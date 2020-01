Coronavirus: Erste Verdachtsfälle in Schottland und Frankreich

Anzeige

Edinburgh. Nach Berichten der schottischen BBC gibt es inzwischen vier Verdachtsfälle in Schottland, die Symptome einen möglichen Coronavirus-Erkrankung aufwiesen. Da die Betroffenen innerhalb der letzten zwei Wochen in Wutan, dem Epizentrum des Ausbruchs, waren, befinden sich aktuell in Krankenhäusern in Edinburgh und Glasgow und werden auf die Lungenkrankheit getestet. Gegenüber BBC sagte Professor Jürgen Haas, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten an der Universität von Edinburgh, dass ein Ausbruch des Coronavirus in Großbritannien „sehr wahrscheinlich" war.

In Frankreich teilte die chinesische Botschaft laut der Zeitung Le Figaro mit, dass eine Frau mit entsprechenden Symptomen aus Wuhan zurückgekehrt ist. Auch bei ihr muss jetzt untersucht werden, ob es sich tatsächlich um das Coronavirus handelt.

Mehr in Kürze.

