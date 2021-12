Erster Corona-Fall auf den Cookinseln: Jetzt ist die Pandemie auch im Paradies angekommen

Anzeige

Anzeige

In Europa, wo die Zahl der Corona-Infektionen in die Millionen geht, kann man sich kaum vorstellen, dass es fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie noch Orte gibt, die das Coronavirus bisher nicht erreicht hat. Doch am anderen Ende der Welt haben mehrere Pazifikstaaten schnell reagiert, ihre Grenzen geschlossen und mit Hilfe von strengen Quarantäneprogrammen das Virus von ihrer Bevölkerung ferngehalten.

Die Cookinseln beispielsweise meldeten erst an diesem Wochenende eine Corona-Infektion. Es handelt sich um einen zehnjährigen Jungen. Dieser erste Fall löste auf den Pazifikinseln eine Reaktion von höchster Stelle aus: So schaltete sich Premierminister Mark Brown persönlich ein, um die Details bekannt zu geben.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Kind mit Delta-Variante infiziert

Das Kind war auf einem Rückführungsflug aus Neuseeland gewesen, der am Donnerstag mit 176 Passagieren an Bord auf den Cookinseln landete. Alle anderen Passagiere testeten am Wochenende negativ, auch die vollständig geimpfte Mutter des Kindes und seine zwei Geschwister. Alle drei Kinder waren noch zu jung für eine Impfung. Das zehnjährige Kind zeigte bisher keine Symptome und wurde in einer Quarantäneeinrichtung auf der Hauptinsel Rarotonga isoliert. Laut der „Cook Island News“ handelt es vermutlich um die infektiöse Delta-Variante.

Premierminister Brown gab über eine Pressemitteilung bekannt, dass die Familie in der Einrichtung bleiben werde, bis keine Gefahr mehr bestehe, dass sich das Virus in der Bevölkerung ausbreite. Auch alle Grenzarbeiter und -arbeiterinnen, die mit den Flugpassagieren Kontakt hatten, wurden getestet.

96 Prozent aller Erwachsenen geimpft

Der Fall zeigt, wie verantwortungsbewusst die meisten der pazifischen Inselstaaten mit der Viruserkrankung umgegangen sind. Die Cookinseln, die derzeit ihre Grenzöffnung nach Neuseeland vorbereiten, haben, obwohl sie bisher Covid-frei geblieben waren, ihre Bevölkerung schnell und unbürokratisch geimpft. 96 Prozent der berechtigten Bevölkerung ist inzwischen gegen Covid-19 geimpft. „Wir planen seit vielen Monaten, wie wir mit der Wiedereröffnung der Grenze und mit möglichen Bedrohungen durch das Coronavirus umgehen“, sagte Brown. Gleichzeitig betonte der Premierminister die Bedeutung der Impfung, um sein Volk zu schützen.

Die Cookinseln, wo kein Haus höher sein darf als eine Kokosnusspalme, sind ein kleines Paradies. Die gerade mal 15 Inseln sind wie eine Handvoll Murmeln beim Spiel in alle Windrichtungen verteilt. Auf fast zwei Millionen Quadratkilometern Wasser machen sie gerade mal 0,01 Prozent des gesamten Territoriums aus. Der Rest ist Ozean. Die tropischen Inseln, im südlichen Pazifik zwischen Hawaii und Neuseeland gelegen, sind ein unabhängiger Staat – assoziieren sich aber ähnlich wie der Pazifikstaat Niue mit Neuseeland. Das heißt, sie regieren sich selbst, haben ein eigenes Rechtssystem und ihre eigene Exekutive. Dabei haben die Bewohner und Bewohnerinnen aber Anrecht auf die neuseeländische Staatsbürgerschaft und auch ihr Cookinsel-Dollar ist an den neuseeländischen Dollar gebunden.

Stufenweise Öffnung beginnt mit Neuseeland

Ihre Nähe zu Neuseeland war auch bei der Impfkampagne ein großer Vorteil. Denn nachdem Neuseeland Impfstoff in seine Kolonie Tokelau abgegeben hatten, versorgte die Crew der „HMNZS Wellington“ auch noch die schwer erreichbaren Cookinseln wie Palmerston Island, eine der nördlichen Inseln des Archipels. Dies war mit logistischem Aufwand verbunden und gelang nur, da die „HMNZS Wellington“ über eine Kühlkettenlagerung an Bord verfügte, die die Impfstoffe bei der erforderlichen Temperatur aufbewahren konnte.

Die erfolgreiche Impfkampagne ermöglicht den Cookinseln nun auch, sich in Stufen wieder zu öffnen. So soll quarantänefreies Reisen zwischen Neuseeland und den Cookinseln im Januar 2022 wieder aufgenommen werden. Alle Reisende müssen jedoch doppelt geimpft sein, weswegen Familien mit Kindern unter zwölf Jahren vorerst noch nicht reisen dürfen. Die neuseeländische Regierung hat die Genehmigung zur Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren bisher noch nicht erteilt. Reisende müssen zudem spätestens 72 Stunden vor Abflug einen Covid-19-Test machen und sowohl bei der Abreise als auch bei der Ankunft in Neuseeland ein negatives Testergebnis nachweisen. Bei der Ankunft auf den Cookinseln ist kein Test erforderlich. Wer von der Hauptinsel Rarotonga zur Insel Aitutaki reisen will, muss sich jedoch einem Antigen-Schnelltest unterziehen.