein bei dem, was man gerade macht. Bei einem Gespräch, das man mit einem Menschen führt, bei einem Essen, bei einem Roman, den man liest, bei der Arbeit mit den Excel-Tabellen, von denen Sie sprachen. All das lässt uns besser sein bei dem, was wir tun.

Aufmerksamkeit wurde in der Schule ja auch gern autoritär eingefordert im Frontalunterricht.

Mit diesen preußischen Tugenden ist heute kaum mehr ein Blumentopf zu gewinnen. Das gilt genauso für die Pünktlichkeit, die, auch keiner mehr wirklich für wichtig erachtet. Natürlich gibt es Wichtigeres als pünktlich zu sein, aber Aufmerksamkeit ist auch im Jahr 2021 einfach eine wichtige Ressource, um geistig erfolgreich zu sein. Und das Schöne ist, dass wir das eben auch wissenschaftlich belegen können. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Theorie oder ein Glaube daran, eine persönliche Überzeugung, sondern das ist tatsächlich wissenschaftlich gesehen eine Tatsache. Und insofern war es mir wichtig, dem Thema auch mal ein Buch zu widmen.

Müsste man nicht umgekehrt genauso wissenschaftlich eines der absoluten hippen Schlüsselwörter unserer Zeit geißeln, nämlich das Multitasking? Das ist doch genau das, was wir Kindern vorleben. Damit schenkt man doch niemandem und nichts die Aufmerksamkeit, die er oder die Sache verdient, oder?

Ja genau. Wenn man sich die Aufmerksamkeit vorstellt wie einen Kuchen, hat sie ebenso wie der Kuchen ein begrenztes Volumen. Wir können die Kuchenstücke kleiner machen, damit wir den Kuchen an mehr Menschen verteilen können, aber der gesamte Kuchen bleibt immer so groß, wie er ist. Auch die Kapazität unserer Aufmerksamkeit nicht beliebig steigerbar. Und wenn wir unsere begrenzte Aufmerksamkeit auf zu viele Dinge verteilen, dann sind wir letztendlich überall ein bisschen, aber nirgends richtig. Zu kleine Teilportionierungen provozieren dann Fehler. Das fängt wir schon im Straßenverkehr an, wo der Versuch, zwei Dingen gleichzeitig gerecht zu werden, häufig scheitert. Das Achten auf den Verkehr und das verbotene SMS schreiben mit dem Handy in der Hand kann geistig so fordernd sein, dass man nicht selten irgendwie plötzlich abbremsen muss oder eine Autobahnabfahrt verpasst hat.

Zum Schluss doch noch eine Corona-Frage: Was sollen wir denn jetzt eingedenk der wirklich permanenten schlechten Nachrichten tun? Ihr Tipp für diesen Winter?

Mein Tipp wäre: Denken Sie an den Kuchen und die Aufmerksamkeit. Ich empfehle die massenhaften Informationen mit der Pull-Technologie zu nutzen statt mit der Push-Technologie. Klassisches Beispiel: Sie wollen die Terrasse fliesen, schauen sich ein Heimwerker-Video auf YouTube an und machen es dann selbst. Das wäre die optimale Nutzung von Information, der Pull – Sie ziehen sich, was Sie brauchen und schalten dann alles ab.

Das Gegenteil ist der Push. Wenn sie nicht genau wissen, was Sie machen sollen, lassen sie sich den ganzen Abend berieseln mit Informationen und lassen sich manipulieren und haben womöglich noch einen zweiten Bildschirm auf dem Schoß, um bei langweiligem Fernsehprogramm zu shoppen. Dann sind sie bei der klassischen Push-Technologie und müssen sich nicht wundern, dass Sie möglicherweise aufgewühlt werden von Gedanken, die sie umtreiben, wie „das muss ich noch kaufen“ oder „den muss ich noch anrufen“ und so weiter. Vielleicht sind Sie auch betroffen von persönlichen Schicksalen, die Sie gesehen haben und Sorgen, die Sie sich plötzlich machen, weil in einer politischen Talkshow wieder die Apokalypse verkündet wird und Sie danach unruhig schlafen. Eine Möglichkeit, mit Informationen in der Pandemie umzugehen, wäre also, von Push auf Pull umzuschalten.